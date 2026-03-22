Par IntelSky (revue de presse - 21 mars 2026)*

Trump bluffe… Des missiles de l’Axe frappent “Diego Garcia”, et des alertes d’évacuation frappent aux portes de Ras Al Khaimah. — Talal Nahle

Rapport stratégique et opérationnel (samedi 21 mars 2026 | Jour 22)

En ce vingt-deuxième jour de guerre, les masques tombent et nous entrons dans la “guerre de l’énergie et des ténèbres”. Trump, dans un état de schizophrénie politique manifeste, tweete sur la “fin des missions militaires” tandis que ses avions bombardent les centrales électriques de Téhéran, plongeant la ville dans l’obscurité.

Cependant, l’Axe ne dormait pas, prêt pour un “échec et mat” stratégique. La surprise iranienne s’est manifestée via ses missiles balistiques atteignant la base “Diego Garcia” dans l’océan Indien (dans un message incendiaire adressé à la Grande-Bretagne et aux États-Unis). Dans le Golfe, le danger s’est mué en menace existentielle, Téhéran ayant émis un “avertissement d’évacuation” officiel pour la ville émiratie de Ras Al Khaimah, n’autorisant que les navires “amis” à passer par Ormuz. Au Liban, le Hezbollah a inauguré “l’ère des drones FPV kamikazes”, transformant l’incursion israélienne en une “dévastation technologique totale”.

Voici une analyse panoramique approfondie, étayée par des chiffres et des sources, des événements de cette journée décisive

1. Les contradictions de Trump… et l’illusion des “îles”

Déclarations schizophréniques : en l’espace de deux heures seulement, Trump a déclaré : “Je ne veux pas de cessez-le-feu”, puis : “Nous envisageons de mettre fin à la guerre !” Plus tard, il a publié une longue déclaration évoquant la destruction des capacités iraniennes (aériennes, navales et balistiques) et qu’il “réduit ses opérations”.

Supercherie sur le terrain : ce comportement erratique (que le sénateur Sanders a qualifié de “narcissique et mensonger”) sert en réalité de couverture à une opération militaire de grande envergure. Les services de renseignement israéliens et américains laissent filtrer des plans visant à envahir l’île de Kharg qui héberge des infrastructures pétrolières, mais une analyse approfondie sur le terrain indique que le véritable objectif pourrait être la conquête des îles (Abu Musa, Greater et Lesser Tunbs) à partir des Émirats arabes unis, pour briser la souveraineté iranienne sur le détroit d’Ormuz.

2. La guerre des ténèbres... Bombardement de Téhéran et menace sur Ras Al Khaimah

Téhéran dans le noir : Poursuivant leur agression, les avions de la coalition ont lancé des raids sur Téhéran (Khojir, Siman, l’est et le nord de Téhéran), Karaj, Ispahan, Bandar Abbas et Chabahar. Les cibles principales étaient les centrales électriques, entraînant une panne d’électricité généralisée dans la capitale.

L’avertissement terrifiant de l’Iran (Ras Al Khaimah) : En réponse à une implication potentielle des Émirats arabes unis dans l’attaque contre les îles, le Centre des opérations médiatiques iranien a émis un avertissement officiel d’évacuation à l’intention des habitants de Ras Al Khaimah. Cette évolution (soulignée par la chaîne hébraïque Channel 13) signifie que Téhéran est prêt à anéantir les villes du Golfe si elles sont utilisées comme bases de lancement.

3. Des missiles surprise dans l’océan Indien (Diego Garcia)

Dépassement de la portée stratégique : Concrétisant sa menace vs-à-vis de la Grande-Bretagne (après l’ouverture de ses bases aux bombardiers américains), l’Iran a tiré deux missiles balistiques sur la base conjointe (américano-britannique) de Diego Garcia dans l’océan Indien selon le Wall Street Journal. Bien qu’aucune victime n’ait été signalée, cette frappe véhicule un message aux potentielles implications nucléaires : nos missiles sont capables de frapper le point le plus éloigné de l’Occident dans les océans, n’offrant ainsi aucun refuge sûr à vos alliés.

