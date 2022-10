Le puits sans fond de la dépense pour la guerre

Par Manlio Dinucci (revue de presse : Byoblu – 21/10/22)*

L’Union Européenne est en train de donner à l’Ukraine 5 milliards d’euros d’assistance macro-financière exceptionnelle. 9 autres milliards ont été fournis par la campagne de recueil de fonds promue par l’UE. Mais ils ne suffisent pas à couvrir le trou du budget : Zelensky demande immédiatement 55 milliards de plus. USA et UE ont déjà donné à Kiev 100 milliards de fournitures militaires. Auxquels s’ajoutent d’autres milliards dépensés par l’UE pour l’entraînement et l’armement des forces ukrainiennes, plus ceux dépensés dans le même but par des pays de l’UE individuellement. Aux États-Unis va passer au Sénat une loi permettant au Pentagone d’acheter sans autorisation spécifique du Congrès, d’énormes quantités d’armes pour l’Ukraine directement aux industries de la guerre : un business colossal pour le complexe militaire industriel, qui augmentera ultérieurement ses profits avec le Plan décennal de l’OTAN d’armer directement l’Ukraine en reconvertissant son industrie guerrière.

Ces énormes fonds provenant directement et indirectement de nos poches, servent à alimenter la guerre au coeur de l’Europe. Les risques sont croissants. En Europe est en train de se dérouler la manœuvre OTAN de guerre nucléaire dirigée contre la Russie : y participent sous commandement USA 14 pays avec 60 avions, dont les chasseurs F-35 d’attaque nucléaire, y compris ceux italiens, qui sous peu seront armés des nouvelles bombes nucléaires étasuniennes B61-12, et les bombardiers stratégiques B-52 des États-Unis armés de missiles nucléaires de croisière.

En même temps, le plus important rapport stratégique publié ces jours-ci par la Maison Blanche -“Stratégie pour la sécurité nationale des États-Unis d’Amérique”- ne laisse aucun doute sur l’objectif poursuivi par Washington : “Dans le monde entier, le besoin du leadership américain est plus grand que jamais. Nos forces armées sont les plus fortes que le monde ait jamais connu. L’Amérique (USA, ndt) n’hésitera pas à utiliser la force quand ce sera nécessaire pour défendre nos intérêts nationaux”.

*Source : Bref résumé de la revue de presse internationale Grandangolo Pangea de vendredi 21 octobre sur la chaîne italienne Byoblu

https://www.byoblu.com/2022/10/21/il-pozzo-senza-fondo-della-spesa-per-la-guerra-grandangolo-pangea/

Traduit de l’italien par M-A P

