France-Irak Actualité : actualités du Golfe à l'Atlantique

Analyses, informations et revue de presse sur la situation en Irak et du Golfe à l'Atlantique. Traduction d'articles parus dans la presse arabe ou anglo-saxonne.


Une présidente pro-palestinienne à la tête de l’Irlande

Publié par Gilles Munier sur 27 Octobre 2025, 10:02am

Catégories : #Irlande, #Gaza, #Catherine Connolly, #Génocide

Revue de presse : EuroPalestine (27 octobre 2925)*

La candidate indépendante de gauche Catherine Connolly a été officiellement élue présidente de l’Irlande. Elle est connue pour ses positions pro-palestiniennes et ses critiques du génocide perpétré par Israël à Gaza.

Elle a qualifié la guerre d’Israël à Gaza de « génocide » et a critiqué la complicité des gouvernements occidentaux. 

Elle a appelé à la fin des échanges commerciaux entre l’Irlande et Israël, les qualifiant d’« obscénité » lors d’une interview accordée à JOE en octobre. 

À propos du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, elle a déclaré : « En ce moment, nous avons un homme puissant qui commet un génocide, et nous avons une Amérique puissante, avec d’autres pays qui financent cela

Catherine Connolly a également salué le peuple irlandais pour la force de sa voix au sujet de la Palestine. « Ce sont les Irlandais, jeunes et moins jeunes, qui ont dit : « Ne faites pas cela en notre nom », et ils sont sortis par tous les temps, en toute saison, depuis près de deux ans pour dire : « Mettez fin au génocide à Gaza.»

« Ils ont forcé notre pays à reconnaître la Palestine l’année dernière, et ils nous y obligent à chaque étape avec le projet de loi sur les territoires occupés. »

 Dans sa campagne, Connolly a souligné l’importance de l’autodétermination palestinienne, affirmant que les Palestiniens devraient décider démocratiquement qui dirigera leur pays. Elle a également souligné que le Hamas « fait partie intégrante du peuple palestinien ».

*Source : CAPJPO-Europalestine

Archives

