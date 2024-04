Israël annonce une campagne élargie contre le Hezbollah, après des frappes en Syrie et au Liban

"Là où nous devons agir, nous agirons", a déclaré le ministre israélien de la défense

Par Mohammad Sio (revue de presse : Anadolu – 29 mars 2024)*

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a fait allusion, vendredi, à l'attaque aérienne qu'Israël aurait menée pendant la nuit en Syrie, affirmant l'intention de l'armée d'étendre la campagne contre le Hezbollah et l’intensification du rythme des attaques dans le nord du pays.

Après une évaluation au commandement nord de l'armée à Safed, Gallant a déclaré : "Israël passe de la défense à la traque du Hezbollah ; nous attaquerons tous les secteurs où l'organisation opère, à Beyrouth, à Damas et au-delà", a indiqué l'hebdomadaire israélien Times of Israel, citant le ministre de la Défense.

Un important chef militaire du Hezbollah a été tué lors d'une frappe de drone israélienne dans le sud du Liban, tandis que cinq autres militants du Hezbollah figureraient parmi les 38 victimes de frappes aériennes qu'Israël aurait lancées à Alep, en Syrie.

"Le Hezbollah est responsable des importants dégâts subis par le Liban, et Hassan Nasrallah lui-même est directement responsable des nombreuses victimes dans les rangs du Hezbollah. Plus de 320 terroristes ont été neutralisés et nous ne manquerons pas de riposter à toute agression provenant du Liban", a déclaré Gallant.

Affirmant qu'Israël est prêt à agir partout où cela sera nécessaire, Gallant a déclaré : " Là où nous devrons agir, nous agirons ".

La tension est à son comble entre le Hezbollah libanais et Israël le long de la frontière séparant les deux pays depuis l'incursion transfrontalière menée le 7 octobre par le mouvement de résistance palestinien Hamas, qui a été à l'origine de la guerre contre la Bande de Gaza.

On estime que plus de 300 personnes ont été tuées au Liban, dont au moins 247 combattants du Hezbollah, depuis que les affrontements ont éclaté en octobre.

Près de 20 Israéliens auraient été tués, selon les données israéliennes.

L'escalade actuelle serait la plus meurtrière depuis la guerre du Liban de 2006.

Traduit de l’anglais par Mourad Belhaj

*Source : Anadolu