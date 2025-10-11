Pas d’évacuation pour les gangs palestiniens collaborant avec Israël à Gaza

Par la rédaction de The Cradle ((revue de presse - 9 octobre 2025)*

Le collaborateur palestinien d’Israël et chroniqueur du Wall Street Journal, Yasser Abu Shabab, et ses “Forces populaires” resteront à Gaza après le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, selon un rapport publié par Israel Hayom le 9 octobre.

Le média hébreu a noté que la milice d’Abu Shabab est déployée dans des zones qui ne seront pas évacuées par l’armée israélienne lors de la première phase de l’accord de cessez-le-feu, permettant ainsi au groupe de bénéficier d’une protection israélienne supplémentaire, du moins temporairement.

Les Forces populaires ont établi une base sous la direction d’Israël dans la zone située à l’est de la ville détruite de Rafah, à la frontière entre Gaza et l’Égypte.

Cette zone se trouve loin derrière la “ligne jaune”, vers laquelle les troupes israéliennes doivent se retirer, selon la carte détaillant le plan de cessez-le-feu du président américain Donald Trump.

Les hommes d’Abu Shabab se trouvent également derrière la “ligne rouge” de retrait, où une force internationale devrait être déployée. Les zones occupées par le groupe dans les villes détruites de Beit Lahya et Beit Hanoun, ainsi que dans l’est de Khan Yunis, se trouvent également derrière la ligne jaune.

Au début de l’année 2024, alors qu’Israël a imposé son blocus de famine à Gaza, les services du renseignement israéliens ont armé et financé la milice d’Abu Shabab, leur confiant la tâche d’attaquer et de piller les convois transportant l’aide humanitaire à Gaza, y compris celle provenant de l’ONU.

Les responsables israéliens ont ensuite imputé la responsabilité des attaques et du chaos au Hamas, prétextant cette excuse pour prendre le contrôle de la distribution de l’aide à Gaza via la mortelle Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

Abu Shabab a été arrêté par le gouvernement de Gaza en 2015 et condamné à 25 ans de prison pour trafic de drogue et vol.

Il s’est évadé en octobre 2023 après que des frappes aériennes israéliennes ont touché la prison où il était détenu. Les dirigeants du clan Tarabin d’Abu Shabab l’ont publiquement renié et ont appelé à son assassinat pour avoir collaboré avec Israël.

Hossam al-Astal, commandant des Forces populaires dans l’est de Khan Yunis, a affirmé que le groupe restera à Gaza, alors que le Hamas serait contraint de partir.

“Les chiens du Hamas seront mécontents, mais nous existons et ce sont eux qui partiront”, a déclaré Astal.

D’autre part, une source des services de sécurité du ministère de l’Intérieur à Gaza a déclaré jeudi à Quds Press que les membres de la milice d’Abu Shabab craignent d’être poursuivis après la fin du génocide.

La source a indiqué que les membres du groupe ont récemment commencé à communiquer avec plusieurs familles et chefs tribaux, dans l’espoir d’ouvrir des canaux indirects avec le ministère de l’Intérieur pour régler leur statut juridique et tribal, et s’assurer qu’ils ne feront pas l’objet de poursuites.

La source a expliqué que ces échanges ont eu lieu en secret, par l’intermédiaire de chefs locaux et tribaux, qui ont relayé les messages entre les dirigeants de la police à Gaza et les membres de la milice qui souhaitaient régulariser leur situation.

Un mécanisme spécifique a été convenu pour qu’ils se rendent et soient jugés, tout en garantissant la confidentialité de la procédure, a ajouté la source.

Des sources ont également révélé à Quds Press que le groupe d’Abu Shabab a aidé les forces israéliennes à arrêter le Dr Marwan al-Hams, directeur général des hôpitaux de campagne, dans un établissement médical à Rafah il y a environ deux mois.

Les sources ont déclaré que des informations supplémentaires concernant les crimes de la milice seront révélées “dans les prochains jours”.

*Source: The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech

