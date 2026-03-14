Par IntelSky (revue de presse - 13 mars 2026)*

Le Yémen proclame “l’heure zéro” — L’armada américaine (Marines et bombardiers) se prépare pour “la grande frappe”, et le Hezbollah lance la bataille d’“Al-Asf al-Ma’kul”. — Talal Nahle

Point sur la situation stratégique et opérationnelle (vendredi 13 mars 2026 | 23 h 11 CET)

Dans les dernières heures du 14e jour du conflit, l’intensité des opérations dans la région va crescendo, annonçant une “déflagration générale” imminente. Le théâtre des opérations ne se limite plus aux échanges de missiles entre Téhéran et Tel-Aviv. Nous assistons au déploiement final des puissances en présence.

En écho à la promesse du président Trump de frappes “exceptionnellement dures”, les États-Unis mobilisent ce soir le plus grand dispositif de ravitaillement en vol. Cette opération déploie un immense dispositif amphibie de 2 200 Marines et 20 chasseurs furtifs F-35B, prêts au combat. De son côté, l’Axe de la Résistance joue sa carte stratégique ultime : le Yémen entre officiellement sur la ligne de tir directe, attendant “l’Heure zéro”, tandis que le Hezbollah engage la bataille d’“Al-Asf al-Ma’kul” pour contrer l’incursion israélienne.

1. L’“Heure zéro” du Yémen : une tenaille navale se referme.

Déclaration officielle : Mohammed al-Bukhaiti, du bureau politique d’Ansar Allah, a officiellement déclaré : “Le moment est venu de nous ranger militairement aux côtés de l’Iran. L’Heure zéro sera annoncée en temps voulu”.

Implications stratégiques : avec l’entrée en scène du Yémen, le blocus maritime ne se limitera pas au détroit d’Ormuz. L’Heure zéro du Yémen signifie le blocage total du détroit de Bab al-Mandab et de la mer Rouge pour la navigation occidentale. L’économie mondiale devra alors faire face à un double blocus naval, paralysant à la fois l’énergie et le commerce, en plus d’éventuelles frappes contre les bases américaines à Djibouti et dans le Golfe.

2. L’armada américaine et l’opération “Epic Fury”

Les États-Unis mobilisent toutes leurs ressources stratégiques en prévision d’une frappe extraordinaire ou d’un effondrement total de la région.

L’armada des Marines (forces d’intervention rapide) : l’ordre a été donné de déployer la 31e Unité expéditionnaire des Marines (MEU), forte de 2 200 soldats, accompagnée du groupe amphibie opérationnel (ARG) Tripoli. Cette flotte est composée de l’USS Tripoli, de l’USS San Diego et de l’USS New Orleans, appuyés par 20 chasseurs furtifs F-35B. Cette mobilisation massive peut être destinée à effectuer des débarquements terrestres éclair, sécuriser les voies maritimes ou procéder à des évacuations à grande échelle du personnel occidental.

La nuit des ravitailleurs (EPIC FURY) : une formation aérienne peu commune et inquiétante a été détectée ce soir : plus de 14 avions ravitailleurs (13 KC-135R et un KC-46A) alignés dans un couloir de ravitaillement en vol. Une telle formation n’est mise en place que pour fournir une “couverture de carburant” aux escadrons de bombardiers stratégiques (B-1B et B-52) et de chasseurs actuellement en vol pour exécuter la “frappe massive” promise par Trump.

3. “Al-Asf al-Ma’kul” : le discours historique de Naim Qassem

Lors d’un discours historique prononcé à l’occasion de la Journée de Quds (Jérusalem), le cheikh Naim Qassem a tracé les grandes lignes de la stratégie du front libanais.

Nommer la bataille : l’opération est baptisée “Al-Asf al-Ma’kul” (inspirée de la description coranique de la “paille piétinée”) , un message de défi aux arsenaux occidentaux.

L’importance du timing (unité des fronts) : Naim Qassem a fait savoir que le Hezbollah a reporté sa riposte à trois reprises pour privilégier les voies politiques. Cependant, l’assassinat de l’imam Khamenei et l’agression israélienne ont incité le mouvement à déclencher l’offensive pour épuiser l’ennemi.

4. “Les têtes à abattre” en Irak et la pression terrestre au Liban

Récompenses en Irak : la Résistance islamique en Irak a annoncé une récompense de 150 millions de dinars pour toute information menant à la capture ou à la neutralisation de commandants de l’armée américaine et de la CIA se cachant dans des zones civiles. Cette initiative déstabilise les forces américaines désormais vulnérables et facilement repérables.

Plan d’invasion : la 98e division de parachutistes est déployée pour renforcer les lignes de l’armée israélienne, qui se prépare à étendre l’incursion terrestre pour “couper toutes les routes du sud et détruire les ponts sur le Litani”. Cependant, cette initiative se heurte à une réserve de 25 000 roquettes (selon les estimations israéliennes), qui ont visé Tel-Aviv et la Galilée cette nuit sans même déclencher les sirènes.

5. Journée de Quds à Téhéran : un défi public à la mort.

Marche d’un million de personnes : de hauts responsables (Larijani, Araghchi, Eslami) ont défilé aux côtés de millions de personnes à Téhéran, lançant ainsi un défi hautement symbolique aux forces aériennes occidentales.

Réaction israélienne : la chaîne israélienne Channel 14 a déploré une “occasion manquée” de les éliminer, admettant que, bien que les services du renseignement aient infiltré leurs rangs, Israël et ses alliés ont “préféré éviter un massacre public qui aurait envenimé la situation déjà explosive”.

Évaluation finale et bilan :

Nous voici à l’“heure des vérités militaires absolues”.

Les États-Unis et Israël jouent leur dernier atout militaire. La mobilisation autour de l’opération Épic Fury et le déploiement du groupe aéronaval de Tripoli confirment que les prochains jours seront marqués par une entreprise “suicidaire” des États-Unis, qui chercheront à neutraliser les atouts stratégiques de l’Iran ou à briser le blocus d’Ormuz de force.

L’Axe de la Résistance est parvenu à resserrer l’étau. Les factions irakiennes traquent la CIA, le Hezbollah donne son feu vert à “Al-Asf al-Ma’kul” et l’Iran maintient son contrôle sur le détroit d’Ormuz grâce à sa cohésion interne.

Conséquence stratégique immédiate : la frappe massive des États-Unis aura un coût existentiel immédiat. Dès le début des bombardements, le Yémen activera “l’Heure zéro” et verrouillera Bab al-Mandab en synchronisation avec Ormuz. Le monde se réveillera confronté à une “paralysie maritime et pétrolière totale” qu’aucune flotte ni aucune ressource stratégique américaine ne pourront contrer. Trump tente peut-être de remporter une victoire aérienne, mais il est sur le point d’entraîner l’économie mondiale au fond de l’eau.

*Source : IntelSky

Traduit par Spirit of Free Speech