Une unité du Hamas lutte contre les gangs armés par Israël qui pillent l’aide et facilitent les déplacements dans la bande de Gaza

Netanyahu admet qu’Israël arme des gangs à Gaza pour contrer l’influence du Hamas, et de nouvelles preuves montrent qu’Israël les paie pour piller l’aide humanitaire et mettre en œuvre son plan de nettoyage ethnique. En réponse, le gouvernement du Hamas a créé l’« unité Arrow ».

L’armée israélienne arme des gangs pour combattre le Hamas à Gaza, a confirmé jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Cette révélation fait suite aux accusations portées hier par le député israélien de droite Avigdor Lieberman contre Netanyahu sur la chaîne publique israélienne Kan, selon lesquelles il aurait armé un gang de plusieurs centaines d’hommes à Rafah afin de contrebalancer l’influence du Hamas dans la bande de Gaza.

Le bureau du Premier ministre a répondu qu’il combattait le groupe de résistance palestinien « de diverses manières, sur recommandation des chefs des services de sécurité ».

Plus tard, Netanyahu a officiellement confirmé ces informations dans une vidéo publiée sur X. « Sur les conseils des responsables de la sécurité, nous avons activé des clans à Gaza qui s’opposent au Hamas », a déclaré le Premier ministre israélien. « Qu’y a-t-il de mal à cela ? Cela permet simplement de sauver la vie de soldats israéliens. »

« Publier cette information ne profite qu’au Hamas, mais Lieberman s’en moque », a ajouté Netanyahu.

Parmi ces groupes figure un gang armé dirigé par un homme nommé Yasser Abu Shabab, un voleur et trafiquant de drogue originaire de Rafah qui, à la tête de groupes de centaines d’hommes armés, s’est livré au pillage des convois d’aide humanitaire au cours du second semestre 2024.

Descendant de l’influent clan bédouin Tarabin, qui s’étend sur le sud de Gaza, le Sinaï et le désert du Naqab, Abu Shabab est accusé par les médias israéliens d’« avoir des liens avec l’État islamique », probablement en raison de son implication dans les réseaux de trafic de drogue entre Gaza et le Sinaï, dans lesquels l’État islamique est impliqué.

Aujourd’hui, Israël admet ouvertement soutenir et armer le groupe d’Abu Shabab, ce qui revient à reconnaître publiquement qu’il a soutenu le pillage de l’aide alimentaire destinée à la population affamée de Gaza.

Cette politique fait suite à une campagne systématique menée par Israël pour assassiner les fonctionnaires du gouvernement du Hamas afin de provoquer l’effondrement social à Gaza et de semer le chaos et l’anarchie dans la bande de Gaza.

L’armée israélienne a délibérément pris pour cible les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, les forces de police et les services de sécurité afin de créer un vide qui a ensuite été comblé par des pillards armés comme le groupe d’Abu Shabab, comme l’a récemment rapporté Mondoweiss.

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, l’a reconnu, le mois dernier, en proclamant : « Nous éliminons les ministres, les fonctionnaires, les gestionnaires financiers — tous ceux qui soutiennent le régime civil du Hamas ».

Le Hamas tente de lutter contre cette politique israélienne depuis fin 2024, lorsque le ministère de l’Intérieur de Gaza a créé une unité spéciale composée de policiers en civil et de volontaires chargés de traquer les pillards et de tenter de rétablir l’ordre dans les rues de Gaza.

L’unité du Hamas, qui se fait appeler « l’unité Arrow » ou « la force Arrow », a été réactivée lors de la reprise des hostilités entre Israël et le Hamas après l’effondrement du cessez-le-feu à la mi-mars.

Mondoweiss s’est entretenu avec plusieurs membres de l’unité Arrow, ainsi qu’avec une source haut placée dans les services de sécurité de la résistance, qui ont détaillé les efforts continus du Hamas pour lutter contre les groupes armés pro-israéliens dans la bande de Gaza.