4. Les “oiseaux Ababil” du Liban… et la moisson de la Résistance

Drones FPV kamikazes (le tournant qualitatif) : le Hezbollah a officiellement introduit des “drones FPV kamikazes” dans les combats terrestres, ciblant les rassemblements ennemis à Maroun al-Ras, Jabal al-Bat et Markaba. Ces appareils peu coûteux et très précis ont transformé les véhicules blindés en cercueils et paralysé la capacité de l’infanterie à se regrouper (35 véhicules détruits à ce jour, dont 26 chars Merkava).

55 opérations sur le front : le Hezbollah a mené 55 opérations en une seule journée, frappant colonies et casernes (Branit, Kfar Giladi, Tefen et la base de Philon). Pire encore [pour l’ennemi], un drone (probablement un “Hoopoe/Hudhud” ) s’est infiltré en Galilée occidentale et est revenu sain et sauf, échappant à tous les radars.

Effondrement israélien : le général de division de réserve Nimrod Sheffer admet “être enlisé dans le bourbier libanais sans stratégie”, et Haaretz résume la tragédie : “Nous vivions l’illusion du 7 octobre... et l’escroc Netanyahu nous a vendu le mensonge d’une victoire historique”.

5. L’effondrement du “bâton américain” à Bagdad et de l’économie

L’Irak rompt la trêve : À la suite de l’alerte d’évacuation à Dahieh [banlieue sud de Beyrouth], la résistance irakienne a annulé la trêve et mené 27 opérations en 24 heures, visant Camp Victory et le camp de soutien logistique près de l’aéroport de Bagdad, provoquant des panaches de fumée.

L’économie occidentale en berne : (La BBC ) confirme 800 millions de dollars de dégâts sur les bases américaines. ( CIA ) Les services du renseignement américains admettent que l’Iran peut bloquer le détroit d’Ormuz pendant 6 mois. La Géorgie suspend les taxes sur les carburants, et la Suisse interdit la vente d’armes aux États-Unis, portant un camouflet à la “neutralité occidentale”.

L’Iran brise le blocus en autorisant des navires (en provenance de Chine, d’Inde et de Russie) à passer par le “couloir de sécurité” autour de Larak, vidant les sanctions américaines de leur substance et isolant l’Occident.

Conclusion et synthèse

Nous assistons au “déclin du mythe de la suprématie occidentale totale”.

Les États-Unis et Israël mènent une guerre de destruction des infrastructures (Téhéran et Dahieh) pour compenser leur échec militaire. Trump pratique la “tromperie tactique” pour calmer les marchés pétroliers, qui ont atteint 110 dollars le baril, tout en préparant une opération terrestre suicidaire sur les îles du Golfe ou à Kharg.

L’Axe de la Résistance passe à la “dissuasion mondialisée”. La frappe contre Diego Garcia, l’alerte d’évacuation de Ras Al Khaimah et l’introduction de drones FPV kamikazes au Liban confirment que l’Axe dispose d’une liste inépuisable de cibles et est prêt à transformer le Moyen-Orient en un brasier qui consumera tous les acteurs impliqués.

Si Trump mène son attaque terrestre contre les îles iraniennes, l’alerte d’évacuation de Ras Al Khaimah sera exécutée à l’aide de missiles qui détruiront le secteur touristique et économique des Émirats arabes unis. Tandis que Washington admet que 232 soldats ont été blessés et que le détroit d’Ormuz pourrait être fermé six mois durant, la “victoire totale” tant vantée par le porte-parole de la Maison Blanche se muera bientôt en une “défaite stratégique totale” qui sonnera le glas de l’hégémonie américaine dans la région.

*Source : IntelSky

Traduit par Spirit of Free Speech