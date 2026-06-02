L’Iran suspend les négociations avec Washington & menace de boucler Bab el-Mandeb

Par la rédaction de Middle East Eye (revue de presse - 1er juin 2026)*

L’Iran a appelé à la fin des attaques israéliennes contre le Liban et Gaza pour relancer les négociations de paix.

L’Iran a suspendu tout échange avec les médiateurs visant à mettre fin à la guerre avec les États-Unis en raison de l’escalade des attaques d’Israël contre le Liban, a rapporté lundi l’agence de presse Tasnim.

“Compte tenu des crimes incessants du régime sioniste (Israël) au Liban, sachant que le Liban conditionne le cessez-le-feu, et que ce cessez-le-feu a désormais été violé sur tous les fronts, y compris au Liban, l’équipe de négociation iranienne suspend le dialogue et l’échange de documents par l’intermédiaire des médiateurs”, a rapporté Tasnim.

Tasnim a déclaré que l’Iran souhaite l’“arrêt immédiat” des opérations militaires d’Israël à Gaza et au Liban.

Proche du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien, Tasnim a déclaré que l’Iran et ses alliés ont

“pris la décision de bloquer complètement le détroit d’Ormuz et d’activer d’autres fronts, y compris le détroit de Bab el-Mandeb” à l’entrée de la mer Rouge.

Cette menace de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb marquerait un durcissement des mesures visant à paralyser l’économie mondiale et contraindre les États-Unis à faire des concessions.

Le prix du baril, qui a baissé le mois dernier dans l’attente d’un accord, a bondi ce lundi. Le Brent, référence internationale, a progressé de 6,7 %, s’échangeant à 97,28 dollars le baril.

Cette information fait suite à l’annonce par le Commandement central américain du lancement de nouvelles frappes contre l’Iran ce week-end, le Koweït ayant déclaré avoir essuyé des tirs de missiles et de drones contre les forces américaines présentes sur son territoire en représailles.

Le fragile cessez-le-feu conclu par les deux parties en avril est en sursis depuis des semaines.

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi être prêt à lever son blocus du détroit d’Ormuz si l’Iran renonce à l’uranium enrichi et s’engage à ne pas percevoir de droits de passage dans le détroit. L’Iran a rejeté ces conditions.

Israël a intensifié ses attaques contre le Liban ces dernières semaines. Cet État est devenu la pomme de discorde dans les négociations entre les États-Unis et l’Iran.

Middle East Eye a rapporté en avril que l’Arabie saoudite a poussé les États-Unis à donner la priorité au cessez-le-feu au Liban pour préserver les négociations avec l’Iran, lesquelles ont finalement abouti à la trêve.

Malgré le cessez-le-feu annoncé, Israël a continué d’attaquer son voisin du nord en tentant de poursuivre sa progression dans le pays.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a également déclaré qu’Israël va envahir une plus grande partie de la bande de Gaza, en violation du cessez-le-feu négocié par les États-Unis en octobre 2025.

Les Houthis, alignés sur l’Iran, ont attaqué des navires en mer Rouge après les attaques menées par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et l’offensive israélienne sur l’enclave en signe de solidarité avec les Palestiniens assiégés à Gaza. Les Houthis opèrent toutefois indépendamment de l’Iran et se sont montrés réticents à s’engager dans la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

La mer Rouge est devenue la principale voie d’exportation du pétrole saoudien via son oléoduc est-ouest, qui relie le golfe du Persique au port de Yanbu, sur la mer Rouge.

*Source : Middle East Eye

Traduit par Spirit of Free Speech