Mondoweiss s’est également entretenu avec les chefs de plusieurs clans de Gaza au sujet des tentatives d’Israël d’exploiter le vide sécuritaire qu’il a créé en soutenant les chefs de clans comme alternative au régime du Hamas.

L’unité Arrow traque les voleurs et les collaborateurs

L’unité Arrow a été créée il y a plus d’un an, en mars 2024, lorsque les pillages par des gangs armés ont commencé à se multiplier dans toute la bande de Gaza.

L’unité a débuté sous la forme de groupes informels de jeunes hommes vêtus de noir et encagoulés, qui se déployaient dans des lieux publics où le désordre régnait, tels que les files d’attente devant les boulangeries, les distributeurs automatiques de billets et les marchés.

Les reportages de l’époque les décrivaient en train d’arrêter des voleurs présumés et de les battre sévèrement sur les marchés, proclamant publiquement qu’il s’agissait là de la punition infligée aux pillards.

Au fil des mois, les membres de l’Arrow Force ont commencé à apparaître par dizaines dans les rues de Gaza, organisant les gens en files d’attente dans les lieux publics. Ils semblaient suivre un chef qui était apparemment un officier de police.

Selon les membres de l’Arrow Unit, l’anarchie était devenue endémique à Gaza après que la police a été contrainte de se cacher suite aux attaques israéliennes contre les policiers qui protégeaient les convois humanitaires. Cela a entraîné une détérioration rapide de la sécurité à Gaza, dans un contexte de flambée des prix sur les marchés, de multiplication des querelles familiales et de « loi de la jungle », ont déclaré les membres de l’Arrow Unit.

Abu Hadi, membre de l’unité Arrow et officier de la police de Gaza, a déclaré à Mondoweiss qu’il avait décidé de rejoindre l’unité après avoir « vu des voleurs piller des magasins d’alimentation et des cuisines internationales, sans se soucier de la faim des gens ».

« Cette aide est destinée à ma famille, à mes voisins, à mes proches. Elle ne devrait pas aller à une personne qui la vole et la revend au marché noir », a déclaré Abu Hadi. « Nous, les membres de la Force Arrow, nous allons arrêter ces voleurs. »

Abu Islam, un autre membre de la Force Arrow, affirme que celle-ci est composée de policiers, de membres de factions politiques, de membres de familles influentes de Gaza et, parfois, de membres de la branche armée du Hamas, les Brigades Qassam.

Quelque temps après que cette nouvelle force a commencé à opérer dans la bande de Gaza, il a été officiellement annoncé que l’unité Arrow était un organe du ministère de l’Intérieur.

Abu Muhammad, un fonctionnaire du ministère, a déclaré à Mondoweiss dans un témoignage enregistré que l’unité Arrow était autorisée à « maintenir la sécurité dans la bande de Gaza, en particulier en temps de guerre ».

Interrogé sur le fonctionnement de l’unité Arrow, Abu Muhammad a répondu qu’elle obtenait des renseignements de la police sur les voleurs et les collaborateurs présumés, puis était envoyée pour les appréhender clandestinement.

« La guerre a eu des répercussions sur le ministère de l’Intérieur, mais nous faisons tout notre possible pour communiquer avec les policiers et leur demander de repérer les pillards et de nous fournir leurs noms et des preuves », a déclaré Abu Muhammad. « Ensuite, des équipes telles que l’unité Arrow peuvent appréhender les auteurs des crimes secrètement, car l’occupant poursuit tous les policiers, ce qui limite le travail du ministère de l’Intérieur. »

Abu Muhammad explique que « s’il existe des preuves contre certains voleurs et hors-la-loi, ils doivent être punis directement, même par la mort, afin de servir d’exemple aux autres et d’empêcher que le chaos ne devienne la norme à Gaza », précisant que tous les pillards arrêtés à Gaza ne sont pas des collaborateurs d’Israël, mais que « leurs vols sont facilités par l’armée israélienne ».

