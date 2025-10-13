Le huitième front : le Dôme de fer numérique d’Israël et la bataille narrative

Par Mohamad Hasan Sweidan (revue de presse: ISM-France - 10 octobre 2025)*

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a décrit le « huitième front » de sa guerre comme la bataille pour la vérité. « Sept fronts contre l’Iran et ses alliés. Le huitième : la bataille pour la vérité », a-t-il déclaré lors d’une cérémonie organisée par la chaîne américaine Newsmax à l’hôtel Waldorf Astoria de Jérusalem.

L’objectif est de réfuter les accusations de génocide et de famine délibérée liées à deux années de guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, les réseaux sociaux et les programmes d’intelligence artificielle (IA) constituant les principaux champs de bataille sur ce front.

Dôme de fer numérique

À la suite de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » du 7 octobre 2023, le « Dôme de fer numérique » d’Israël a été activé pour intercepter les contenus numériques, tout comme son dôme militaire intercepte les missiles. Mais au lieu d’éclats d’obus, les cibles sont des idées – publications, images, vidéos – qui exposent les atrocités commises par Israël dans l’enclave assiégée.

Ce dôme numérique fonctionne sur deux niveaux principaux. Le premier est le système de signalement bénévole : une campagne nationale où les utilisateurs inondent les plateformes de réseaux sociaux de plaintes massives contre des contenus jugés défavorables à Israël. Un système hybride d’IA et d’examinateurs humains classe rapidement les publications signalées, puis transmet les demandes de retrait à des plateformes comme Meta, TikTok et X. L’objectif est la rapidité : tuer le récit avant qu’il ne se propage.

À elle seule, TikTok a supprimé 3,1 millions de vidéos et interrompu 140.000 streamings en direct au cours des six premiers mois du génocide israélien à Gaza. L’unité cybernétique du procureur général israélien a déposé près de 9.500 demandes de retrait au cours de la même période, Meta y ayant accédé dans 94 % des cas.

Le deuxième niveau est celui de la guerre algorithmique : des systèmes d’IA scannent plus de 200.000 sites web pour identifier les discours dissidents, puis bombardent les utilisateurs exposés de contenu pro-israélien payant en temps réel. À l’aide de campagnes publicitaires imitant l’apparence et le timing des publications organiques, Israël inonde les fils d’actualité d’un contre-discours fabriqué de toutes pièces.

Cette double stratégie vise à étouffer et à effacer. La première consiste à étouffer la propagation des voix de résistance. La seconde les remplace par des inventions approuvées par l’État.

L’instrumentalisation des médias sociaux à des fins guerrières

« Nous sommes tous les cibles de ces guerres. C’est nous dont les clics décident du camp qui l’emporte. » – Peter Singer, co-auteur de LikeWar : The Weaponization of Social Media.

Le 26 septembre 2025, Netanyahou a rencontré 18 influenceurs des réseaux sociaux basés aux États-Unis. La directive était d’inonder TikTok, X, YouTube et les podcasts de messages pro-israéliens. Une semaine plus tard, Tel-Aviv a alloué 145 millions de dollars à sa plus grande campagne de propagande numérique jamais lancée, baptisée « Projet 545 ». Cette campagne cible l’opinion publique américaine, en particulier la génération Z, avec du contenu assisté par l’IA, adapté à TikTok et Instagram.

Des documents issus de la loi américaine sur l’enregistrement des agents étrangers (FARA) révèlent que le ministère israélien des Affaires étrangères a passé un contrat avec Clock Tower, une entreprise dirigée par Brad Parscale, ancien directeur de campagne du président américain Donald Trump. L’objectif est d’influencer à la fois le discours public et les réactions générées par des plateformes d’IA comme ChatGPT, Grok et Gemini.

Parallèlement, le « Projet Esther » a été lancé pour financer des influenceurs américains, avec des contrats atteignant 900.000 dollars par personne. Ces influenceurs sont censés publier 25 à 30 fois par mois, créant ainsi un flux constant de contenu pro-israélien. Entre juin et novembre 2024, au moins 900.000 dollars de paiements de campagne ont été distribués à 14 à 18 influenceurs, avec des paiements moyens de 6.100 à 7.300 dollars par publication.

