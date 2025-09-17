Netanyahou reconnaît pour la première fois l’isolement d’Israël

Revue de presse : Middle East Monitor (15 septembre 2025)*

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ouvertement admis lundi, pour la première fois, qu’Israël entrait dans « une sorte d’isolement », alors que la pression internationale s’intensifie face à la guerre en cours à Gaza et aux politiques d’extrême-droite de son gouvernement, rapporte Anadolu.

« Nous entrons dans une sorte d’isolement et nous devrons progressivement nous adapter à une économie caractérisée par l’autosuffisance », a déclaré Netanyahou lors d’une conférence du ministère des Finances, citée par la radio militaire.

Cet aveu marque une rupture nette avec les dénégations répétées du gouvernement quant à un éloignement diplomatique croissant, malgré des mois d’avertissements.

Le quotidien économique israélien The Marker a cité Netanyahou lors de la même conférence, déclarant que le pays vivait désormais « dans une sorte d’isolement politique » et devait agir en conséquence.

Il a ajouté qu’Israël devait produire ses propres armes pour éviter toute dépendance vis-à-vis du monde extérieur. Plusieurs pays occidentaux, dont le Royaume-Uni, l’Espagne et le Canada, ont déjà suspendu leurs exportations d’armes vers Israël ces derniers mois. D’autres, dont la France, l’Australie, l’Espagne, la Norvège et le Royaume-Uni, ont annoncé leur intention de reconnaître l’État palestinien lors des réunions de l’Assemblée générale des Nations Unies qui auront lieu plus tard ce mois-ci.

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a qualifié les propos de Netanyahou de « désespérés ».

« L’isolement n’est pas une fatalité. C’est le résultat des politiques erronées et ratées de Netanyahou. Il transforme Israël en pays du tiers-monde et ne tente même pas de changer de cap », a-t-il déclaré sur le réseau social américain X.

Yaïr Golan, chef du parti d’opposition démocrate et ancien chef adjoint de l’armée, a également fustigé les propos du Premier ministre. « Netanyahou souhaite aux Israéliens la nouvelle année avec ce message : pour préserver mon trône, j’ai besoin d’une guerre éternelle et d’un isolement éternel. Vous sacrifierez le pays, l’économie, l’avenir de vos enfants et vos liens avec le monde », a-t-il déclaré sur X.

« Notre réponse à cet homme méprisable : cette année, nous vous changerons et sauverons Israël.»

L’armée israélienne a poursuivi son offensive brutale sur la bande de Gaza, tuant près de 65.000 Palestiniens depuis octobre 2023. Cette campagne militaire a dévasté l’enclave, qui est menacée de famine.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l’enclave.

Article original en anglais sur Middle East Monitor / Traduction MR

*Source : ISM- France