La Doctrine Rubio, ou le retour des néoconservateurs

Par Ron Paul (revue de presse : Unz.com - 27 octobre 2025)*

Selon plusieurs informations récentes, les deux grands changements apportés la semaine dernière à la politique étrangère de Trump sont l’œuvre de Marco Rubio, secrétaire d’État et conseiller à la sécurité nationale (par intérim) du président. Comme tous les projets néoconservateurs, ils seront grands en promesses, mais pauvres en réalisations.

Tout d’abord, selon Bloomberg, c’est Rubio qui a finalement convaincu le président Trump de “s’approprier” la guerre par procuration menée par les États-Unis contre la Russie et d’imposer pour la première fois des sanctions à ce pays. Jusqu’à présent, le président Trump préférait se présenter comme un médiateur entre l’Ukraine et la Russie. Mais avec cette mesure contre le secteur pétrolier russe, il ne peut plus prétendre de manière crédible qu’il s’agit de la “guerre de Joe Biden”.

La décision de Trump fait suite à quelques semaines de confusion depuis le sommet Trump/Poutine en Alaska en août. Après cette rencontre, Trump a abandonné la position néoconservatrice selon laquelle un cessez-le-feu dans le conflit russo-ukrainien devait être conclu avant toute négociation de paix. C’était signe que Trump envisageait le conflit avec plus de réalisme. Il a également déclaré ne pas croire à la victoire de l’Ukraine, ce qui semble assez évident.

Un appel surprise à Poutine la veille de l’arrivée du président ukrainien Zelensky il y a un peu plus d’une semaine a conforté cette approche, et Zelensky est reparti de Washington les mains vides. Il cherchait à obtenir des missiles Tomahawk capables de frapper profondément le territoire russe.

Puis, de manière inattendue, le président Trump a annoncé la semaine dernière par l’intermédiaire de son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, que les États-Unis allaient prendre des sanctions contre les deux plus grandes compagnies pétrolières russes jusqu’à ce que la Russie déclare un cessez-le-feu dans la guerre avant les négociations. Cela n’arrivera pas, mais cela signifie que Rubio et les néoconservateurs ont réussi à pousser Trump à s’engager sur la voie de l’escalade. C’est ce qu’ils font toujours. Il sera désormais beaucoup plus difficile de faire marche arrière.

Au moment même où l’administration américaine s’engageait un peu plus dans la guerre Russie/Ukraine, un rêve de longue date des néoconservateurs a subitement refait surface. Bien qu’une opération de “changement de régime” ait été tentée contre le Venezuela pendant le premier mandat de Trump, elle a échoué de manière spectaculaire. Mais les néoconservateurs rêvent depuis longtemps de renverser le gouvernement vénézuélien – ils ont failli y parvenir en 2002 – et soudain, après plusieurs semaines d’assassinats extrajudiciaires en haute mer au nom de la lutte contre le trafic de drogue, le président Trump a annoncé que des frappes terrestres contre le Venezuela vont bientôt être déclenchées.

Il a mentionné qu’il pourrait informer le Congrès de ses plans de guerre contre le Venezuela, mais le Congrès ne se soucie guère de la question.

La vieille garde néoconservatrice qui contrôle toujours la politique étrangère de Washington célèbre sa victoire. Le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham était présent dans les émissions du dimanche, rayonnant de joie devant la conversion du président Trump, auparavant contre les “guerres de changement de régime”, en président Trump pour un “changement de régime”.

Les prétendues usines d’armes de destruction massive de Saddam Hussein en 2002 sont devenues les soi-disant industries de la cocaïne et du fentanyl de Nicolas Maduro en 2025, et une fois encore, les mensonges néoconservateurs sur la guerre sont amplifiés par les grands médias américains et diffusés auprès du peuple américain. Une nouvelle catastrophe se prépare. La “guerre mondiale contre le terrorisme” est rebaptisée “guerre continentale contre le narco-terrorisme”, et le complexe militaro-industriel américain se frotte les mains à la perspective d’une telle aubaine.

Après le mandat désastreux de John Bolton dans la première administration Trump, il a été dit que la deuxième administration Trump serait exempte de néoconservateurs. Mais ceux-ci sont de retour. À moins que le président Trump ne se réveille au plus vite, les néoconservateurs détruiront son second mandat... et probablement le pays.

*Source: Unz

Traduit par Spirit of Free Speech

Ron Paul (Texas) a été élu à la Chambre des Représentants de 1976 à 1977, de 1979 à 1985, puis enfin de 1997 à 2013. Il est connu, notamment, pour s’être opposé à l’embargo imposé au peuple irakien et à l’occupation de ce pays par les troupes américaines. Il fait partie du courant dit paléo-libertarien, opposé à l’interventionnisme américain à l’étranger, et aux néo-conservateurs.