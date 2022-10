La fosse aux lions : la nouvelle résistance en Cisjordanie fait peur en Israël

Crédit photo : The Cradle

Une nouvelle faction de la résistance palestinienne a émergé à Naplouse et réécrit les règles d'engagement contre l'occupation israélienne

Par Yousef Fares (revue de presse: The Cradle – 18/10/22)*

Le 11 octobre, des hommes armés palestiniens ont tué un soldat israélien près de la colonie juive illégale de Shavei Shomron, à l'ouest de la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée. Le même jour, des hommes masqués ont ouvert le feu sur quatre autres cibles israéliennes à la périphérie de la ville.

Au total, cinq opérations ont été menées en une journée, apparemment par la faction de résistance récemment créée appelée Lion's Den (Areen Al-Osood) qui en a revendiqué la responsabilité.

Dimanche, une réunion inhabituelle de haut niveau sur la sécurité s'est tenue en Israël, à la veille d'un festival national, qui comprenait le Premier ministre Yair Lapid, le Premier ministre suppléant Naftali Bennett, le ministre de la Défense Benny Gantz, le président du Conseil de sécurité nationale Eyal Hulata, le chef du Mossad David Barnea, le chef du Shin Bet Ronen Bar et le chef du renseignement militaire Aharon Haliva, selon les médias israéliens.

Le but de la réunion était de discuter du nouveau phénomène de résistance en Cisjordanie, la fosse aux lions, que Haaretz qualifie de « casse-tête majeur » pour l'État israélien. Plus tôt dans la journée, le ministère israélien de la Défense a refusé les permis d'entrée à 164 membres de familles palestiniennes prétendument liés à la fosse aux lions.

Qui sont les Lion's Den ?

Que savons-nous jusqu'à présent de Lion's Den, un groupe de résistance de Cisjordanie qui, selon le ministre de la Défense Gantz, pose un défi à la sécurité israélienne, exigeant à plusieurs reprises que l'Autorité palestinienne (AP) limite son expansion ?

Le premier noyau de ce groupe s'est formé en février dernier à Naplouse, lorsque les forces de sécurité israéliennes ont assassiné Muhammad al-Dakhil, Ashraf Mubaslat et Adham Mabrouka, tous membres de la Brigade des martyrs d'Al-Aqsa, la branche militaire du mouvement Fatah.

Les trois étaient amis avec Jamil al-Amouri, un chef des Brigades Al-Quds, la branche militaire du Jihad islamique palestinien (JIP), et fondateur des Brigades de Jénine , qui a été assassiné par les forces israéliennes début juin 2021.

En représailles, le trio, avec Ibrahim al-Nabulsi, a été impliqué dans une série d'opérations de tir aux points de contrôle de l'armée d'occupation dans la ville. Le manque de soutien du Fatah auquel ils appartiennent les a incités à solliciter l'aide d'autres factions, notamment le Hamas et le JIP, qui leur ont apporté un soutien matériel et logistique.

Après l'assassinat de Nabulsi le 9 août 2022, lui et les autres sont devenus des icônes nationales pour le public palestinien, rejoignant la longue liste des martyrs célèbres de Naplouse. Le chercheur politique Majd Dargham a déclaré à The Cradle que « Naplouse a un statut spécial par rapport à l'Autorité palestinienne et au mouvement Fatah, qui ne permet à aucune autre organisation d'y être active ».

Comme la Brigade de Naplouse des Brigades Al-Quds n'avait pas beaucoup de chances de succès, il était nécessaire de former de nouveaux groupes non partisans, composés principalement de combattants du Fatah. C'est ainsi qu'est né le Lion's Den et comment, en peu de temps, il s'est transformé en un groupe multifaction dominé par les membres du Fatah.

Le chef parle

Le chef du Lion's Den, qui s'est entretenu avec The Cradle sous couvert d'anonymat, a souligné que son groupe était «fondé pour la résistance. Nous renonçons à la partisanerie, et nous travaillons dans l'unité pour Dieu et la nation, et nous tendons la main à chaque membre de n'importe quelle faction qui veut s'engager avec nous en dehors de son affiliation à un parti.

Au cours du mois dernier, les opérations militaires de la résistance palestinienne en Cisjordanie ont entraîné la mort de quatre soldats israéliens et environ 800 affrontements ont été enregistrés.

Dans un rapport de Haaretz intitulé "La fosse aux lions de Naplouse est devenue un casse-tête majeur pour Israël et l'Autorité palestinienne", les auteurs de l'article, Yaniv Kubovich et Jack Khoury, postulent que le principal problème de ce nouveau groupe de résistance est que la plupart des ses membres appartiennent au Fatah et sont issus de familles nombreuses de Naplouse.

Cela place l'AP dans une situation embarrassante car toute opération visant la fosse aux lions par les forces de sécurité palestiniennes soutenues par Israël signifiera que l'AP se tirera une balle dans le pied et détruira ce qui reste de sa légitimité auprès du Fatah et de ses partisans.

Tout en reconnaissant que "la situation en Cisjordanie est très sensible", Gantz a déclaré dans un communiqué de presse que l'élimination de la fosse aux lions dont le nombre ne dépasse pas 30 jeunes hommes, est "possible".

