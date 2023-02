La marine américaine a attaqué le gazoduc Nord Stream, selon le journaliste Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer

Par André Damon (revue de presse : WSWS – 10/2/23)*

La destruction du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne était une attaque terroriste menée par la marine américaine, dans le cadre d'une mission planifiée avant l'invasion russe de l'Ukraine, selon un rapport du journaliste Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, publié mercredi.

Le 26 septembre, une série d'explosions a détruit les pipelines Nord Stream 1 et 2, qui acheminaient du gaz naturel de la Russie vers l'Allemagne. Si personne n'a publiquement admis sa responsabilité, les responsables américains se sont félicités de la destruction du gazoduc.

Seymour Hersh est l’un des plus grands journalistes d’investigation au monde, qui a révélé le massacre de My Lai pendant la guerre du Vietnam. Il a également contribuéà révéler le scandale du Watergate et les mauvais traitements infligés aux prisonniers à Abu Ghraib. Bien que, comme d’habitude, Hersh ne mentionne pas ses sources et que ses accusations ne puissent être vérifiées de manière indépendante, ses rapports ont été confirmés à maintes reprises par le passé.

Hersh allègue que:

En juin dernier, les plongeurs de la Marine, qui opéraient sous le couvert d’un exercice de l’OTAN largement médiatisé au milieu de l’été, connu sous le nom de BALTOPS 22., ont placé les explosifs déclenchés à distance qui, trois mois plus tard, ont détruit trois des quatre pipelines Nord Stream, selon une source ayant une connaissance directe de la planification opérationnelle.

L’attaque terroriste contre les pipelines Nord Stream 1 et 2 a détruit des infrastructures civiles évaluées à plus de 20 milliards de dollars. Elle a entraîné le plus grand déversement de méthane de l’histoire de l’humanité, libérant l’équivalent de 14,6 millions de tonnes de CO2, avec un impact climatique majeur. L’attaque a contribué à une flambée des prix de l’énergie en Europe et dans le monde entier.

Lors d’une déposition au Congrès en janvier, la sous-secrétaire d’État aux affaires politiques, Victoria Nuland, a déclaré: «Je pense que le gouvernement est très satisfait de savoir que Nord Stream 2 est maintenant, comme vous aimez le dire, un morceau de métal au fond de la mer».

Ces déclarations suggéraient fortement que les États-Unis considéraient les attaques favorablement. Elles faisaient penser qu’elles avaient été dirigées par Washington par le biais d’un intermédiaire, tel que les forces spéciales ukrainiennes.

Selon Hersh, cependant, l’attaque a été non seulement planifiée par les États-Unis, mais aussi activement menée par l’US Navy. Si cela est vrai, ce qui s’est produit est une attaque incroyablement téméraire contre l’Allemagne, un allié des États-Unis au sein de l’OTAN. Les États-Unis ont combattu l’Allemagne lors de deux guerres mondiales, au cours desquelles des centaines de milliers de soldats américains se sont fait tuer. En 1917, les États-Unis sont entrés nominalement dans la Première Guerre mondiale en réponse à la politique allemande qui consistait à couler sans discernement des navires civils américains à l’aide de sous-marins.

Dans son rapport, Hersh explique l'importance économique des pipelines Nord Stream:

Dès les premiers jours, Nord Stream 1 a été considéré par Washington et ses partenaires anti-russes de l’OTAN comme une menace pour la domination occidentale…

La route directe, qui contournait toute nécessité de transiter par l’Ukraine, avait été une aubaine pour l’économie allemande, qui bénéficiait d’une abondance de gaz naturel russe bon marché― suffisamment pour faire tourner ses usines et chauffer ses maisons, tout en permettant aux distributeurs allemands de vendre le gaz excédentaire, avec un bénéfice, dans toute l’Europe occidentale…

Les craintes politiques de l’Amérique étaient réelles: [le président russe] Poutine disposerait désormais d’une source de revenus supplémentaire et indispensable, et l’Allemagne et le reste de l’Europe occidentale deviendraient dépendants du gaz naturel à bas prix fourni par la Russie ― tout en diminuant la dépendance de l’Europe vis-à-vis de l’Amérique.

