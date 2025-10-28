Gaza : des engins lourds égyptiens en renfort pour retrouver les dépouilles des otages israéliens

Par TRT Français (revue de presse : Réseau international – 27 octobre 2025)*

Des engins lourds de construction égyptiens sont entrés à Gaza pour aider à retrouver les 13 derniers corps d’otages israéliens à Gaza.

Un convoi venu d’Égypte comprenant des camions et des engins lourds de chantier est entré à Gaza dans la nuit de samedi à dimanche en vue d’aider à localiser les corps d’otages enlevés par le Hamas, selon des images de l’AFP-TV. Les véhicules ont été filmés à Khan Younès, dans le sud du territoire assiégé.

Selon le Times of Israel, le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, a personnellement approuvé l’entrée d’une équipe égyptienne accompagnée de plusieurs véhicules d’ingénierie pour aider à localiser les corps. «Il s’agit d’une équipe technique», a précisé le cabinet de Netanyahou, cité par le journal.

Samedi soir, Al-Qahera News, une télévision liée à l’État égyptien, avait annoncé l’envoi d’une équipe égyptienne à Gaza.

Dans un entretien à Al-Jazeera, Khalil Al-Hayya, responsable de l’équipe de négociation du Hamas, a déclaré «qu’ il y aura aujourd’hui (samedi, ndlr) une entrée dans de nouvelles zones de la bande [de Gaza] pour rechercher les corps des otages», ajoutant : «Nous ne fournirons pas à Israël de prétexte pour reprendre la guerre».

En vertu de l’accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, négocié sur la base du plan de Donald Trump, le mouvement de résistance palestinien a remis le 13 octobre, en échange de près de 2000 captifs palestiniens, les 20 otages vivants qui étaient encore retenus à Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Le Hamas a déjà restitué 15 dépouilles d’otages sur 28 qu’il s’était engagé à restituer. Le mouvement palestinien affirme avoir besoin de matériel et de plus de temps pour retrouver les dépouilles dans les décombres.

Depuis octobre 2023, la guerre israélienne a tué plus de 68 500 personnes et blessé plus de 170 300 autres, selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza.

*Source : TRT Français via Réseau international/