Revue de presse : Sahara Press Service (Bir Lehlu - 9/4/22)*

Le Front POLISARIO a décidé de suspendre suspend ses contacts avec l'actuel gouvernement espagnol, suite au changement de position "unilatéral et illégal" du Premier ministre Pedro Sanchez sur la question du Sahara occidental.

Voici le communiqué traduit de l’arabe par SPS :

"Front Polisario, Secrétariat général

1. À la suite de la déclaration de soutien du gouvernement Pedro Sánchez au plan d’autonomie marocain, visant à légitimer l'annexion par la force des territoires du Sahara occidental et, par conséquent, à confisquer les droits inaliénables du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance.

2. Compte tenu des mesures concrètes qui ont été prises dans ce sens par le gouvernement de Pedro Sánchez.

3. Sur la base des responsabilités qui incombent à l'État espagnol envers le peuple sahraoui, ainsi qu'envers les Nations Unies et, en tant que puissance administrante du territoire, ces engagements sont irrévocables :

Le Front Polisario décide de suspendre ses contacts avec l'actuel gouvernement espagnol, jusqu'à ce qu'il s'abstienne d'instrumentaliser la cause sahraouie, dans le cadre de la compensation et de l'indemnisation honteuses dans ses marchandages et transactions avec l'occupant marocain et respecte les résolutions de la légalité internationale , qui consacrent à la fois le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et le respect des frontières internationalement reconnues de son territoire.

*Source : Sahara Press Service