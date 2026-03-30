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France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


CENTCOM : Le navire d’assaut amphibie USS Tripoli arrive au Moyen-Orient

Publié par Gilles Munier sur 30 Mars 2026, 03:42am

Catégories : #Iran, #Trump, #Netanyahou, #Khamenei

- Le bâtiment dirige une force d’environ 3 500 marins et Marines

Par Ahmet Salih Alacaci (revue de presse : Anadolu – 29 mars 2026)*

Un navire d’assaut amphibie américain transportant des milliers de forces expéditionnaires est arrivé au Moyen-Orient, a annoncé samedi le Commandement central américain (CENTCOM).

« Les marins et Marines américains à bord de l’USS Tripoli (LHA 7) sont arrivés dans la zone de responsabilité du Commandement central américain, le 27 mars », a indiqué le CENTCOM dans un communiqué.

L’USS Tripoli sert de navire amiral à une force expéditionnaire d’environ 3 500 marins et Marines, comprenant également des aéronefs de transport et des avions de combat ainsi que des moyens amphibies et tactiques, a précisé le commandement.

Ce déploiement intervient alors que les États-Unis et Israël poursuivent des frappes conjointes contre l’Iran, entamées le 28 février et ayant fait plus de 1 340 morts, dont l’ancien guide suprême Ali Khamenei.

De son côté, l’Iran a riposté par des frappes de drones et de missiles visant Israël, ainsi que la Jordanie, l’Irak et des pays du Golfe abritant des installations militaires américaines, causant des victimes et des dégâts aux infrastructures, tout en perturbant les marchés mondiaux et le trafic aérien.

Traduit de l'anglais par Adama Bamba

*Source : Anadolu

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