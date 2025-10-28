Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Gaza : des engins lourds égyptiens en renfort pour retrouver les dépouilles des otages israéliens

Publié par Gilles Munier sur 28 Octobre 2025, 06:58am

Catégories : #Gaza, #Egypte, #Netanyahou, #Trump, #Génocide

Par TRT Français (revue de presse : Réseau international – 27 octobre 2025)*

Des engins lourds de construction égyptiens sont entrés à Gaza pour aider à retrouver les 13 derniers corps d’otages israéliens à Gaza.

Un convoi venu d’Égypte comprenant des camions et des engins lourds de chantier est entré à Gaza dans la nuit de samedi à dimanche en vue d’aider à localiser les corps d’otages enlevés par le Hamas, selon des images de l’AFP-TV. Les véhicules ont été filmés à Khan Younès, dans le sud du territoire assiégé.

Selon le Times of Israel, le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, a personnellement approuvé l’entrée d’une équipe égyptienne accompagnée de plusieurs véhicules d’ingénierie pour aider à localiser les corps. «Il s’agit d’une équipe technique», a précisé le cabinet de Netanyahou, cité par le journal.

Samedi soir, Al-Qahera News, une télévision liée à l’État égyptien, avait annoncé l’envoi d’une équipe égyptienne à Gaza.

Dans un entretien à Al-Jazeera, Khalil Al-Hayya, responsable de l’équipe de négociation du Hamas, a déclaré «qu’ il y aura aujourd’hui (samedi, ndlr) une entrée dans de nouvelles zones de la bande [de Gaza] pour rechercher les corps des otages», ajoutant : «Nous ne fournirons pas à Israël de prétexte pour reprendre la guerre».

En vertu de l’accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, négocié sur la base du plan de Donald Trump, le mouvement de résistance palestinien a remis le 13 octobre, en échange de près de 2000 captifs palestiniens, les 20 otages vivants qui étaient encore retenus à Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Le Hamas a déjà restitué 15 dépouilles d’otages sur 28 qu’il s’était engagé à restituer. Le mouvement palestinien affirme avoir besoin de matériel et de plus de temps pour retrouver les dépouilles dans les décombres.

Depuis octobre 2023, la guerre israélienne a tué plus de 68 500 personnes et blessé plus de 170 300 autres, selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza.

*Source : TRT Français via Réseau international/

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Vous aimerez aussi :
Che Guevara & la Palestine : quand la révolution latino-américaine rejoint l’esprit de la Résistance palestinienne
Che Guevara & la Palestine : quand la révolution latino-américaine rejoint l’esprit de la Résistance palestinienne
Une présidente pro-palestinienne à la tête de l’Irlande
Une présidente pro-palestinienne à la tête de l’Irlande
Des centaines de Juifs et d’Israéliens célèbres exhortent les puissants du monde à tenir Israël responsable des « atrocités commises à Gaza »
Des centaines de Juifs et d’Israéliens célèbres exhortent les puissants du monde à tenir Israël responsable des « atrocités commises à Gaza »
Quatre milices soutenues par Israël & les États arabes planifient la “Nouvelle Gaza” & l’éradication du Hamas
Quatre milices soutenues par Israël & les États arabes planifient la “Nouvelle Gaza” & l’éradication du Hamas
Une présidente pro-palestinienne à la tête de l’Irlande
La Doctrine Rubio, ou le retour des néoconservateurs

Suivez-moi

Archives

Nous sommes sociaux !

Articles récents