« Cela peut conduire ces gens-là à suivre les directives de l’armée israélienne, ce qui peut ensuite déboucher sur une collaboration ouverte », explique Abu Muhammad. « Et l’occupant peut transformer les voleurs en collaborateurs, par exemple en ne bombardant pas les lieux où ils volent, et même en leur indiquant par téléphone où aller. »

Abu Islam, membre d’Arrow à Gaza City chargé d’enquêter et d’appréhender les voleurs, explique comment les pillards et les collaborateurs sont punis. « Certains sont punis par des coups, d’autres par la mort, d’autres encore par l’emprisonnement », explique-t-il.

Selon Abu Islam, « les gens dont il est prouvé qu’ils ont tué ou participé à des meurtres sont exécutés », précisant que l’objectif de ces punitions sévères est de dissuader les gens « d’envisager de communiquer avec l’occupant ».

Abu Islam affirme également avoir obtenu plusieurs aveux de pillards qui ont déclaré avoir été dirigés vers des entrepôts alimentaires par des officiers israéliens. « Ils nous ont même donné leurs noms et leurs missions », a-t-il déclaré. « C’est une preuve évidente qu’il s’agissait de collaborateurs qui recevaient des ordres directs de l’ennemi israélien à un moment et à un endroit précis. »

Une source haut placée dans les services de sécurité de la résistance a déclaré à Mondoweiss dans un communiqué écrit que « les enquêtes révèlent que le Shabak [les services de renseignement intérieurs israéliens, ou Shin Bet] ordonne à certains collaborateurs de se livrer à des pillages et à des cambriolages afin de justifier des opérations de sécurité ».

La source cite ensuite les aveux écrits d’un collaborateur présumé à qui un officier israélien a demandé « d’entrer dans la maison d’un des chefs de la résistance par un trou dans le mur créé par un drone ».

La source sécuritaire a ajouté qu’un voleur avait été contraint par le Shin Bet à espionner pour leur compte lorsqu’il a utilisé une application gérée par l’armée pour obtenir l’autorisation d’entrer dans une zone de combat. « Le Shabak a utilisé son casier judiciaire [comme moyen de chantage] pour le recruter », a affirmé la source.

Les tentatives des membres d’Arrow d’intervenir dans ces opérations de pillage ont conduit les forces israéliennes à les prendre directement pour cible sur le terrain, tuant « des dizaines » de ses membres, selon Abu Islam.

À la fin du mois de mai, poursuit-il, des membres d’Arrow se sont rendus dans un entrepôt alimentaire de la ville de Gaza où des voleurs tentaient de voler de l’aide humanitaire, mais ils ont été bombardés par un drone israélien.

« Lorsque les forces d’Arrow sont arrivées, les voleurs se sont retirés et Arrow a été prise pour cible », explique-t-il. « Ensuite, une autre unité a été envoyée sur place pour soutenir Arrow, mais elle a également été bombardée par l’occupant. »

Le combat de l’unité Arrow contre Yasser Abu Shabab

Le 19 novembre 2024, l’unité Arrow a mené sa première grande opération en attaquant un groupe de pillards qui saccageaient des camions d’aide humanitaire depuis plusieurs mois, principalement à Rafah. Les forces Arrow ont annoncé avoir tué une vingtaine de membres du gang. Le chef du groupe était Yasser Abu Shabab.

Abu Hadi explique que le Hamas a d’abord soupçonné Abu Shabab de collaborer avec Israël lorsqu’il a été vu dans des zones inaccessibles de Rafah, sous le contrôle exclusif de l’armée israélienne. « Quiconque pénétrait dans ces zones était tué », explique Abu Hadi. « Cela a conduit la Force Arrow à soupçonner qu’il avait reçu l’ordre de l’armée israélienne d’empêcher l’acheminement de l’aide à la population. »

Alors que le pillage des convois d’aide se poursuivait tout au long de la fin de l’année 2024, Le rôle d’Abu Shabab est devenu de plus en plus clair.

