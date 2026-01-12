Iran : Israël et les intérêts militaires américains seraient des « cibles légitimes » en cas d’attaque de Washington

— Téhéran est engagé dans une confrontation avec Israël et les États-Unis sur les fronts économique, cognitif, militaire et terroriste, « qui se déroulent simultanément », affirme le président du Parlement

Par Nazenin Alp et Rania Abushamala (revue de presse : Anadolu – 11 janvier 2026)*

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a averti dimanche qu’Israël ainsi que les centres militaires et de navigation américains seraient considérés comme des « cibles légitimes » si Washington lançait une attaque militaire contre Téhéran.

S’exprimant lors d’une séance parlementaire, Ghalibaf s’est adressé au président américain Donald Trump en ces termes : « Dans le cadre de la légitime défense, nous ne nous limitons pas à répondre uniquement après une action. En cas d’attaque militaire américaine, tant les territoires occupés (Israël) que les centres militaires et de navigation des États-Unis seront pour nous des cibles légitimes. »

Il a précisé que l’Iran est actuellement engagé dans une confrontation avec Israël et les États-Unis sur quatre fronts, économique, cognitif, militaire et terroriste, ajoutant que ces fronts « se déploient simultanément ».

De son côté, Donald Trump a déclaré samedi que les Iraniens « aspiraient à la liberté », alors que les manifestations entamées le 28 décembre continuent de s’étendre à travers le pays, ajoutant que Washington était prêt à apporter son soutien.

Traduit de l'anglais par Adama Bamba

*Source : Anadolu