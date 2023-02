Netanyahu justifie l'ambiguïté d'Israël en Ukraine : "Nous ne voulons pas d'une confrontation militaire avec la Russie"

Le Premier ministre israélien envisage de céder Iron Dome à l'Ukraine, mais le délicat équilibre sécuritaire en Syrie bloque la prise de décision

Par Alvaro Escalonilla (revue de presse : Atalayar – 7/2/23)*

— Certains de vos détracteurs disent que vous semblez avoir peur de contrarier Poutine d'une manière ou d'une autre, a insisté Jake Tapper, correspondant de CNN.

—Non, bien sûr que non. Ce n'est pas une question, mais... bien sûr que non, a répondu nerveusement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de sa première interview télévisée depuis son retour au pouvoir. La relation que nous entretenons avec la Russie est complexe, car non loin d'ici, à quelques kilomètres d'ici, à notre frontière nord en Syrie, des avions israéliens et des avions russes volent à courte distance les uns des autres. Je veux dire, la Russie est... militairement en Syrie. L'Iran tente de s'établir en Syrie, juste à côté de notre frontière nord, de la même manière qu'il l'a fait au Liban avec le Hezbollah.

Netanyahu a condensé en une seule réponse la marge de manœuvre étroite dont dispose Israël dans son approche de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les autorités israéliennes ont fourni une aide humanitaire et des renseignements à Kiev, notamment sur les armes de fabrication iranienne dont dispose l'armée russe. Mais ils ont évité de prendre explicitement parti en envoyant des armes aux troupes de Zelensky, qui bloquent l'avancée russe dans l'est de l'Ukraine. Pour Bibi, il s'agit d'une ligne rouge, comme ce fut le cas pour Naftali Bennett et Yair Lapid avant lui. Mais il reconnaît que le scénario est volatile et peut

Les raisons de l'immobilisme d'Israël en Ukraine se trouvent en Syrie. La Russie y maintient une présence militaire, renforcée en 2015, lorsque le président russe Vladimir Poutine a décidé d'intervenir in extremis pour soutenir le régime de Bachar el-Assad, assiégé par les rebelles après le déclenchement du printemps arabe en 2011. Le Kremlin a considérablement modifié le scénario de la guerre en faveur de Damas, qui bénéficiait également du soutien de l'Iran et des milices qui lui ressemblent. Depuis, elle a conservé des positions dans l'est et le sud du pays, une zone frontalière avec le Liban et Israël que des groupes armés liés aux Gardiens de la révolution iraniens veulent occuper.

Les forces de défense israéliennes (FDI) attaquent régulièrement des cibles en Syrie pour empêcher les milices pro-iraniennes de s'installer dans la région et d'y établir une base d'opérations. La Russie, dans un geste inhabituel, autorise Israël à lancer des offensives aériennes sur ces groupes. "La principale raison est la sécurité", explique l'analyste Steve A. Cook en politique étrangère. "Poutine est heureux d'obliger les Israéliens car, bien que lui et le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, soient d'accord pour assurer la survie du régime d'el-Assad, les Russes ont voulu que les Iraniens soient le partenaire junior."

Israël veut maintenir cet équilibre des forces à tout prix. Si l'Iran s'emparait de la zone syrienne limitrophe d'Israël, cela constituerait une menace majeure pour sa sécurité nationale, à un degré encore plus élevé que l'activité du Hezbollah au Liban voisin. Et la Russie détient la clé. C'est pourquoi les gouvernements israéliens successifs ont été enclins à maintenir une position neutre en Ukraine. L'objectif est de ne pas irriter le Kremlin et de maintenir le canal de communication ouvert entre les commandants russes et israéliens dans le sud de la Syrie afin d'éviter un affrontement direct.

"Nous avons trouvé un compromis qui sert les intérêts d'Israël et donc Poutine pense que cela ne menace pas les intérêts russes", a déclaré Netanyahou dans une autre interview télévisée avec le diffuseur français LCI. "Au début, j'ai dit à Poutine que nous avons un choix, nous pouvons aller à la confrontation ou nous pouvons trouver un langage commun…. Israël agit librement et nous n'interférons pas dans ses actions en Syrie, et il devrait nous laisser tranquilles", a déclaré le Premier ministre, qui s'est dit préoccupé par les intentions de l'Iran, qui, a-t-il ajouté, comprennent la création d'une armée et son déploiement à la frontière syrienne avec Israël.

Des armes israéliennes à l'Ukraine ?