À l’époque, une note interne de l’ONU partagée avec les médias internationaux avait directement désigné Abu Shabab comme « l’acteur le plus puissant derrière le pillage systématique et massif » des convois humanitaires l’année dernière, et indiquait qu’Abu Shabab bénéficiait probablement « d’une bienveillance passive, voire active », ou d’une « protection » de la part de l’armée israélienne.

Abu Hadi affirme que le Hamas avait décidé de le neutraliser peu après. « L’unité Arrow a continué à surveiller les mouvements de Yasser Abu Shabab », dit-il.

Le 19 novembre, Abu Hadi raconte : « Après avoir constaté qu’il montait dans sa voiture, nous avons lancé deux roquettes RPG. Cependant, c’était son frère qui se trouvait dans la voiture, pas lui. »

Le frère d’Abu Shabab, Fathi, a été tué dans l’embuscade, qui, selon Abu Hadi, a coûté la vie à plus de 20 membres du gang.

« Après cela, il a commencé à brûler les camions d’aide humanitaire et à tirer sur les chauffeurs au lieu de les piller », explique Abu Hadi. « Par vengeance. »

La Force Arrow avait néanmoins envoyé un message fort à Abu Shabab. « Il a cessé de voler l’aide humanitaire par crainte d’être tué », explique Abu Hadi.

Shadi al-Sufi, un ancien criminel condamné pour meurtre et détenu avant la guerre, était aussi un chef de gang soupçonné d’avoir formé un groupe de pillards basé près du passage frontalier de Karam Abu Salem (Kerem Shalom).

Abu Hadi affirme qu’al-Soufi n’aurait pas pu rester dans la région de Karam Abu Salem sans l’aide des Israéliens. « Personne n’osait s’approcher de l’endroit où se trouvaient Shadi al-Sufi et son groupe », a-t-il déclaré. « C’est une preuve irréfutable qu’il opérait sous la protection de l’armée israélienne. »

« La Force Arrow a attaqué les groupes d’al-Sufi pour l’attraper, mais les circonstances ne nous étaient pas favorables », a ajouté Abu Hadi. « Des drones visaient nos membres et protégeaient les voleurs et les criminels.

Al-Sufi est ensuite apparu dans une vidéo sur les réseaux sociaux pour nier les accusations portées contre lui. Il a déclaré qu’il avait été déplacé comme tout le monde depuis le début de l’invasion de Rafah et que, comme tous les habitants, il n’avait pas de farine chez lui. Il a expliqué que toutes les rumeurs circulant à son sujet concernant le vol d’aide humanitaire étaient complètement fausses.

À ce stade de la guerre, la stratégie du Hamas fonctionnait. Al-Sufi est tombé dans l’oubli, et Abu Shabab a également disparu pendant le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Pendant la période de cessez-le-feu, la police et les forces de sécurité ont pu rétablir l’ordre et réaffirmer le contrôle civil sur Gaza, mais la reprise de la guerre le 18 mars s’est accompagnée d’un objectif explicitement déclaré de cibler les dirigeants civils du Hamas, poussant toutes les agences gouvernementales à se cacher à nouveau.

Presque du jour au lendemain, les pillages et les vols dans les entrepôts alimentaires ont repris à Gaza, ce qui a conduit l’unité Arrow à redoubler d’efforts.

Yasser Abu Shabab a refait surface en mai, apparaissant sur des photos aux côtés d’hommes armés vêtus d’uniformes militaires à Rafah, qui a été complètement vidée de ses habitants et est considérée comme faisant partie d’une « zone rouge » sous le contrôle total de l’armée israélienne. On voyait hommes arborer des drapeaux palestiniens, avec des brassards sur lesquels était inscrit « Force antiterroriste ».

