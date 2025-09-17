Marco Rubio qualifie les Palestiniens d'“animaux barbares” & affirme que tout a commencé le 7 octobre

Par Quds News Network (revue de presse - 15 septembre 2025)*

Palestine occupée - Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a qualifié les Palestiniens d'“animaux barbares” et a affirmé que tout a commencé le 7 octobre, ignorant les 77 années d'occupation israélienne de la Palestine, les plus de six assauts majeurs contre Gaza et le siège qui dure depuis des années.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans la Jérusalem occupée lundi, Rubio a réaffirmé “l'engagement indéfectible” des États-Unis et de Trump en tant qu'alliés d'Israël.

Il a affirmé que les efforts internationaux visant à reconnaître l'État palestinien “encouragent [le Hamas]” et compliquent les tentatives de négociations de la guerre après que plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la France et l'Australie, ont annoncé leur intention de reconnaître officiellement la Palestine comme un État ce mois-ci à l'Assemblée générale des Nations unies.

Tout aurait commencé le 7 octobre ?

Les Palestiniens et les groupes de défense des droits humains savent que l'oppression israélienne contre les Palestiniens n'a pas commencé le 7 octobre et que l'opération de résistance du 7 octobre n’est qu’une réponse au blocus, à l'occupation et aux attaques israéliens continus contre Gaza, Jérusalem et la Cisjordanie occupée.

L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. Ce qui s'est passé ce jour-là faisait suite à plus de 77 ans de colonialisme israélien, et a été déclenché par les conditions insupportables imposées à Gaza, dans le contexte du blocus et du confinement de plus de deux millions de personnes dans le territoire par Israël depuis des années.

Israël a mené cinq guerres contre Gaza, tuant à chaque fois des civils palestiniens en masse, tandis que les dirigeants occidentaux justifiaient ce massacre par le refrain familier : “Israël a le droit de se défendre”.

Traduit par Spirit of Free Speech