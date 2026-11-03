Trump se prêtera-t-il à la surenchère nucléaire de son mauvais génie aux abois ?

Par IntelSky (revue de presse : Spirit of Free Speech - 2 novembre 2026)*

Au bord de l’explosion nucléaire et les luttes intestines à la veille des élections. — Talal Nahle

Le lundi 2 novembre 2026, à quelques heures seulement des élections américaines, l’escalade entre Washington et Téhéran a atteint un tournant existentiel sans précédent.

Les récents développements révèlent que les options militaires conventionnelles ont été épuisées, faisant resurgir un débat catastrophique concernant le recours à l’“option nucléaire tactique” pour frapper des installations iraniennes fortement fortifiées. Ce point critique coïncide avec une course contre la montre dans les milieux diplomatiques de Doha et une paralysie politique asphyxiante à Tel-Aviv qui pousse ses dirigeants vers l’“option Samson”. La région se trouve aujourd’hui au bord d’un effondrement qui pourrait dépasser ses frontières, créant ainsi un précédent militaire redéfinissant les règles mondiales d’engagement nucléaire.

1. Escalade nucléaire potentielle : le site de “Pickax Mountain” et le dilemme des fortifications

Les limites de l’arsenal conventionnel : les États-Unis sont confrontés à un déficit tactique pour cibler le site nucléaire fortifié iranien de “Pickax Mountain”. Située à une profondeur de 80 à 100 mètres dans la roche granitique massive, cette profondeur dépasse la capacité des bombes GBU-57 “Bunker Buster”, dont la profondeur de pénétration maximale est de 60 mètres. Il convient de noter que Washington a déjà utilisé 14 de ces bombes, ce qui ne lui en laisse plus qu’environ 6.

L’option de la “frappe nucléaire” : compte tenu de ce déficit en matière de renseignement et de tactique, le journaliste américain Tucker Carlson a révélé que les Israéliens, sous l’impulsion de Netanyahu, font pression sur Trump pour qu’il lance une “frappe nucléaire” contre cette installation. Il a fait valoir que les armes nucléaires constituent la seule option militaire capable de détruire les tunnels et d’éviter la solution de rechange consistant à une “neutralisation par choc sismique”.

Une catastrophe géopolitique potentielle : les observateurs avertissent que toute utilisation d’une arme nucléaire (même tactique) ouvrira la boîte de Pandore, donnant à d’autres nations (telles que la Russie contre l’Ukraine, l’Inde et le Pakistan, ainsi que la Corée du Nord) une justification pour recourir à la même option. Ceci priverait également les États-Unis de toute supériorité morale ou de toute capacité future de dissuasion douce. De plus, les radiations résultant d’une frappe sur “Pickax Mountain” pourraient contaminer les eaux du Golfe et empoisonner l’approvisionnement en eau pour 100 millions de personnes.

2. La pression israélienne et les dissensions à Washington

Netanyahu aux abois : Netanyahu se trouve dans une impasse politique asphyxiante, n’ayant pas réussi à former un gouvernement sans le soutien direct et l’intervention de Trump. Compte tenu du refus des pays du Golfe (y compris les Émirats arabes unis) de s’impliquer dans la guerre à la suite de sa visite secrète à Abou Dhabi en septembre, Netanyahu considère une guerre élargie contre l’Iran comme sa dernière bouée de sauvetage pour éviter son éviction et une éventuelle incarcération.

Une administration américaine divisée : l’administration Trump est confrontée à une profonde division. Alors que la faction belliciste (le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le commandant du CENTCOM Brad Cooper, le secrétaire d’État Rubio et le directeur de la CIA John Ratcliffe) fait pression pour relancer les opérations, le vice-président JD Vance et l’envoyé spécial Steve Witkoff mènent le mouvement en faveur d’un règlement permettant d’éviter une catastrophe, alors que certaines informations indiquent que Trump pourrait prendre sa décision finale d’ici le 7 novembre.

Mobilisation logistique massive : en prévision des pires scénarios, les médias israéliens (Channel 14 et Kan) ont révélé un pont aérien américain comprenant l’atterrissage de plus de 80 avions ravitailleurs et de 10 avions de transport militaire lourd sur des bases telles que Ramon, Nevatim et Uvda, signe de préparatifs logistiques en vue de frappes aériennes de grande envergure et prolongées.

3. La diplomatie sous la menace du temps et de la détérioration de la situation à Ormuz

L’initiative iranienne des “deux jours” : le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a révélé que la proposition initiale de sept jours a été ramenée à seulement deux jours, sur la base d’une suggestion qatarie et pakistanaise. La proposition prévoit que Washington mette en œuvre des mesures globales (levée des sanctions et du blocus, déblocage des avoirs et fin de la guerre) dès le premier jour, en échange de la réouverture du détroit d’Ormuz le deuxième jour.

Un coût économique catastrophique : Téhéran impose ces conditions en position de force, conforté par les pertes économiques colossales subies de part et d’autre. Alors que le coût pour les contribuables américains a atteint 147 milliards de dollars, 11 superpétroliers ont été endommagés dans le détroit d’Ormuz rien qu’au mois d’octobre. Ce rythme laisse présager une catastrophe susceptible de paralyser la circulation des 850 pétroliers qui alimentent l’économie mondiale, alors que des rapports britanniques font état de nouvelles attaques sur des navires.

Refus d’engagements : le Hezbollah libanais a refusé de donner la moindre assurance aux médiateurs locaux ou internationaux quant à la neutralisation de son front si l’Iran venait à être pris pour cible, adoptant une stratégie d’« ambiguïté positive » pour rejeter toute restriction de ses options.

Nous sommes au plus fort de la phase de politique de surenchère. Le déficit tactique face aux fortifications iraniennes a placé l’administration américaine devant un choix impossible : soit capituler face à la diplomatie “en deux jours” de l’Iran, ce qui revient à reconnaître la défaite du projet occidental dans la région, soit se laisser entraîner, sous la pression israélienne, à mener une action militaire susceptible de dégénérer en un précédent nucléaire qui pourrait embraser le monde. Compte tenu de l’impasse actuelle, il est probable que Trump franchisse le cap électoral en tentant d’afficher une posture de désescalade temporaire, tandis que le théâtre des opérations — notamment dans le détroit d’Ormuz — restera le facteur décisif pour imposer tout accord futur ou mettre le feu aux poudres et déclencher une confrontation majeure.

*Source : IntelSky, traduit par Spirit of Free Speech