Le 30 mai, les Brigades Qassam ont diffusé une vidéo inhabituelle montrant ses combattants de la résistance prenant pour cible un groupe d’hommes en civil qu’elle qualifiait de « musta’ribin » – terme palestinien désignant les forces spéciales israéliennes infiltrées déguisées en Palestiniens –, mais une source sécuritaire de la résistance à Gaza a déclaré à Al Jazeera que les cibles étaient un groupe de collaborateurs chargés par l’armée israélienne de piller les convois d’aide humanitaire et d’espionner les activités de la résistance.

La même source a également déclaré que les collaborateurs étaient des membres du groupe d’Abu Shabab, accusant directement ce dernier de travailler sous les ordres des Israéliens pour aggraver le chaos à Gaza.

La vidéo a été diffusée alors que des informations continuaient de faire état, le mois dernier, de convois d’aide humanitaire pillés dans le sud de Gaza par des hommes armés.

Abu Shabab nie ouvertement ces allégations. Il s’est donné une nouvelle image sur les réseaux sociaux, se présentant comme une figure communautaire respectable et un « leader nationaliste » sur sa page Facebook personnelle. Il se présente désormais comme le garant du passage de l’aide humanitaire à Rafah.

Les gangs aident Israël à déplacer de force les Palestiniens

Suite à l’aveu hier de Netanyahu selon lequel Israël armait son groupe, la page officielle du bureau de presse des « Forces populaires » de Yasser Abu Shabab a publié une déclaration sur X, continuant à nier tout lien avec l’armée israélienne. « Nous rejetons totalement ces allégations », indique la déclaration. « Nous considérons cela comme une tentative flagrante de déformer l’image d’une force populaire, née de la souffrance, qui fait face à l’oppression, au vol et à la corruption. »

« Nous n’avons jamais été et ne serons jamais un outil de l’occupation », ajoute le communiqué. « Si l’occupation a des preuves, elle devrait les montrer à notre peuple et aux médias internationaux. Nous invitons tout le monde à visiter nos régions et à mener leur propre enquête avant de répandre des mensonges qui servent le discours de l’occupation en semant la division. »

La même source haut placée dans les services de sécurité de la résistance qui s’est entretenue avec Mondoweiss a également déclaré que, selon leurs renseignements, Abu Shabab entretenait des liens avec « les services de renseignement arabes, qui lui ont ouvert la voie pour agir conformément aux instructions du Shabak ».

« En particulier pendant la période où la ville de Rafah était occupée, lorsque nous avons constaté une augmentation des pillages de camions d’aide humanitaire », a ajouté la source. « La résistance dispose de photographies montrant Abu Shabab avec l’armée israélienne. Mais les circonstances actuelles ne nous permettent pas de les publier pour des raisons de sécurité. »

Les analystes continuent de souligner que la présence soigneusement orchestrée d’Abu Shabab sur les réseaux sociaux, avec des déclarations en anglais et en arabe, dépasse les capacités du gang de Gaza et est probablement l’œuvre du Shin Bet.

« Plusieurs journalistes des grands médias à qui j’ai parlé pensent que le niveau d’anglais courant utilisé dans ces publications ne peut provenir que d’une salle d’opération de l’armée israélienne », a écritMuhammad Shehadeh, écrivain et analyste politique, sur X quelques jours avant la déclaration d’hier de Netanyahu.

Shehadeh affirme qu’aujourd’hui, Abu Shabab a pris la tête d’une soi-disant « force nationale », le nouveau nom de son gang, afin de piller l’aide humanitaire sous la protection de l’armée israélienne, de surveiller les forces de résistance et de sécuriser l’aide destinée au Fonds humanitaire de Gaza (GHF), le prestataire américain chargé de fournir l’aide aux Palestiniens à la place de l’ONU, qui est soutenu par les États-Unis et Israël.

Les centres de distribution du GHF ont été le théâtre de plusieurs massacres perpétrés par les forces israéliennes au cours des deux dernières semaines, les organisations humanitaires internationales accusant le plan d’aide de la Fondation de faire partie d’un « projet de nettoyage ethnique ».

