Al-Michri: "Il y a plus de 7 000 mercenaires russes de Wagner en Libye"

Revue de presse : TRT en français (12/12/21)*

Khalid al-Michri, président du Conseil suprême de l'État libyen, a déclaré qu'il y avait plus de 7 000 mercenaires affiliés à la société de sécurité russe Wagner dans le pays.

Dans une conversation en ligne avec des activistes et des journalistes, Michri a déclaré que les Russes qui cherchaient un espace en Afrique du Nord où ils voulaient être présents, l'ont trouvé en Libye.

Les mercenaires de Wagner ont tenté de s'emparer de la partie centrale de la Libye, depuis le Tchad à la Méditerranée, après avoir amené un homme au pouvoir en République centrafricaine, a déclaré Michri.

« Actuellement, il y a plus de 7 000 mercenaires russes de Wagner en Libye et ils ont des avions. Ils creusent également des tranchées à Syrte et à Joufra. L'une des plus grandes bases aériennes est Gardabiya (qui sert également d'aéroport civil à Syrte) et il y a 30 avions de combat à la base aérienne de Joufra » a-t-il continué.

Les mercenaires de la société de sécurité russe Wagner, qui est présente en Libye depuis 2019, utilisent la base aérienne et le port de la ville de Syrte, ainsi que la base aérienne de la région de Joufra, située dans la partie centrale du pays.

