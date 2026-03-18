L’Irak est asphyxié: 93% des revenus pétroliers de Bagdad servent à payer ses fonctionnaires, le pays essaie d'exporter son brut par la route

Par Annalisa Cappellini (revue de presse : BFM Business – 17 mars 2026)*

Le blocage du principal couloir d’exportation du Golfe par l’Iran prive Bagdad de sa principale source de revenus. Salaires, dépenses sociales et stabilité politique sont désormais menacés.

Le blocage du détroit d’Ormuz fragilise l’ensemble des pays producteurs de la région, mais l’Irak en subit les conséquences les plus sévères. Le pays, dont 90% des revenus publics proviennent du pétrole, ne peut plus exporter son brut via le Golfe persique, désormais fermé par Téhéran.

Les capacités de stockage terrestres ayant été rapidement saturées, Bagdad a dû stopper la production sur plusieurs gisements. Faute de devises, la trésorerie publique s’épuise à grande vitesse. D’après les estimations, les premiers effets économiques seront visibles dès le mois de mai, lorsque les réserves de l’État commenceront à s’assécher.

Salaires publics: une bombe budgétaire

La première victime de cette crise sera la fonction publique. L’Irak compte aujourd’hui 4,5 millions de fonctionnaires, contre à peine un million en 2003. En y ajoutant les retraités et bénéficiaires d’aides sociales, près de 9 millions d’Irakiens dépendent directement des finances publiques.

Chaque mois, l’État consacre 6,5 milliards de dollars au paiement des salaires et des prestations sociales. Avant la crise, les recettes pétrolières mensuelles s’élevaient à 7 milliards de dollars, laissant une marge dérisoire de 500 millions pour le reste des dépenses publiques. Avec le blocage, ce fragile équilibre qui repose à 93% sur la manne pétrolière s’effondre.

Des alternatives coûteuses et limitées

Face à cette asphyxie, Bagdad explore deux pistes. La première: acheminer le pétrole par camions-citernes vers la Jordanie et la Syrie, à raison de 200.000 barils par jour. Une solution logistique lourde et extrêmement onéreuse.

La seconde: rouvrir l’oléoduc vers la Turquie, qui relie le nord de l’Irak à la Méditerranée. Mais ce pipeline traverse le Kurdistan irakien, une région en froid avec le gouvernement central.

Depuis janvier, Bagdad impose à Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan irakien, un embargo sur les dollars, paralysant une grande partie du commerce local. Les autorités kurdes conditionnent désormais toute coopération à un assouplissement de ces restrictions. Or même en cas d’accord, le pipeline ne pourrait transporter que 250.000 à 300.000 barils par jour, très loin des 3,5 millions exportés en temps normal.

Une crise politique qui bloque toute issue

La paralysie économique s’ajoute à un vide politique. Quatre mois après les législatives de novembre, aucun gouvernement n’a encore vu le jour: ni Premier ministre, ni président, aucune majorité de coalition. Cette impasse freine toute décision d’urgence.

Pourtant, ces dernières années, l’Irak semblait renouer avec une stabilité relative : l’insécurité reculait et la confiance dans les institutions progressait : six Irakiens sur dix disent désormais faire confiance au gouvernement, contre trois sur dix en 2010.

Reste à savoir si cette confiance survivra à un État incapable de payer ses salariés. Car au-delà de la crise énergétique, c’est l’avenir du pays qui se joue, et le plus gros test pour la stabilité politique et economique de l’Iraq viendra peut etre d’Iran.

*Source : BFMTV