Bridge Partners, une société sous contrat avec le ministère israélien des Affaires étrangères, a envoyé une série de factures pour les coûts de la campagne des « influenceurs » pro-israéliens au groupe de médias international « Havas Media Group » en Allemagne, qui travaille pour Israël.

Show Faith by Works, une nouvelle société créée en juillet 2025, a reçu 325.000 dollars en seulement deux mois pour promouvoir la propagande israélienne auprès des communautés chrétiennes aux États-Unis et en Occident. Prévoyant d’investir jusqu’à 4,1 millions de dollars dans cette campagne, elle a été présentée comme la « plus grande campagne de géorepérage d’églises chrétiennes de l’histoire des États-Unis ». Parallèlement, le ministère israélien des Affaires étrangères a injecté 137 millions de dollars supplémentaires dans des campagnes mondiales de sensibilisation, en plus de ses programmes habituels de valorisation de l’image.

Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie plus vaste souvent appelée « hasbara », terme hébreu désignant les efforts de diplomatie publique et de propagande d’Israël. À l’ère du numérique, la hasbara a évolué, passant des récits médiatiques conventionnels à des opérations d’influence sophistiquées assistées par l’IA, conçues pour dominer et déformer le discours en ligne. Un rapport de la chaîne publique espagnole RTVE, citant une enquête d’Eurovision News Spotlight, a révélé que le gouvernement israélien a investi environ 50 millions de dollars dans la publicité sur Google, X et les réseaux publicitaires franco-israéliens Outbrain et Teads.

L’objectif, selon l’enquête, était de contrer la couverture médiatique mondiale de la famine à Gaza en présentant une façade de normalité. De janvier à début septembre 2025, Tel Aviv a diffusé plus de 4.000 publicités numériques, dont la moitié ciblant un public international. Ces publicités présentaient une Gaza assainie, débarrassée des décombres et de la famine.

Blanchiment numérique des crimes de guerre

La guerre en ligne ne s’arrête pas aux plateformes publiques. En mai 2024, OpenAI a révélé avoir démantelé cinq opérations d’influence secrètes exploitant ses outils, dont l’une était menée par l’entreprise israélienne STOIC. Cette dernière utilisait de vastes modèles linguistiques pour générer du contenu pro-israélien et des messages anti-Hamas adaptés au public américain, puis les diffusait via de faux comptes sur Facebook, X et Instagram.

Le New York Times (NYT) a fait état d’une opération parallèle du gouvernement israélien, qui a utilisé près de 600 faux comptes pour inonder les flux de 128 législateurs américains de plus de 2.000 commentaires triés sur le volet par semaine. Ces messages défendaient les actions israéliennes et diffamaient les institutions palestiniennes et le principal fournisseur d’aide humanitaire à Gaza, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

L’année dernière, Juliette Touma, porte-parole de l’UNRWA, a déclaré :

« Ces publicités sont destructrices. Elles doivent cesser, et les responsables de ce sabotage doivent rendre des comptes. Une fois la guerre terminée, il faudra mettre en place un suivi rigoureux d’entreprises comme Google. Elles devront répondre de leurs actes. »

Par ces méthodes, Tel-Aviv cherche à anticiper et à écraser les discours de l’opposition dès leur apparition. Il en résulte un espace numérique saturé de propagande d’État – une chronologie conçue pour oublier.

Exportation de la répression

Le danger mondial réside dans le modèle établi par ce précédent. Lorsqu’une puissance militaire coloniale, confrontée à des accusations crédibles de génocide, peut utiliser des outils numériques pour réécrire le passé en temps réel, elle envoie un signal clair : quiconque dispose des moyens financiers et technologiques nécessaires peut en faire autant.

Le système israélien est simple, mais terriblement efficace : reportages de masse pour museler la dissidence, publicités ciblées pour manipuler les perceptions, contrats d’influenceurs pour fabriquer le consentement et outils d’IA pour déformer la vérité.

Si ce modèle se propage, les voix de la résistance du monde entier – des étudiants aux journalistes en passant par les mouvements autochtones – verront leurs vérités enfouies sous une avalanche de propagande d’État rémunérée.

Tel-Aviv a peut-être été pionnière dans cette occupation numérique de la vérité. Mais elle ne sera pas la dernière à la déployer contre ceux qui luttent pour la justice.

Article original en anglais sur The Cradle / Traduction MR

*Source : ISM-France