En pleine campagne électorale, Netanyahu s'est engagé à étudier la possibilité de fournir des armes à l'Ukraine. Trois mois plus tard, en tant que premier ministre, il affirme avoir tenu sa promesse. "Bien sûr, je m'en occupe. Je m'en occupe. J'ai dit que je m'en occupais et je m'en occupe", a-t-il insisté devant les caméras de CNN. Il a toutefois précisé qu'il avait "d'autres considérations" sur la table : "En particulier, l'étroite proximité opérationnelle entre l'armée de l'air israélienne et l'armée de l'air russe. Leurs avions opèrent dans l'espace aérien syrien, et jusqu'à présent, nous avons évité toute confrontation. Nous ne voulons pas d'une confrontation militaire avec la Russie".

Le journaliste de CNN lui a demandé s'il était prêt à céder le système de défense aérienne Iron Dome à l'Ukraine. Bibi a répondu qu'il en discuterait avec les hauts responsables de la défense, mais qu'il ne pouvait pas donner de garanties. La question fait l'objet d'un débat sérieux en Israël depuis que Volodymir Zelenski a soumis une demande officielle au gouvernement hébreu en octobre dernier. "L'Ukraine est très intéressée par l'obtention auprès d'Israël (dans les plus brefs délais) de systèmes de défense, en particulier : Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor et le soutien israélien dans la formation des opérateurs ukrainiens", peut-on lire dans cette lettre, qui s'est heurtée au refus de l'ancien Premier ministre Yair Lapid.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a réagi lors d'une conférence de presse après avoir entendu les propos de Netanyahou : "Quiconque spécule sur l'envoi d'armes en Ukraine ne fait qu'aggraver le conflit ; n'essayez pas de nous provoquer". Quelques mois plus tôt, le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, qui s'est relayé à la présidence avec Poutine à la fin du mandat de ce dernier, avait explicitement menacé Israël de "détruire toutes ses relations" s'il fournissait une aide militaire à l'Ukraine. La délicate architecture de sécurité en Syrie pourrait être mise à mal.

Ainsi, la pression américaine continue n'a pas non plus réussi à faire bouger Israël, bien que ce pays soit le principal partenaire de Washington au Moyen-Orient. À la mi-janvier, l'administration Biden a demandé à Netanyahu de remettre à l'Ukraine les systèmes de défense aérienne HAWK de fabrication américaine que l'administration Kennedy avait cédés à Israël dans les années 1950.

Israël a une priorité militaire, qui est d'affaiblir l'Iran, son ennemi juré régional. Une tâche pour laquelle elle a besoin de tous les moyens à sa disposition. Il s'agit d'une question existentielle qui l'a récemment conduit à attaquer les positions de Téhéran en Syrie, ainsi que les infrastructures dans lesquelles le régime des ayatollahs développe son programme nucléaire, mais aussi les bases militaires sous contrôle des Gardiens de la révolution islamique, situées sur le sol iranien. L'attaque par drone du Mossad de la semaine dernière contre le centre logistique militaire d'Ispahan en est la dernière preuve. Cependant, Israël est resté les bras croisés dès qu'il est apparu que l'Iran avait fourni des armes et des formateurs à l'armée russe en Ukraine.

Ces dernières semaines, Netanyahu s'est montré ouvert à l'idée d'agir en tant que médiateur entre la Russie et l'Ukraine si les "deux parties me le demandaient, et franchement si les États-Unis me le demandaient, parce que je pense qu'il ne faut pas avoir trop de cuisiniers dans la cuisine... mais je ne vais pas me lancer là-dedans". Le Premier ministre israélien a toutefois précisé que tout dépendrait du fait que les négociations aient lieu au "bon" moment et dans les "bonnes" circonstances. Son ancien allié et prédécesseur au pouvoir, Naftali Bennett, a tenté de faire de même en mars, mais n'a pas réussi à progresser.

Depuis le début de l'invasion, Israël a joué un rôle ambigu, que certains analystes ont comparé à celui de la Turquie. Bien que, contrairement aux trois premiers ministres israéliens qui se sont succédé au cours des 11 derniers mois, le président turc Recep Tayyip Erdoğan ne s'est pas gêné pour envoyer des armes à Kiev. Ankara a fourni des drones Bayraktar TB2 à l'armée ukrainienne, ce qui ne l'a pas empêché d'être le seul médiateur capable de trouver des accords avec les deux parties aux côtés des Nations unies.

*Source : Atalayar