Tucker Carlson met en garde contre un scénario de frappe nucléaire américaine contre l’Iran, sous la pression de Netanyahu

Par la rédaction d’Al Manar (2 novembre 2026)*

Un article de blog du journaliste américain conservateur Tucker Carlson a déclenché une tempête médiatique après qu’il a averti que l’administration du président Trump pourrait être à quelques jours seulement de lancer une frappe nucléaire contre l’Iran, en réponse aux fortes pressions du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

L’article a recueilli plus de 15 millions de vues en quelques heures seulement après sa publication, témoignant de l’ampleur des inquiétudes et du large impact politique et populaire des déclarations de Carlson.

Selon Carlson, la cible immédiate d’une frappe potentielle est la région du « Mont Bekas » (Jabal al-Fas), dans le centre de l’Iran, où les services de renseignement israéliens estiment que le gouvernement iranien a relancé son programme d’enrichissement d’uranium.

Carlson a expliqué qu’il n’existe aucune arme conventionnelle dans l’arsenal militaire américain capable de pénétrer les couches de granit massif de près de 90 mètres de profondeur pour détruire les tunnels fortifiés où se déroulent les opérations d’enrichissement.

Il a affirmé que la seule option militaire disponible pour détruire cette installation est une frappe nucléaire. Citant un observateur bien informé, il a révélé que Netanyahu fait pression pour cette option et est en contact quotidien avec Trump pour atteindre cet objectif.

Carlson a lié cette escalade sur le terrain à la grave crise politique que traverse le Premier ministre israélien, notant que Netanyahu est assiégé et désespéré suite aux résultats des récentes élections israéliennes, car il est incapable de former un gouvernement de coalition qui lui garantirait 61 sièges à la Knesset, sauf par une intervention directe de Trump et sa médiation pour conclure un accord avec les autres partis.

Le journaliste américain a ajouté que si Netanyahu ne parvient pas à former un gouvernement, il se retrouvera hors du pouvoir et confronté directement à des enquêtes judiciaires pouvant mener à son emprisonnement ; cela le poussera à maintenir ses liens étroits avec Trump et à prendre le risque de déclencher une guerre pour préserver son avenir politique.

L’article de blog révélait que Netanyahu avait exercé une pression maximale sur les hauts responsables de l’administration Trump, notamment le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le commandant du Commandement central américain (CENTCOM), Brad Cooper.

Selon des observateurs, le président Trump devrait prendre sa décision finale sur l’utilisation des armes nucléaires d’ici la fin de la semaine prochaine, plus précisément le 7 novembre (six jours après la date de publication).

Les déclarations de Carlson ont suscité de vives réactions et des mises en garde. Le colonel à la retraite de l’armée américaine, Lawrence Wilkerson, a déclaré : « Si j’étais en service actif dans l’armée américaine à l’heure actuelle, je considérerais comme illégal tout ordre donné par Trump d’utiliser l’arme nucléaire contre l’Iran. Refuser d’obéir à un tel ordre n’est pas seulement un droit autorisé par la loi sur la justice militaire, mais un devoir et une obligation absolue. »

Pour sa part, l’ancienne membre du Congrès américain Marjorie Taylor Greene a mis en garde contre les dangers de cette tendance, décrivant une frappe nucléaire comme « un crime contre l’humanité qui doit être immédiatement stoppé ».

*Source : Al Manar