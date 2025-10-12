Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Un responsable : Le Hamas ne désarmera que si ses combattants sont intégrés à l’Armée nationale palestinienne

Publié par Gilles Munier sur 12 Octobre 2025, 09:20am

Catégories : #Hamas, #Trump, #Netanyahou, #Gaza

Revue de presse : The Cradle (11 octobre 2025)*

Lors d’une interview accordée à Sky News le 10 octobre, le Dr Basem Naim, haut responsable du Hamas, a confirmé que le Hamas ne désarmerait pas complètement et que le mouvement ne remettrait ses armes qu’à un État palestinien et intégrerait ses combattants à une armée nationale palestinienne.

« Personne n’a le droit de nous priver du droit de résister à l’occupation des armées », a déclaré M. Naim.

Lors de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu vendredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a juré qu’Israël pourrait relancer le génocide si le Hamas ne renonçait pas à ses armes.

« Le Hamas sera désarmé et Gaza sera démilitarisée… Si cela se fait par la voie facile, tant mieux. Et sinon, ce sera par la voie difficile », a déclaré M. Netanyahou lors d’une allocution télévisée.

Le Premier ministre subit la pression de ministres suprémacistes juifs de son cabinet, qui insistent pour poursuivre la guerre visant à nettoyer ethniquement Gaza et à l’annexer afin de construire des colonies juives.

Lors de son entretien de vendredi, Naim a remercié le président américain Donald Trump, affirmant que le cessez-le-feu n’aurait pas été possible sans la pression qu’il a exercée sur Netanyahou.

« Sans l’interférence personnelle du président Trump dans cette affaire, je ne pense pas que la guerre aurait pu prendre fin », a déclaré Naim.

« Par conséquent, oui, nous remercions le président Trump pour ses initiatives personnels pour intervenir et faire pression sur Israël afin qu’il mette fin à ce massacre.»

Mais Naim a insisté sur le fait que Trump doit continuer à faire pression sur Israël pour qu’il respecte l’accord de cessez-le-feu.

Le Hamas doit libérer les 46 derniers prisonniers israéliens qu’il détient à Gaza d’ici lundi, dont 20 encore en vie, après un délai de 72 heures.

« Nous croyons et espérons que le président Trump continuera d’intervenir personnellement et d’exercer une pression maximale sur [le Premier ministre israélien Benjamin] Netanyahou pour qu’il remplisse ses obligations », a expliqué Naim.

« Nous avons déjà vu Netanyahou s’adresser aux médias, menaçant de déclencher une nouvelle guerre si cela ne se produit pas. »

Le haut responsable du Hamas a également averti que le mouvement rejetait tout rôle de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair dans l’administration de Gaza après la guerre.

Naim a cité le rôle de Blair dans l’aide apportée au président américain George Bush et aux membres de son administration, favorables à Israël, pour lancer les guerres contre l’Afghanistan et l’Irak en 2001 et 2003, qui ont coûté la vie à des centaines de milliers de musulmans.

« Nous nous souvenons encore très bien de lui après avoir détruit l’Irak et l’Afghanistan », a expliqué Naim.

Dans le cadre du plan de cessez-le-feu de Trump, Blair cherche à diriger un organisme international de supervision chargé d’administrer Gaza au nom d’Israël.

Article original en anglais sur The Cradle / Traduction MR

*Source : ISM-France

