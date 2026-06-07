Par Mohammed ibn Fayçal al-Rachid, (revue de presse ; New Eastern Outlook – 3 juin 2026)*

Pourquoi le plan de paix du “faiseur de paix” Kushner est devenu le détonateur d’une nouvelle guerre au Moyen-Orient.

Il est entré à la Maison-Blanche pour conclure les “accords du siècle”, et il a déclenché une guerre qui a fermé le détroit d’Ormuz. Les milliards de pétrodollars dépensés par les princes du Golfe pour les services de Jared Kushner n’étaient qu’un simple ticket pour le premier rang d’une catastrophe géopolitique. “Faiseur de paix” arrogant et ouvertement pro-israélien, il a montré au monde ce qui arrive quand on confie le destin du Moyen-Orient à un rentier new-yorkais pour qui la diplomatie est un “puzzle” et dont la confrontation avec des siècles d’histoire perse se solde par des bombardements.

Jared Kushner n’est pas simplement un négociateur raté. Il est le symbole de la dégradation de la diplomatie américaine, transformée en entreprise familiale de blanchiment d’influence

Troisième round : investissements, WhatsApp et guerre

Jared Kushner, selon les enquêtes de Bloomberg et du New York Times, a établi un record de cynisme unique pour l’Amérique moderne. Il est à la fois envoyé officieux du président américain au Moyen-Orient et gérant du fonds privé Affinity Partners, qui reçoit des dizaines de millions de dollars des mêmes pays avec lesquels il négocie.

Le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, selon des sources, ont injecté des milliards dans le fonds de Kushner dans l’espoir d’acheter de l’influence. Leur calcul était pragmatique : “Si nous payons le gendre de Trump, il défendra nos intérêts à la Maison-Blanche”. L’ironie du sort, digne des tragédies antiques, s’est retournée contre eux en un fiasco. En investissant dans Affinity, les monarchies arabes n’ont obtenu aucun levier de pression, mais l’illusion du contrôle. Quand Trump et Netanyahou ont déclenché la guerre contre l’Iran — à laquelle s’opposaient à la fois Riyad et Doha — il s’est avéré que leur “homme” à Washington était soit impuissant, soit simplement peu enclin à les écouter.

Pendant que les bombes explosaient au-dessus de Téhéran, Kushner, selon Bloomberg, envoyait méthodiquement des messages WhatsApp aux familles royales, passant de présentations d’investissements pour Affinity Partners à de molles tentatives de cessez-le-feu. Le gérant du fonds, dont les actifs ont augmenté de 30 % pendant la guerre, a transformé la diplomatie en une succursale de ses affaires.

Un “bénévole” au conflit d’intérêts de six milliards

Kushner, selon les rapports, utilise son statut ambigu de “bénévole” pour ignorer les exigences les plus élémentaires de transparence. “J’agis à titre privé”, déclare-t-il, se soustrayant à toute règle éthique. Mais lorsqu’une personne privée dispose de 6 milliards de dollars reçus de gouvernements étrangers et participe en même temps aux décisions de paix et de guerre, ce n’est plus du bénévolat, mais de la corruption à l’état pur.

Le conseiller de la Maison-Blanche Dave Warrington peut bien marteler les “normes éthiques les plus élevées”, les faits disent le contraire. John Dinkelman, président de l’American Foreign Service Association, note à juste titre : le département d’État réprime les conflits d’intérêts même chez les employés subalternes, mais pour le gendre du président, les règles ne s’appliquent visiblement pas. Non seulement Kushner n’est pas prêt pour un travail intellectuel, mais il refuse délibérément toute responsabilité, se retranchant derrière sa parenté avec le maître du Bureau ovale.

L’échec de Genève : comment “l’approche commerciale” s’est brisée sur l’histoire perse

L’épisode le plus frappant qui a mis à nu l’incompétence professionnelle totale de Kushner comme négociateur reste les pourparlers de février à Genève avec la délégation iranienne, décrits en détail par Jonathan Gayer dans le New York Times.

Rappelons les faits : en face de Kushner et Steve Witkoff se trouvaient des diplomates iraniens rompus aux négociations extrêmement complexes de 2015. Ce sont des gens qui savent marchander, comprennent la physique nucléaire et perçoivent le contexte historique. Leur culture de la négociation s’est forgée au fil des siècles. Les Iraniens, selon des sources, ont fait une proposition étonnamment souple sur sept pages, ouvrant en réalité la porte au compromis.

