Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Iran : Israël et les intérêts militaires américains seraient des « cibles légitimes » en cas d’attaque de Washington

Publié par Gilles Munier sur 12 Janvier 2026, 05:25am

Catégories : #Iran, #Trump, #Khamenei, #Netanyahou

— Téhéran est engagé dans une confrontation avec Israël et les États-Unis sur les fronts économique, cognitif, militaire et terroriste, « qui se déroulent simultanément », affirme le président du Parlement

Par Nazenin Alp et Rania Abushamala (revue de presse : Anadolu – 11 janvier 2026)*

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a averti dimanche qu’Israël ainsi que les centres militaires et de navigation américains seraient considérés comme des « cibles légitimes » si Washington lançait une attaque militaire contre Téhéran.

S’exprimant lors d’une séance parlementaire, Ghalibaf s’est adressé au président américain Donald Trump en ces termes : « Dans le cadre de la légitime défense, nous ne nous limitons pas à répondre uniquement après une action. En cas d’attaque militaire américaine, tant les territoires occupés (Israël) que les centres militaires et de navigation des États-Unis seront pour nous des cibles légitimes. »

Il a précisé que l’Iran est actuellement engagé dans une confrontation avec Israël et les États-Unis sur quatre fronts, économique, cognitif, militaire et terroriste, ajoutant que ces fronts « se déploient simultanément ».

De son côté, Donald Trump a déclaré samedi que les Iraniens « aspiraient à la liberté », alors que les manifestations entamées le 28 décembre continuent de s’étendre à travers le pays, ajoutant que Washington était prêt à apporter son soutien.

Traduit de l'anglais par Adama Bamba

*Source : Anadolu

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
L’Iran annonce une action “préventive” alors qu’un responsable américain menace la vie de Khamenei
L’Iran annonce une action “préventive” alors qu’un responsable américain menace la vie de Khamenei
« Nous sommes prêts à intervenir » : Israël et les États-Unis tout proches d’attaquer l’Iran
« Nous sommes prêts à intervenir » : Israël et les États-Unis tout proches d’attaquer l’Iran
Israël tente sa énième “révolution iranienne” sur fond de (nouvelles) menaces militaires trumpiennes
Israël tente sa énième “révolution iranienne” sur fond de (nouvelles) menaces militaires trumpiennes
Manifestations en Iran : Trump menace d'intervenir, Téhéran le met en garde
Manifestations en Iran : Trump menace d'intervenir, Téhéran le met en garde
Rapine à main armée
Selon des informations récentes, Israël prévoit d’envahir et d’occuper la ville de Gaza en mars

Suivez-moi

Archives

Nous sommes sociaux !

Articles récents