Aujourd’hui, le groupe d’Abu Shabab est utilisé pour servir ce plan. Selon Shehadeh, une autre des tâches qui semble avoir été confiée à Abu Shabab par l’armée israélienne consiste à établir des « camps de concentration » à Gaza et à former une « force de sécurité fantoche qui leur servira de milice contre le Hamas et qui sera chargée par l’armée israélienne du contrôle des zones qu’elle a dépeuplées ».

Une vidéo, postée sur la page Facebook d’Abu Shabab, semble confirmer ces allégations. On l’entend appeler les habitants de la partie orientale de Rafah à retourner chez eux. « Des médicaments, de la nourriture, des abris et la sécurité ont été fournis », a déclaré Abu Shabab. « Nos Forces populaires travaillent en toute légitimité palestinienne et en coordination avec les canaux officiels. »

Le reste de la vidéo contient un montage montrant les hommes d’Abu Shabab distribuant de l’aide aux habitants de l’est de Rafah, suivi d’un narrateur décrivant comment les Forces populaires affrontent le Hamas – qualifié de « gouvernement du statu quo » – tout en hébergeant des centaines de familles dans l’est de Gaza dans des tentes qu’elles ont fournies gratuitement.

Il semblerait que les appels lancés par les « Forces populaires » aux civils pour qu’ils se déplacent vers ces zones de Rafah, associés à la coordination d’Abu Shabab avec le GHF, s’inscrivent dans le cadre du plan de Netanyahu visant à utiliser l’aide comme appât pour attirer les Palestiniens dans des camps de concentration isolés, dans le but de les déplacer de force hors de Gaza via une soi-disant « migration volontaire ». Et il semble qu’Israël ait désormais recruté une milice locale pour mettre en œuvre ce plan.

Les conflits entre clans

Malgré les efforts d’Abu Shabab pour se présenter comme un leader nationaliste, le 31 mai, la famille Abu Shabab de Gaza a publié une déclaration annonçant qu’elle reniait « notre fils Yasser » au lendemain de la diffusion de la vidéo de Qassam, se distanciant ainsi de toute association avec lui.

« Comme le reste de la population, nous avons été choqués lorsque la résistance a diffusé des images montrant le groupe de Yasser engagé dans des activités dangereuses pour la sécurité, participant même à des opérations d’infiltration », indique la déclaration. « Nous le poursuivrons et le tiendrons pour responsable par tous les moyens nécessaires et ne lui permettrons pas de ternir la réputation de notre famille. Il nous a trompés pendant trop longtemps. »

Mais maintenant que Netanyahu a publiquement admis avoir « activé » des clans à Gaza pour s’opposer au Hamas, on s’attend à ce que la résistance palestinienne dans la bande de Gaza mène un combat « interne » contre la collaboration pure et simple.

Au cours des mois précédents, les pillages généralisés résultant des attaques israéliennes contre les forces de sécurité de Gaza ont conduit plusieurs familles de Gaza à appeler les clans à former des « comités populaires » pour se défendre contre les voleurs, notamment dans des déclarations des clans Madhoun et al-Ghoul début mai. Certains de ces appels préconisaient ouvertement l’armement des familles.

À peu près au même moment, des hommes armés appartenant à la famille al-Ghoul sont apparus dans la zone de l’hôpital de réadaptation Hamad, financé par le Qatar, à Gaza, affirmant être des volontaires chargés de protéger l’hôpital contre les pillages.

Mais le groupe s’est rapidement dispersé, et le clan al-Ghoul a publiquement réaffirmé son engagement envers l’état de droit. « Nous avons formé un groupe armé pour protéger l’hôpital qatari, car des voleurs s’apprêtaient à le piller, et nous l’avons sécurisé », a déclaré Yousri al-Ghoul, l’un des représentants de la famille, à Mondoweiss à la mi-mai. « Après cela, une unité de sécurité a été formée par le gouvernement pour protéger les biens publics, nous l’avons donc laissée faire. »

« Tout ce que nous voulons, c’est la sécurité à Gaza », a ajouté al-Ghoul.

