Netanyahou dans une lettre aux forces de sécurité : « Souvenez-vous de ce qu’Amalek vous a fait »

Par Rav Henri Khan (revue de presse : Kountrass - 3 novembre 2023)*

« C’est la guerre entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Nous n’abandonnerons pas notre mission tant que la lumière n’aura pas vaincu les ténèbres – le bien vaincra le mal extrême qui nous menace ainsi que le monde entier », a écrit le Premier ministre Benjamin. Netanyahou dans une lettre spéciale aux soldats de la guerre des « Épées de fer ».

JDN – Benjamin Berger

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a envoyé aujourd’hui (vendredi) une lettre spéciale aux forces combattant la guerre des « Épées de fer ». La lettre complète :

Soldats, soldates, toutes les chères forces de sécurité,

Messagers du peuple et de l’État,

Le fondement de l’existence de la nation millénaire d’Israël est la lutte constante pour nos vies et notre liberté.

Depuis des temps immémoriaux, nous luttons contre des ennemis acharnés. Lorsque nous sommes dotés de la force de l’esprit et de la droiture du chemin, nous nous dressons résolument contre les chercheurs de nos âmes.

La lutte actuelle contre les meurtriers du « Hamas » est un autre chapitre de l’histoire de la position nationale depuis des générations.

« Rappelez-vous ce qu’Amalek vous a fait ».

Nous nous souvenons constamment des images de l’horrible massacre du Chabbath Sim’hath Tora, le 7 octobre 2023. Devant nos yeux se tiennent nos frères et sœurs qui ont été assassinés, blessés, kidnappés, tombés dans Tsahal et les forces de sécurité.

En leur nom, nous avons lancé une campagne dont le but est la destruction de l’ennemi cruel et meurtrier Hamas-ISIS, le retour de nos personnes enlevées et le retour de la sécurité dans notre pays, nos citoyens et nos enfants.

C’est la guerre entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Nous n’abandonnerons pas notre mission tant que la lumière n’aura pas vaincu les ténèbres – le bien vaincra le mal extrême qui nous menace ainsi que le monde entier.

Chers soldats de Tsahal et soldats des forces de sécurité, où que vous soyez – sur terre, dans les airs et en mer, dans les zones de rassemblement et dans les profondeurs du terrain, dans les systèmes de renseignement, d’armement, de logistique et de santé – de nouvelles pages dans l’histoire d’Israël est écrite par vous.

Votre courage, votre dévouement à l’objectif et votre courage sont extrêmement inspirants.

Vous êtes tous les descendants de la chaîne des héros qui n’ont pas bronché ni reculé – Yehochoua bin Nun, Debora la prophétesse, David le roi, Juda le Maccabée, Bar Kochba, Joseph Trumpeldor, les combattants clandestins, l’armée israélienne et les forces de sécurité. Ils détenaient l’épée de protection pour l’éternité d’Israël, et vous suivez leurs traces.

Au cours de toutes mes rencontres avec vous ces dernières semaines, j’ai été profondément impressionné par l’immensité de votre esprit – par l’esprit de victoire, comme il est dit dans la Bible : « Et préparez-moi une armée pour la guerre, que lève-toi sous moi » (Psaume 18,3).

Alors que je vous envoie en mission, nos chers héros, j’ai confiance en notre victoire complète sur nos ennemis. Avec tout le peuple d’Israël, je vous fais confiance, je suis fier de vous et je vous aime.

« Que D’ nous accorde nos ennemis qui se dressent contre nous anéantis par nous !

Le Saint, béni soit-Il, protégera et sauvera nos soldats de tout trouble et de toute détresse,

et de toute affliction et maladie, et Il enverra bénédiction et succès dans chaque œuvre accomplie par leurs mains. Il nous soumettra nos ennemis, et ils seront couronnés de la couronne du salut et de la couronne de la victoire. »

Soyez forts et acceptez la victoire – avec l’aide de D’, ensemble nous gagnerons !

Chabbat Chalom,

Benjamin Netanyahou

Le Premier ministre israélien.

*Source : Kountrass.com

Sur le même sujet, lire aussi :

Pourquoi faut-il exterminer Amalek ? Petite leçon biblique