Naplouse transformé en champ de guerre. Traque israélienne contre la Fosse aux lions. Drones à l’appui.

Des combattants de la Fosse aux lions

Par la rédaction d’Al Manar (revue de presse – 25/10/22)*

Les forces d’occupation ont transformé la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée en un véritable champ de guerre.

Six jeunes Palestiniens, dont deux membres du groupe la Fosse aux lions, sont tombés en martyrs et 21 autres ont été blessés suite à un assaut israélien, dans la nuit de lundi à mardi 25 octobre, contre différents quartiers de Naplouse.

Un état de colère a envahi les villes de la Cisjordanie sur fonds d’appels à une mobilisation générale, après le martyre des 6 jeunes palestiniens à Naplouse et Nabi Saleh.

Recours israélien aux drones

Appuyés par des renforts militaires, les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut la ville de Naplouse, où les soldats d’occupation ont ouvert le feu sur les citoyens et ont ciblé un certain nombre de sites avec des drones.

Selon la version de l’occupation israélienne, « une force conjointe de Tsahal, du Shin Bet et de l’Unité spéciale de la police israélienne a mené des perquisitions dans un appartement, à l’intérieur de la vieille ville de Naplouse, sous prétexte qu’il servait de laboratoire pour la fabrication d’engins explosifs pour les militants du groupe (de résistance) Fosse aux lions ».

Le communiqué israélien ajoute : « Nos forces ont fait exploser un laboratoire de fabrication d’engins explosifs, et ciblé plusieurs militants ».

« Des dizaines de Palestiniens ont incendié des pneus en caoutchouc et jeté des pierres sur les forces (d’occupation) » lors de l’incursion israélienne à Naplouse, a-t-on poursuivi de même source.

Plus tôt dans la journée, le directeur de la télévision libanaise AlMayadeen en Palestine occupée a déclaré que « Naplouse s’est transformée en une véritable zone de guerre, et les forces d’occupation ont utilisé des tirs de missiles depuis les airs », ajoutant que « les forces de sécurité palestiniennes et les combattants de la résistance se sont affrontés avec les soldats de l’occupation ».

Des Palestiniens autour des hôpitaux pour protéger les blessés

Après quatre heures d’affrontements, les forces d’occupation se sont retirés de Naplouse.

« Les forces d’occupation préparaient une agression majeure contre Naplouse, mais les forces de sécurité palestiniennes l’ont dévoilée. La vigilance et la coordination entre les résistants et les forces de sécurité palestinienne ont avorté l’objectif de l’infiltration israélienne », a-t-on indiqué de sources palestiniennes.

Entre-temps, une force des services de sécurité palestiniens s’est déployée devant les hôpitaux de Naplouse pour protéger les jeunes hommes blessés, tandis que une foule de citoyens s’y sont également rassemblés en scandant des slogans en faveur des combattants de la Fosse aux lions.

Avortement d’une opération supervisée par Lapid

Dans ce contexte, les médias israéliens ont rapporté que « les services de sécurité palestiniens ont déjoué une opération d’envergure dans le centre de Naplouse, qui était supervisée par le Premier ministre israélien, Yair Lapid ».

Il convient de noter que les forces d’occupation israéliennes imposent, depuis deux semaines, un cordon de sécurité sur la ville de Naplouse. Les entrées et les sorties y sont bouclées.

Entre-temps, la Fosse aux lions a appelé au jihad et à affronter les forces d’occupation: « Vous êtes la force, vous êtes l’avenir et vous êtes la vie de la nation. Il est temps que les lions sortent de leur fosse… »

Il convient de noter que le Comité de coordination des factions de la résistance à Naplouse a appelé, ce mardi, à une grève générale, une journée de colère et une escalade à tous les points de contrôle israéliens.

*Source : Al Manar (avec vidéos)