Albanie : la "révolution" des flamants roses

Revue de presse : Atlas alternatif (23 juin 2026)*

Depuis le 30 mai, des milliers de citoyens albanais descendent quotidiennement dans la rue pour protester contre l’accord conclu par le Premier ministre social-démocrate Edi Rama (un proche des Soros) avec la société Affinity Partners de Jared Kushner, gendre de Donald Trump (et exécuteur de ses basses oeuvres diplomatiques, en Ukraine et au Proche-Prient), portant sur un projet d’investissement de luxe d’une valeur de 4 milliards de dollars le long d’une partie de la côte protégée de Vlora, en Albanie. Le 20 juin les grandes avenues de Tirana étaient noires de monde.

Le projet suscitait des oppositions depuis son annonce publique en décembre 2024, mais les manifestations n’ont pris de l’ampleur que la semaine dernière, lorsque les préparatifs de construction ont commencé dans la région de Vlora. Depuis lors, le mouvement s’est amplifié relayé par la diaspora albanaise et ses sympathisants dans les capitales européennes qui brandissent des images de flamants roses, menacés par les visées de Kushner. Les manifestations expriment un refus de l'omniprésence de la corruption dans le pays, et d'autres projets d'infrastructure comme l’accord avec l’ Eagle Hills, liée aux Émirats arabes unis, pour le réaménagement du port de Durrës et de ses environs en un complexe touristique et port de plaisance moderne, ou l’accord avec l’Italie pour accueillir des centres d’accueil de migrants en Albanie.

Ces troubles interviennent alors que les pourparlers pour l'adhésion de l'Albanie à l'Union européenne s'accélèrent : en l’espace d’un an seulement, entre 2024 et 2025, l’Albanie a ouvert l’ensemble des 33 chapitres de négociation, et Macron a réitéré aujourd'hui son soutien à cette adhésion. Le 17 juin le Parlement européen a exhorté mercredi l'Albanie à suspendre les travaux de construction dans les zones protégées (sur le rapport de la commission à propos de l'Albanie LFI s'est abstenue et le RN a voté contre mais les explications de votes ne sont pas accessibles). La rapporteuse du texte était l'eurodéputée écologiste néerlandaise Tineke Strik. Elle conduira une mission Verts/ALE en Albanie, du 29 juin au 1er juillet, en compagnie des eurodéputés Cristina Guarda, Vicent Marzà i Ibáñez, Daniel Freund, Jutta Paulus et Anna Strolenberg (Volt).

L'Union européenne frustrée de voir l'administration américaine lui infliger des droits de douane, lui imposer une augmentation de ses dépenses militaires, désavouer l'alliance automatique au sein de l'OTAN et même menacer d'annexer le Groenland, voit là l'occasion d'une revanche facile contre le clan Trump.

Le premier ministre albanais pour sa part a décrit les manifestants comme des "foules emportées par une hystérie algorithmique et guidées par des intérêts qui ne sont ni les nôtres". En réalité, les manifestations, comme les Gilets Jaunes en France en 2018, réunissent des sensibilités politiques assez variées. Shqiptarja aujourd'hui identifie par exemple parmi les organisateurs de manifestation un certain Dritan Goxhaj, ex-volontaire de la guerilla de Presevo contre les Serbes en 2000, qui défend un modèle de démocratie directe par tirage au sort analogue à celui d'Etienne Chouard en France et s'oppose à la folie israélienne au Proche-Orient, Un des organisateurs Arben Kola à la manifestation de Tirana du 18 juin a précisé qu'ils "ne sont pas contre l'UE et l'Amérique, mais contre la clique" au pouvoir. Après un "incident concernant un drapeau israélien" (c'est l'expression que retient pudiquement la presse capitaliste albanaise pour ne pas choquer ses actionnaires), le même Kola accuse des infiltrés de Serbie et de Grèce. Le premier ministre lui cible un imam Mustafa Terniqi qui manifeste et qu'il accuse d'être lié à l'Iran. Il a aussi accusé le parti de gauche albano-kosovar "Autodétermination" (Vetevendosje) puissant au Kosovo, d'être actif dans les manifestations, ce que les responsables du parti ont démenti. Dans la petite Albanie qui depuis les années 1990 se perçoit comme une base américaine, il est difficile d'échapper aux influences géopolitiques.

*Source : Atlas alternatif