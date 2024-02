Livre : « De la Révolution française aux guerres de Palestine - Terreur et terrorisme » par Roland Laffitte

Présentation de l’ouvrage

*L’offensive spectaculaire menée par le Hamas le 7 octobre 2023 en territoire israélien, la plus importante depuis la création de l’État d’Israël, et la riposte imposante que ce dernier mène depuis cette date contre l’enclave de Gaza, pose plusieurs questions :

* celles de la nature de l’État d’Israël et de sa riposte, qui a amené l’Afrique du Sud à poser devant la CJI (Cour de justice internationale) la question du « génocide ».

* celles de la nature de la lutte palestinienne depuis la déclaration Balfour, du mouvement Hamas, et des attaques du 7 octobre.

Dans ce but, cette étude reprend d’abord, les notions de terreur et de terrorisme à leur naissance, c’est-à-dire avec la Révolution française de 1792-1794, examine ensuite comment ces notions ont été utilisées ultérieurement, tant dans les rapports internes aux États, c’est-à-dire dans les luttes sociales, que dans les rapports extérieurs entre États, puis que dans les luttes entre puissances coloniales et mouvements de résistance à leur domination, notamment en Irlande et en Inde, au Vietnam et en Algérie.

C’est seulement alors que nous pourrons envisager les guerres de Palestine et en particulier celle qui se déroule actuellement, en Cisjordanie et à Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Ce texte a été écrit du 2 novembre au 12 décembre 2023, puis relu et complété du 26 au 31 décembre. Aussi ne contient-il pas de données ou de sources postérieures à cette date, même si ces dernières auraient pu s’avérer utiles au développement.

Roland Laffitte est chercheur indépendant et essayiste. Il s’intéresse aux rapports de tous ordres, passés comme présents, notamment politiques et culturels, entre les sociétés vivant sur les rives de la Méditerranée, et tout particulièrement à l’interpénétration réciproque des civilisations qu’elles ont fait fleurir de l’Antiquité à nos jours.

Version PDF en ligne sur le site de l’auteur : www.rolandlaffitte.site