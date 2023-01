Qu’est-ce que SADAT, l’énigmatique société turque de conseil militaire ?

Par Lepetitjournal Istanbul (revue de presse – 17/1/23)*

SADAT, société turque de défense para militaire, s’est imposée dans le débat politique ces derniers jours, suite notamment à l’apparition, le samedi 14 janvier, d’une de ses publicités sur la chaîne de télévision TV100, alors qu’y intervenait le président du CHP (opposition). Quelle est donc cette société, dont on pourrait entendre parler de plus en plus dans les prochains mois ?

Une publicité de la société paramilitaire réputée proche du président turc, SADAT (officiellement SADAT International Defense Consultancy), où l’on aperçoit des hommes armés et masqués, est apparue sur la chaîne TV100 samedi dernier lors de l’intervention de Kemal Kılıçdaroğlu, le principal chef de l'opposition turque (CHP).

Suite au spot publicitaire, après l’émission, Kemal Kılıçdaroğlu a rétorqué dans un tweet "[…] Déchets de paramilitaires, qui menacez-vous", faisant référence à SADAT, souvent mentionnée comme "l'armée parallèle", ou même la "garde" du président Recep Tayyip Erdoğan, et qui agirait avec l’aval du ministère turc de la Défense.

Dans un tweet provocateur, le président de SADAT, Melih Tanrıverdi, a déclaré avoir publié l'annonce intentionnellement lors de l'interview de Kılıçdaroğlu : "Qui aurait pensé que Kılıçdaroğlu serait vaincu par une publicité d'une valeur de 1 500 lires turques ?" a-t-il écrit.

Le modérateur de l'interview sur la chaîne TV100, Uğur Dündar, a pour sa part expliqué plus tard dans un tweet : "Je n'ai aucune connaissance […] des publicités incluses dans le programme. L'annonce de SADAT a été diffusée pendant huit secondes […], puis supprimée par la direction."

Le directeur de TV100, Alican Değer, a reconnu que la publicité avait été diffusée par erreur, en raison du manque de diligence du service de publicité de la chaîne. TV100 a d’ailleurs annoncé avoir licencié les responsables de ce fiasco, mais ces derniers auraient été "réembauchés" suite à la demande de Kemal Kılıçdaroğlu.

Depuis ce dimanche 15 janvier, l'événement a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, et parmi les opposants au pouvoir, certains ont considéré que SADAT menaçait directement le président du CHP.

En mai 2022 déjà, Kemal Kılıçdaroğlu s’était réuni avec ses adjoints devant le siège de SADAT à Istanbul, laissant entendre que l'entreprise se préparait à mettre à mal la sécurité des prochaines élections tuques, prévues au printemps 2023.

SADAT, le "Wagner" turc du monde islamique ?

SADAT, une société de défense privée spécialisée officiellement dans le conseil, la formation et le soutien logistique à l’international, est active dans 22 pays musulmans. Selon le site internet de la société, sa mission est "d'établir une collaboration de défense et une coopération de l'industrie de la défense entre les pays islamiques, pour aider le monde islamique à prendre la place qu'il mérite parmi les superpuissances, en fournissant des services de conseil stratégique, de formation et d'approvisionnement en matière de défense et de sécurité aux forces armées et aux forces de sécurité intérieure de ces pays." "SADAT a la capacité de fournir toutes sortes de services dont les forces armées et les société.

La société SADAT a été fondée en 2012 par le général turc à la retraite Adnan Tanrıverdi, qui avait été écarté de l'armée en 1996 en raison de soupçons qui pesaient sur lui quant à ses activités islamistes. En août 2016, il a été nommé "conseiller militaire particulier" du président Erdoğan, avant d'être contraint de démissionner de son poste en janvier 2020 alors qu’il avait déclaré que SADAT ouvrirait la voie à la venue du Mehdi*, qu’il fallait s’y préparer. C’est Melih Tanrıverdi, le fils du fondateur, qui dirige la société depuis 2012.

*Source : Le Petit journal / Istanbul