Husni al-Mughni, chef du Comité supérieur des affaires tribales dans la bande de Gaza, a déclaré à Mondoweiss en mai qu’« aucun comité familial armé n’avait été formé », ajoutant que les clans de Gaza « rejettent l’armement des clans, parce qu’ils doivent donner la priorité à la paix sociale ».

« Nous nous battons actuellement pour l’eau, la nourriture et les tentes. Si les familles s’arment, nous finirons par nous battre entre nous », a ajouté al-Mughni.

Yasin al-Madhoun, un autre chef de clan, admet que certains membres de sa famille ont peut-être discuté de la formation d’un groupe armé, mais que la famille n’a pas officiellement pris une telle mesure.

« La famille n’a pas décidé de former des unités armées, mais nous voulons maintenir la sécurité dans la bande de Gaza », a précisé al-Madhoun. « En cas d’effondrement du gouvernement ou d’insécurité dans la bande de Gaza, il faut qu’une autre force maintienne la sécurité et remplace le gouvernement afin de combler le vide sécuritaire. La bande de Gaza ne fait pas exception. Partout où le gouvernement tombe, des comités populaires se sont formés pour protéger la société. »

À l’époque, les membres de l’unité Arrow ont déclaré à Mondoweiss qu’ils empêcheraient ces familles de s’armer, car Israël les mettrait alors au service de ses objectifs génocidaires.

« Nous nous opposerons aux familles qui s’arment, et cette question ne relève pas uniquement de l’unité Arrow, mais de toutes les familles de la bande de Gaza », a déclaré Abu Islam, l’un des membres de l’unité Arrow qui s’est entretenu avec Mondoweiss. « Toutes les familles doivent se tenir aux côtés de l’unité Arrow et de toutes les unités de police pour freiner la propagation du chaos. »

Abu Islam a ajouté que de nombreuses familles ont rejeté les appels à l’armement. « La tentative israélienne d’armer les familles et de transformer la loi en règle tribale a échoué, car les familles ont assumé leurs responsabilités et rejeté cette offre de l’occupant », a-t-il déclaré.

Près d’un mois plus tard, le gang armé d’Abu Shabab a pris encore un nouveau nom, « les Forces populaires », et son objectif est de combler le vide sécuritaire créé par Israël en démantelant les institutions civiles de Gaza. Parmi leurs responsabilités figure la distribution d’aide aux habitants afin de gagner le soutien populaire et de sécuriser l’aide destinée au Fonds humanitaire de Gaza (GHF).

« Ce n’est un secret pour personne que l’occupant a traqué tous les membres des forces de sécurité, car ils permettaient de maintenir la sécurité intérieure, ce qui est en contradiction directe avec les objectifs de guerre [de l’armée israélienne] », a déclaré à Mondoweiss une source sécuritaire de la résistance. « Son objectif est de semer le chaos à Gaza pour se venger des civils, car ils soutiennent la résistance », a ajouté la source.

Faris Giacaman est doctorant au programme conjoint d’histoire et d’études islamiques et moyen-orientales de l’université de New York.

Faris étudie l’économie politique du Moyen-Orient. Ses recherches portent sur les mouvements sociaux, la formation des classes, la transformation capitaliste dans le Sud et l’histoire économique de la Palestine. Faris Giacaman est également Managing director du site d’informations et d’analyse MondoWeiss.

Tareq S. Hajjaj est un auteur et un membre de l’Union des écrivains palestiniens. Il a étudié la littérature anglaise à l’université Al-Azhar de Gaza.

Il a débuté sa carrière dans le journalisme en 2015 en travaillant comme journaliste/traducteur au journal local Donia al-Watan, puis en écrivant en arabe et en anglais pour des organes internationaux tels que Elbadi, MEE et Al Monitor. Aujourd’hui, il écrit pour We Are Not Numbers et Mondoweiss. Son compte Twitter.