Cependant, le chef du groupe a répondu à cela en disant à The Cradle : "Gantz sera très bientôt surpris par nos chiffres et nos méthodes de travail et jusqu'où nous pouvons aller." Selon Dergham, la popularité de The Lion's Den ne se limite pas à la vieille ville de Naplouse - son influence s'étend désormais à toutes les parties de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.

Il ajoute : « Ibrahim al-Nabulsi, Muhammad al-Azizi, Abboud Sobh et d'autres sont devenus des icônes. Quiconque les agresse ou arrête leurs amis apparaîtra comme un agent de sécurité de l'occupation, et c'est ce que l'autorité (AP) ne peut tolérer.

"Gardez vos armes"

Avant son assassinat, Ibrahim al-Nabulsi a laissé un message en arabe familier simple, dans lequel il disait : « Pour l'honneur de vos familles, gardez vos armes.

Ces mots ont formé la charte fondatrice de la fosse aux lions, qui est apparue pour la première fois le 2 septembre lors de la cérémonie commémorative organisée pour leurs combattants martyrs Muhammad al-Azizi et Abd Al-Rahman Subh, qui ont été tués par les forces israéliennes lors d'un raid militaire. à Naplouse le 24 juillet.

Vêtus de noir, entièrement masqués et les armes tenues hautes et proches de leur droite, les membres de la fosse aux lions ont défilé dans les rues et les ruelles de la vieille ville de Naplouse, avec des centaines de personnes présentes.

L'un des hommes masqués a récité la charte du groupe, dans laquelle il a proclamé la fosse aux lions comme "un phénomène de résistance continue dérivé de son unité sur le terrain et des racines de la révolution passée".

Il a ajouté que "l'arrogance de l'occupation nous impose en tant que résistants des combats renouvelés, dont l'occupation ne peut pas s'attendre à la forme, d'autant plus que cette résistance organisée et autogérée est capable chaque jour de renouveler le sang dans les veines de la résistance sous de nombreuses formes et méthodes.

Il a également rappelé à ses confrères « de ne laisser l'arme en aucun cas et de la diriger vers l'occupation, ses colons et ceux qui collaborent avec l'ennemi », et a appelé leurs « frères des services de sécurité [de l'AP] à s'unir et à diriger nos armes vers l'occupation uniquement.

Popularité de la fierté

Le 19 septembre, les services de sécurité de l'AP ont arrêté un membre du Hamas, Musab Shtayyeh, qui est également l'un des dirigeants de The Lion's Den. En réponse, le groupe a appelé à des manifestations qui ont inclus des affrontements avec des policiers palestiniens.

Après deux jours de tension et de protestations, le groupe a publié une déclaration disant que "les combats internes ne servent qu'à l'occupation, et nos armes ne seront dirigées que contre l'ennemi". Le calme est revenu dans la ville et depuis lors, les combattants de Lion's Den ont mené des dizaines d'attaques par balles contre des voitures de colons et des points de contrôle militaires israéliens.

En raison de la popularité croissante du groupe à travers la Cisjordanie, plusieurs factions palestiniennes ont cherché à revendiquer leur affiliation à la fosse aux lions, incitant le groupe de résistance à publier des déclarations selon lesquelles il agit de manière indépendante. Le chef de Lion's Den raconte au Cradle : « Les membres de Qassam, Saraya [Brigades Al-Quds] et Fatah qui opèrent dans la tanière sont impliqués dans un cadre national, et ne représentent pas leurs partis.

"Tous sont nos frères. Lorsque les protestations contre l'arrestation de Musab Shtayyeh étaient sur le point de se transformer en conflit, nous avons choisi d'y mettre fin, de diriger notre boussole vers l'occupant », a-t-il expliqué.

La chaîne hébraïque 13, qui décrit le groupe comme une « organisation terroriste », concède que : « en moins d'un an, [la fosse aux lions] s'est transformée d'une organisation obscure en une organisation qui a plus d'influence que toutes les factions palestiniennes connues, et menace la sécurité des Israéliens et la stabilité de l'Autorité palestinienne.

Reconquérir du territoire

Une source de la résistance palestinienne à Naplouse confirme à The Cradle que la fosse aux lions a en effet élargi la résistance en Cisjordanie, passant de la confrontation des incursions militaires et des raids aléatoires à des opérations organisées contre les forces d'occupation collectives.

Les opérations récentes ont montré qu'ils travaillent selon une stratégie bien pensée basée sur la sape de toute possibilité d'ordre que l'armée d'occupation et les colons cherchent à faire respecter dans les villes de Cisjordanie.

Néanmoins, le leader du Den's s'attend à des jours difficiles à Naplouse, le fief du groupe. En plus d'une grande campagne de sécurité que les forces israéliennes peuvent lancer sur la ville à tout moment pour éliminer les infrastructures du groupe, l'AP docile fait de grands efforts pour contenir le groupe.

Récemment, l'AP a proposé de coopter des membres de Lion's Den dans ses services de sécurité, en échange d'une garantie israélienne qu'ils ne seraient pas poursuivis. Le chef du groupe a répondu ainsi : « Nous avons rejeté toutes les offres. Nous n'exploiterons pas le sang des martyrs à des fins personnelles.

Selon les observateurs, la nouvelle faction de la résistance a progressé à un point tel qu'elle a maintenant fermement dépassé le stade d'un éventuel confinement ou élimination, et les prochains jours verront probablement son expansion dans diverses villes et camps de Cisjordanie.

*Source : The Cradle

Traduction automatique en français