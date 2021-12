A une écrasante majorité - 5 résolutions en faveur de la Palestine sont adoptées à l’Assemblée générale des Nations Unies

Revue de presse : AFPS (10/12/21)*

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, à une écrasante majorité, cinq résolutions relatives à la question palestinienne, auxquelles s’ajoute la résolution concernant le soutien aux réfugiés palestiniens, qui comprend le mandat de l’UNRWA, puisqu’elle a obtenu le soutien de 164 pays, alors que seul Israël a voté contre et que 10 pays se sont abstenus, dont les États-Unis.

La deuxième résolution sur les opérations de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a reçu une majorité de 162 pays, 5 pays s’y sont opposés (Canada, Israël, Macronésie, les Îles Marshall et les États-Unis) et 6 pays se sont abstenus (Zambie, Uruguay, Guatemala, Australie, Cameroun, Rwanda).

Alors que la troisième résolution sur les propriétés des réfugiés palestiniens et les revenus qui en découlent, a reçu le soutien de 159 pays, 5 s’y sont opposés (Canada, Israël, les Îles Marshall, Nauru et les États-Unis), avec 8 abstentions.

La quatrième résolution sur les colonies israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et le Golan syrien occupé, a reçu le soutien de 146 pays, 7 pays se sont opposés (Canada, Hongrie, Israël, Libéria, Îles Marshall, Micronésie et États-Unis), avec 20 abstentions.

Quant à la cinquième résolution sur les travaux du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et d’autres résidents Arabes des territoires occupés, elle a obtenu 80 pays pour, 18 contre et 73 abstentions.

Le Représentant permanent de l’État de Palestine auprès des Nations Unies, l’Ambassadeur Riyad Mansour, a remercié la communauté internationale pour son soutien en faveur de la cause palestinienne et de ses résolutions.

*Source : AFPS

Version originale : Maan news

Traduction pour l’AFPS : Moncef Chahed