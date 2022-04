Procès des 6 évadés de la prison de Gilboa: L’occupation est un monstre en poussière, dit Mahmoud Ardah

Par AlAhed avec AlManar (revue de presse - 12/4/22)*

Le tribunal militaire israélien de Nazareth a ouvert, ce lundi le 11 avril, le procès des six prisonniers du «tunnel de la liberté», qui s’étaient évadés de la prison de Gilboa en septembre 2021.

Le prisonnier Mahmoud Al-Ardah a envoyé un message via la télévision libanaise AlMayadeen avant d’entrer au tribunal, dans lequel il a déclaré: «Nous disons à la nation que l’occupation est monstre en poussière».

La correspondante d’AlMayadeen devant le tribunal de Nazareth a rapporté que la police d’occupation a attaqué le détenu Ardah après cette déclaration pour l’empêcher d’en dire plus.

Quant au prisonnier Ayham Kamanji, il a déclaré que son «objectif de l’évasion était de visiter la tombe de sa mère». «Je ne le regrette pas», a-t-il lancé.

Les six détenus palestiniens s’étaient évadés, le 6 septembre 2021, de la prison israélienne ultra-sécurisée de Gilboa, via un tunnel qu’ils avaient creusé.

Il s’agit de Mohammad et Mahmoud al-Ardah, Ayham Kamamji, Mounadel Nafaat, Yaaqoub Qaderi et Zakaria Zoubeidi.

L’occupation israélienne a annoncé, le 10 septembre, l’arrestation des deux prisonniers, Yaaqoub Qaderi et Mahmoud Ardah ; et le 11 septembre Zakaria Zoubeidi et Mohammad Ardah.

Cependant, Ayham Kamamji et Mounadel Nafaat ont été arrêtés par les forces d’occupation le 19 septembre.

*Source : Alahednews

