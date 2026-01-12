Selon des informations récentes, Israël prévoit d’envahir et d’occuper la ville de Gaza en mars

Quds News Network (revue de presse : ISM-France - 11 janvier 2026)*

L’armée israélienne envisagerait de lancer une nouvelle offensive contre Gaza en mars. Cette offensive se concentrerait sur la ville de Gaza, avec pour objectif de repousser la « ligne jaune » vers l’ouest, en direction de la côte, de déplacer de force les Palestiniens et d’occuper la ville.

Le Times of Israel, citant samedi un responsable israélien et un diplomate arabe, a indiqué que ce plan ne pourrait être mis en œuvre sans le soutien des États-Unis, qui tentent toujours de faire passer le fragile cessez-le-feu conclu en octobre à une deuxième phase.

Selon le journal, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, recherché par la Cour pénale internationale, ne croit pas à la réussite de cette deuxième phase et a donc ordonné à l’armée de se préparer à cette éventualité.

Le 10 octobre, les forces israéliennes ont achevé la première phase de leur retrait, conformément à l’accord de cessez-le-feu, jusqu’à la « ligne jaune », une ligne de démarcation non physique séparant les forces d’occupation israéliennes de certaines zones de Gaza, tout en conservant le contrôle d’environ 53 % de la bande de Gaza.

L’offensive sur Gaza-ville prévue pour mars verrait Israël augmenter ce pourcentage, ont déclaré un responsable israélien et un diplomate arabe.

Certains détails de cette offensive planifiée ont été révélés en premier lieu par le Wall Street Journal.

Erez Winner, chercheur au Centre israélien de grande stratégie, a déclaré au Journal qu’une offensive contre Gaza serait désormais plus facile pour Israël, car Israël n’a plus à craindre de mettre ses captifs en danger, comme il l’affirmait, maintenant que tous les captifs vivants et tous les corps, à l’exception d’un seul, ont été rendus par le Hamas.

Il a ajouté qu’il serait également plus facile pour Israël de déplacer de force les Palestiniens, car la plupart d’entre eux s’abritent dans des tentes de fortune. Une des possibilités serait de les amener dans la partie de l’enclave contrôlée par Israël.

Parmi les stratégies possibles évoquées par le journal figurent une prise de contrôle israélienne de la ville de Gaza ou une prise de contrôle progressive et insidieuse de l’ensemble de l’enclave.

Selon des informations, les forces israéliennes poussent de plus en plus les Palestiniens dans des zones toujours plus restreintes au sein de l’enclave. Des habitants de certains quartiers de Gaza-ville affirment que l’armée étend son contrôle au-delà de la ligne délimitée par les blocs jaunes.

Ces derniers jours, l’armée israélienne a étendu la « ligne jaune » à l’est de Gaza, notamment dans les quartiers de Tuffah, Shujayea et Zeitoun, à l’est de Gaza-ville, d’après ces mêmes sources.

Depuis son entrée en vigueur, Israël a violé le cessez-le-feu plus de 1.000 fois, causant la mort de plusieurs centaines de civils et bloquant l’acheminement de l’aide humanitaire indispensable à l’enclave.

Article original en anglais sur Quds News Network / Traduction MR

*Source : ISM-France