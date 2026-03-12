L’Iran & le Hezbollah infligent une nuit de panique à un Israël sous le choc & aux bases US

Par IntelSky (revue de presse - 11 mars 2026)*

La vague “Laylat al-Qadr” incendie Tel Aviv et la 5e flotte lors de la 37è vague... Panique dans les abris, et les médias israéliens s’écrient : “Nous sommes lents à réagir et ignorons où se trouve l’uranium !” — Talal Nahle

Rapport stratégique et opérationnel mis à jour (mercredi 11 mars 2026 | 00h30 CET)

Dans les premières minutes du douzième jour, les avertissements iraniens se sont mués en véritable enfer. Les dirigeants iraniens ont choisi leur nuit la plus sacrée et la plus spirituelle (la nuit du martyre de l’imam Ali / Laylat al-Qadr) pour ouvrir les portes du paradis avec la 37è vague de l’opération True Promise. Le timing, synchronisé et méticuleusement planifié, était conçu pour créer un état de terreur et de paralysie totale.

La situation actuelle va au-delà du simple bombardement tactique, évoluant vers un “choc psychologique généralisé”. Les sirènes déchirent le silence de Tel-Aviv et de Haïfa, et les colons tombent, morts ou blessés, dans l’hystérie des bousculades vers les abris. Les médias hébreux diffusent, pour la première fois, des aveux explicites de défaite stratégique et d’aveuglement des services du renseignement. Alors qu’Israël s’enlise, le Hezbollah prouve sa supériorité sur le champ de bataille, réduisant l’incursion terrestre à un véritable piège.

Voici une analyse détaillée des dernières nouvelles et actualités des zones de conflit :

1. “La nuit du martyre de l’imam Ali”... La 37è vague et un enfer de trois heures

Symbolisme létal : les médias hébraïques reconnaissent les effets terrifiants de cette nuit, la qualifiant de “foudroyante et terrifiante” en raison de sa portée idéologique pour les Iraniens. Cette opération lie l’idéologie à l’action militaire, renforçant la détermination de l’Axe de la Résistance et démoralisant l’adversaire.

Banque de cibles stratégiques : les Gardiens de la révolution ont annoncé le lancement de la 37e vague en criant “Ya Ali ibn Abi Talib”, ciblant simultanément 4 axes principaux :

la base Be’er Ya’akov (centre de Tel-Aviv) le quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn les bases à Erbil (Kurdistan irakien). la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite.

Technologie d’anéantissement (1 tonne) : l’Iran a utilisé des missiles ultrasophistiqués de type Khaibar, Khorramshahr et Qader (équipés de MIRV), transportant plus d’une tonne d’explosifs. L’annonce d’une attaque de trois heures vise à neutraliser les intercepteurs Iron Dome restants, poussant le système à une “saturation complète” .

Effondrement du front intérieur : la chaîne israélienne Channel 12 et les services d’ambulance confirment de nombreuses victimes à Jérusalem et Tel Aviv, non seulement à cause des éclats de missiles, mais aussi à cause des bousculades hystérique et des chutes lors de la ruée vers les abris. Le front intérieur israélien a complètement perdu son sang-froid.

2. Les aveux israéliens... “Aveuglement des services du renseignement et érosion de la dissuasion”

Dans un revirement surprenant, les médias israéliens ont commencé à dénoncer violemment les dirigeants militaires et politiques, révélant des réalités terrifiantes :

Échec de la dissuasion : “Ils continuent à tirer des missiles tous les jours, et nous n’avons presque rien fait. Ils ne craignent personne”.

Cécité nucléaire : “Leurs bases fortifiées sont à peine endommagées, et personne ne sait où se trouve l’uranium enrichi” . Ce qui contredit toutes les affirmations occidentales selon lesquelles les États-Unis et Israël seraient capables de détruire le programme nucléaire iranien, confirmant ainsi que Téhéran a su le protéger et le dissimuler efficacement.

Échec israélien au Liban : “Le Hezbollah nous bombarde chaque jour avec des centaines de missiles, et notre riposte s’avère dérisoire”. Cet aveu illustre l’état de confusion et de déstabilisation qui règne au sein du cabinet israélien, lequel attend anxieusement que les Houthis entrent dans la danse.

Source: IntelSky

Traduit par Spirit of Free Speech