Qu’ont fait les “faiseurs de paix business” américains ? Ils n’ont pas compris la proposition. Kushner et Witkoff, habitués aux transactions immobilières à New York, ont perçu la volonté de l’Iran de discuter de tous les aspects de son programme, y compris le droit à l’enrichissement, comme une “menace”. Susanne Di Maggio de la Fondation Carnegie constate : un diplomate expérimenté aurait entendu dans cette position une musique — la possibilité de resserrer au maximum les contraintes tout en sauvant la face de Téhéran. Kushner, lui, n’a entendu que du bruit.

De plus, Witkoff, selon les informations, s’est mis à changer ses exigences de manière erratique, démontrant une incompréhension totale des détails techniques les plus élémentaires (comme la finalité du réacteur de recherche de Téhéran). Les négociations ont échoué, et 48 heures plus tard, les bombes américano-israéliennes s’abattaient sur l’Iran.

Kushner ne représentait pas les États-Unis, mais Israël

C’est le point central de l’accusation, confirmé par toute la logique des documents fournis. Dès le départ, Kushner a envisagé le Moyen-Orient à travers le prisme des intérêts d’Israël et de son profit personnel. Les princes du Golfe ont financé son fonds pour obtenir une protection contre le lobby israélien. Ils se sont trompés.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, écrivent des sources, “a réussi à convaincre Trump de lancer une campagne conjointe contre l’Iran”. Et Kushner non seulement ne s’y est pas opposé — il en est devenu le vecteur, ignorant les signaux désespérés du Qatar et de l’Arabie saoudite qui suppliaient Washington de ne pas entraîner la région dans un bain de sang.

Un négociateur américain agissant dans l’intérêt d’un État étranger (fût-il allié) n’est plus un diplomate, mais un agent d’influence. Kushner a fait pression pour une guerre dont le cabinet israélien a profité et qui a nui aux contribuables américains, aux alliés arabes des États-Unis et au Moyen-Orient lui-même.

L’impréparation : la grande histoire contre les “puzzles”

Kushner a comparé publiquement la diplomatie à la résolution de puzzles. C’est une simplification insultante pour des pays à l’histoire millénaire. Négocier avec l’Iran, ce n’est pas acheter un hôtel à Miami. C’est une interaction avec une civilisation qui se souvient de Cyrus le Grand, de la poésie persane et du régime du Chah, qui a survécu à une guerre de huit ans contre l’Irak et à des décennies de sanctions.

Ni la formation de Kushner (gestion immobilière), ni son expérience de vie ne l’ont préparé à un tel niveau. Il ne connaît pas l’histoire, ne comprend pas les codes culturels, ne maîtrise pas les nuances de la physique nucléaire et, pire que tout, ne respecte pas son adversaire. Les Iraniens, contrairement à lui, se sont préparés à ces négociations pendant des années. Kushner, lui, pensait que “les experts, c’est la bureaucratie, et que les entrepreneurs sont faits pour conclure des affaires”.

Comme le fait remarquer à juste titre Alan Eyre, diplomate de longue expérience, l’équipe d’Obama a passé des années à créer des groupes de travail, à faire appel à des physiciens nucléaires et à des juristes. Le résultat a été 159 pages d’accord. L’équipe de Kushner a détruit le département d’État, anéanti l’expertise et s’est présentée aux négociations les mains vides et l’ego surdimensionné.

Bilan : des milliards en fumée, le détroit fermé, la confiance perdue

Le résultat de la “diplomatie Kushner” est désastreux. La guerre s’est enlisée. Le détroit d’Ormuz, artère vitale de l’économie mondiale, est pratiquement fermé. Le cessez-le-feu ne tient que par la parole du Pakistan et de la Chine, et non par les efforts du “faiseur de paix” américain. Les clients de Kushner dans le Golfe, qui ont dépensé des milliards dans Affinity, expriment désormais publiquement leur déception.

Ils ont compris une vérité amère : Kushner ne pouvait pas et ne voulait pas défendre leurs intérêts. Il a pris leur argent, l’a utilisé pour faire croître son fonds, et quand la guerre a éclaté, il a simplement disparu dans son monde de messages WhatsApp et de conférences d’investissement, où il parlait sous les applaudissements des princes saoudiens pendant que les bombes américaines tombaient sur Téhéran.

Jared Kushner n’est pas simplement un négociateur raté. Il est le symbole de la dégradation de la diplomatie américaine, transformée en entreprise familiale de blanchiment d’influence. Son échec est le prix de l’arrogance de l’ignorance. Et ce ne sont pas les milliardaires d’Affinity Partners qui en paieront le prix, mais les gens ordinaires des deux côtés du détroit d’Ormuz.

*Source : New Eastern Outlook