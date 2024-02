Beyrouth : les Syriens, les Saoudiens et les Iraniens parviendront-ils à un nouvel accord avec le Liban ?

Crédit photo : The Cradle

La visite de l’ancien Premier ministre libanais Saad Hariri à Beyrouth fait parler d’elle. L’ampleur de la guerre à Gaza forcera-t-elle un règlement saoudo-syrien susceptible d’imposer à nouveau la stabilité au Liban ?

Par Malek al-Khoury (revue de presse : The Cradle - 22 février 2024)*

Le 21 février, un site Internet syrien, citant des sources à Damas, a annoncé que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MbS) se rendrait prochainement en Syrie, provoquant un tollé dans les cercles politiques régionaux. Bien que le journal proche du gouvernement Al-Watan ait nié cette information, la perspective d'une visite saoudienne de haut niveau a évoqué des souvenirs d'une époque révolue où l'entente syro-saoudienne garantissait les équilibres internes du Liban, qui sont ébranlés ou résolus en fonction du rythme des hégémons de l'Asie occidentale et de la situation.

Une réponse décisive aux rumeurs d’une visite imminente de MbS demeure hypothétque. Une source diplomatique syrienne a confirmé seulement à The Cradle que « la communication syro-saoudienne se développe progressivement et que les discussions sont devenues plus approfondies sur les intérêts communs mutuels des deux pays » concernant « la scène d'après-guerre à Gaza ».

Bien que la source n'ait pas nié ni confirmé la visite de Ben Salman, il a suggéré que le développement des communications pourrait atteindre le stade de "visites mutuelles" non seulement avec l'Arabie saoudite "mais aussi avec l'Egypte".

Si l’amélioration des relations entre la Syrie et les États arabes ne se limite pas à l’Arabie saoudite, les discussions avec Riyad sont devenues plus significatives récemment – ​​à tel point qu’un ministre arabe des Affaires étrangères, vraisemblablement le ministre des Affaires étrangères émirati, s’est efforcé à la mi-février de persuader les membres du Congrès américain de retirer sa loi sur le boycott syrien, que les militants anti-syriens basés aux États-Unis insistent pour faire respecter . Une source raconte à The Cradle que ces militants « s'entraînent avec une agence américaine, aux côtés de l'opposition iranienne, à la formulation et à la commercialisation de ces projets de lobbying et à la formation de groupes de pression » pour stopper tout revirement politique à Washington.

Mais les discussions sur la réouverture des relations avec Damas ne se déroulent plus uniquement dans les couloirs arabes. Le président chypriote Nikos Christodoulides, dans une annonce à l'issue de ses entretiens la semaine dernière avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, a révélé « le travail de la République de Chypre en coopération avec d'autres États membres » pour faire progresser les relations euro-syriennes.

L'UE, en général, partage ce point de vue sur l'ouverture des relations entre les États membres et Damas, dans le cadre de discussions qui, selon la source syrienne, progressent également, notamment en ce qui concerne l'identification "des parties de la Syrie suffisamment sûres" pour le retour des populations réfugiées.

Le 16 février, en marge de la 60e Conférence de Munich sur la sécurité en Allemagne, le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a rencontré le chef des Affaires étrangères de l'UE, Josep Borrell, pour discuter de plusieurs questions régionales, dont la Syrie, rapporte l'agence Anadolu , qui cite des sources du ministère turc des Affaires étrangères. "Les deux parties" ont souligné la nécessité d'impliquer Damas "dans le processus politique".

Du côté des Américains, la Maison Blanche est engagée dans des négociations difficiles avec de nombreux États arabes "à la recherche d'un résultat diplomatique" pour l'administration de Joe Biden, alors que sa campagne de réélection s'intensifie. Washington est occupé à chercher des mécanismes pour consolider ses intérêts en Asie occidentale au sein des barrières créées par l’accord de rapprochement entre l’Arabie saoudite et l’Iran, négocié sous l’égide de la Chine, qui, pour les États-Unis, s’est révélé jusqu’à présent d’une stabilité exaspérante. En effet, le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan s'est battu à Munich pour ses « voisins iraniens », affirmant que les Iraniens « ne veulent pas d'escalade dans la région ».

Alors que les négociations américano-irakiennes sur le retrait des troupes américaines s'accélèrent, une source syrienne raconte à The Cradle qu'une délégation américaine « s'est rendue dans le nord-est de la Syrie pour discuter des possibilités d'y maintenir une présence américaine en cas de retrait d'Irak ». Il est intéressant de noter que le chef des unités de mobilisation populaire irakiennes, Faleh al-Fayyad, s'est rendu en Turquie le 20 février pour discuter de « l'avenir du processus de sécurisation des frontières contre les organisations kurdes au cas où les négociations américano-irakiennes aboutiraient au démantèlement du conflit ». Les bases militaires américaines se maintiendraient mais uniquement avec des d'officiers conseillers, selon une source irakienne.

