Un 9ème Palestinien succombe aux tirs des forces d’occupation israéliennes depuis le début de ce mois

Le martyr Abdel Hadi Fakhri Nazzal

Par la rédaction d’Al Manar (13/1/23)*

Un nouveau jeune palestinien a succombé suite aux tirs des forces d’occupation israéliennes.

Abdel Hadi Fakhri Nazzal, 19 ans, de la ville de Qabatiya, au sud de Jénine, avait été grièvement blessé par balles réelles au cou et à la poitrine lors de la prise d’assaut de la ville par les forces d’occupation jeudi soir, a précisé le directeur de l’hôpital Al-Razi de Jénine, le Dr Fawaz Hammad.

Un autre Palestinien, Habib Mohammad Abdel Rahman Kamil (25 ans ), est également tombé en martyre lors du raid israélien contre Jénine. Il a été visé par des balles réelles à la tête, a indiqué l’agence de presse palestinienne (Wafa).

Les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut la ville et arrêté Mohammad Ali Kamil (24 ans), après avoir encerclé sa maison, ce qui a provoqué de violents affrontements au cours desquels cinq jeunes hommes ont été blessés à balles réelles, dont les deux jeunes hommes, Kamil et Nazzal, qui ont succombé plus tard.

Ces deux décès portent à neuf, dont trois enfants, le nombre de martyrs depuis début janvier.

Il convient de noter que 224 Palestiniens sont tombés en martyre suite aux tirs des forces d’occupation israéliennes durant l’année dernière.

*Source : Al Manar