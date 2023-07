Livre : "Syrie, guerre globale, fin de partie ?" (ouvrage collectif)

Ce livre tombe à point nommé, au moment où le prétendu "camp du bien" (US-UE-OTAN-AUKUS-G7) qui a semé le chaos et la mort dans le monde depuis l'effondrement de l'Union soviétique, semble de plus en plus isolé à l'échelle planétaire, voire même en grande difficulté, tant en Ukraine qu'en mer de Chine et affaibli économiquement.

Ce livre a été réalisé sous la direction de Michel Raimbaud, ancien ambassadeur de France dans 3 pays africains pour une durée cumulée de plus de dix ans. Michel Raimbaud a également été directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) Depuis 2006, il a été conférencier et enseigne également au Centre d’Études Diplomatiques et Stratégiques (CEDS).

«S'il y a un Sujet de nature à se prêter à un ouvrage collectif, c'est bien la guerre de Syrie : une guerre globale d'agression, qui s'inscrit dans le plan mis en œuvre par l'Empire américain depuis 1991 pour asseoir sa domination sur le monde, alors qu'elle est en général présentée, en Occident, comme un combat spontané pour la démocratie ou une guerre civile. C'est depuis plus de douze ans une guerre de l'image et de la communication, un épisode qui aura été décisif dans l'affrontement géopolitique en cours entre l'Occident et l'Eurasie."



Cet ouvrage regroupe les contributions de : Souraya Assi, Gérard Bapt, Ahmed Bensaada, Jacques Cheminade et Odile Mojon-Cheminade, Alain Corvez, Général Elias Farhat, Bruno Guigue, Fayçal Jalloul, Sonia Khanji-Cachecho, Nadia Khost, Akil Said Mahfoud, René Naba, Majed Nehmé, Michel Raimbaud, Leslie Varenne, Roula Zein

*Commande : Editions Delga (25 euros)