Tant que l’Europe resterait dépendante des gazoducs pour le gaz naturel bon marché, Washington avait des craintes que des pays comme l’Allemagne soient réticents à fournir à l’Ukraine de l’argent et des armes dont elle avait besoin pour vaincre la Russie.

Hersh ne note pas qu’à la suite de l’arrêt des importations européennes de gaz naturel en provenance de Russie, les États-Unis ont massivement augmenté leurs exportations de gaz naturel vers l’Europe, ce qui a entraîné des bénéfices records pour les entreprises énergétiques américaines.

Comme l’a déclaré un fonctionnaire européen à Politico, «Le fait est que, si vous regardez les choses sobrement, le pays qui profite le plus de cette guerre est les États-Unis, parce qu’ils vendent plus de gaz et à des prix plus élevés, et parce qu’ils vendent plus d’armes».

Hersh rapporte que les plans de l'attaque américaine contre Nord Stream 2 étaient déjà en préparation avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il écrit:

En décembre 2021, deux mois avant que les premiers chars russes ne roulent en Ukraine, [le conseiller à la sécurité nationale] Jake Sullivan a convoqué une réunion d’un groupe de travail nouvellement formé. Il s’agit des hommes et des femmes des chefs d’état-major interarmées, de la CIA et des départements d’État et du Trésor. Sullivan a demandé des recommandations sur la façon de répondre à l’invasion imminente de Poutine.

Hersh affirme que Sullivan a proposé un «plan de destruction» et qu’il «répondait aux désirs du président».

Décrivant le raisonnement des planificateurs de guerre, Hersh écrit: «Ce n’est pas un truc de gamin», dit la source. Si l’attaque pouvait être attribuée aux États-Unis, «c’était un acte de guerre».

Le 7 février, avant l’invasion, le président américain Joe Biden a déclaré publiquement: «Si la Russie envahit […], il n’y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin».

Selon Hersh, les déclarations de Biden ont choqué les planificateurs de l'opération.

Plusieurs des personnes impliquées dans la planification de la mission du gazoduc ont été consternées par ce qu’elles considéraient comme des références indirectes à l’attaque…

«C’était comme mettre une bombe atomique sur le sol de Tokyo et dire aux Japonais que nous allons la faire exploser», a déclaré la source. «Le plan prévoyait que les options soient exécutées après l’invasion et ne soient pas annoncées publiquement. Biden ne l’a tout simplement pas compris ou l’a ignoré».

Selon Hersh, l’US Navy aurait placé les explosifs pendant l’exercice militaire BALTOPS 22, auquel participent des dizaines de navires de guerre et des milliers de personnes. La marine américaine a publié un communiqué de presse concernant les opérations de plongée en eaux profondes pendant l’exercice, y compris une photo d’un plongeur en eaux profondes.

Selon Hersh, on a placé les explosifs pendant l’exercice, mais la Maison-Blanche a finalement décidé de ne pas déclencher les explosions immédiatement et a autorisé leur détonation à distance en septembre.

Le rapport de Hersh comprend des réfutations de la Maison-Blanche, qui a déclaré en réponse à son histoire: «C’est faux et complètement faux», et de la Central Intelligence Agency, qui a déclaré: «Cette affirmation est complètement et totalement fausse».

Le lanceur d’alerte Edward Snowden, qui a partagé l’article sur Twitter, a répondu aux démentis de la Maison-Blanche: «Pouvez-vous penser à des exemples dans l’histoire d’une opération secrète dont la Maison-Blanche était responsable, mais qu’elle a fermement démentie? À part, vous savez, ce petit bazar de “surveillance de masse”». Snowden faisait référence au programme illégal de surveillance de masse de la NSA créé après les attaques terroristes du 11 septembre 2001, qu’il a publiquement révélée en 2013.

Pendant ce temps, l’ensemble des médias américains ont traité l’attaque comme s’il s’agissait d’un mystère non résolu, malgré les déclarations de responsables américains et de l’OTAN se félicitant ouvertement des destructions. Poursuivant un mur de silence, le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal n’ont pas rapporté l’article de Hersh, ni même le démenti de la Maison-Blanche.

*Source: WSWS (World Socialist Web Site)

(Article paru d’abord en anglais le 9 février 2023)