Où cela laisse-t-il le Liban ?

Il ne fait aucun doute que la récente visite à Beyrouth de l’ancien Premier ministre libanais Saad Hariri – qui réside actuellement à Abou Dhabi, pays qui entretient des relations amicales avec la Syrie – a profondément résonné au Liban. Cela a été considéré comme un signe avant-coureur du retour du « Hariri-isme », qui s’accompagne de nombreux règlements politiques régionaux et d’une navette diplomatique de haut niveau – et reflète un signe tacite d’une nouvelle approbation saoudienne.

Lors de sa visite, Hariri a parlé dans la langue de son père – l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri, assassiné à Beyrouth le 14 février 2005 – de « la paix et la stabilité » au Liban et dans ses environs, et a même évoqué, lors d'un entretien avec les médias saoudiens, sur la chaine Al-Hadath , le rôle politique clé de son père dans la guerre civile au Liban qui a ouvert la voie à l'accord de Taif négocié par l'Arabie Saoudite et qui a mis fin à un conflit de 15 ans.

Il est important de noter que les relations entre Riyad et Hariri sont tendues depuis des années – contrairement aux relations étroites qu’entretenait son père avec l’Arabie Saoudite. Les tensions entre eux se sont accrues pendant la guerre en Syrie, avec l'incapacité ou le refus de Hariri d'empêcher le Hezbollah libanais de défendre l'État syrien contre une guerre soutenue par l'Arabie saoudite.

Alors que Hariri a déclaré lors de son escale à Beyrouth que le moment n'était pas encore venu pour lui de retourner dans l'arène politique boueuse du Liban, il a proposé son "intervention" car il « estime que la communauté sunnite du Liban penche vers l'extrémisme ». Beaucoup ont lié ses commentaires au procès de 84 civils aux Émirats arabes unis la semaine dernière, accusés d'appartenance à des organisations des « Frères musulmans » (FM) – un groupe interdit aux Émirats arabes unis – ainsi qu'au retrait remarquable par la Turquie de la citoyenneté du leader des Frères musulmans, Mahmoud Hussein. Dans cadre des efforts d'Ankara pour rétablir les liens avec Abu Dhabi.

Une source libanaise qui accompagnait Hariri lors de sa visite laisse entendre à The Cradle que "les inquiétudes concernant les Frères musulmans pourraient ouvrir la voie au retour des relations de Hariri avec la Syrie". En d’autres termes, l’ancien Premier ministre pourrait obtenir le soutien des Saoudiens, des Émiratis et des Syriens anti-FM s’il suit cette ligne politique au Liban. Il est intéressant de noter qu’une personnalité libanaise proche du Qatar pro-MB a attaqué Hariri dès son arrivée à l’aéroport via X (anciennement Twitter).

Les vents régionaux semblent changer de direction, en grande partie parce que le « garant » traditionnel de la sécurité du Golfe, les États-Unis, s’emploie à attiser une crise intenable en soutenant inconditionnellement l’assaut israélien sur Gaza. A Munich, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry, a recherché un "consensus palestinien" qui ouvrirait la voie à un règlement "à deux Etats", dans lequel, selon lui, le Hamas est exclu. Le consensus arabo-islamique cherche actuellement une solution palestinienne à long terme une fois la poussière retombée à Gaza, ce qui impliquerait nécessairement d'attirer le « Hamas » et le « Fatah » dans un gouvernement de consensus national.

A Beyrouth, l'ancien président Michel Aoun sent ce consensus et affiche son opposition à tout lien entre "le sort du Liban et Gaza". Aoun, qui s'était autrefois opposé à l'accord de Taëf, attend l'occasion de s'y opposer à nouveau. Il s’agit bien entendu d’une stratégie nationale visant principalement à garantir que la voix de la minorité chrétienne du pays soit entendue dans tous les arrangements politiques qui se profilent à l’horizon.

Mais Gaza reste incontournable au Liban, alors qu'Israël mène une guerre contre le Hezbollah à la frontière sud du pays, qui s'est étendue cette semaine à 45 kilomètres du pays lorsque Tel Aviv a frappé des sites civils près de Sidon. La guerre à Gaza se joue désormais sur de multiples théâtres – au Liban, en Syrie, en Palestine, en Irak et au Yémen – et risque l de s’étendre et de s’approfondir davantage. C’est cette guerre menée par Israël et son allié américain qui pousse rapidement les États arabes à recalibrer l’orientation de la région, de l’intérieur et entre eux.

Cela soulève la question désormais fréquemment entendue à Beyrouth : et si Damas, Riyad et Téhéran étaient d’accord cette fois-ci ? Tout le monde attend ce moment pour réserver sa place dans le dernier théâtre d'Asie occidentale.

*Source : The Cradle

Traduction avec Google