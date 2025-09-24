L’Italie déroute un navire de guerre pour assister la flottille Global Sumud après des attaques de drones

(Crédit photo © X)

Par la rédaction de The Cradle (24 septembre 2025)*

Des militants ont entendu environ 10 explosions après avoir vu des drones prendre pour cible plusieurs bateaux de la flottille au large des côtes grecques.

Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a déclaré dans un communiqué publié le 24 septembre qu’un navire de la marine italienne a été redirigé vers la flottille Global Sumud afin de lui fournir “toute assistance nécessaire”, après qu’elle ait subi une série d’attaques israéliennes pendant la nuit.

Le ministre italien de la Défense a fermement condamné les attaques de drones perpétrées pendant la nuit.

Les militants à bord de plusieurs bateaux de la flottille ont signalé au moins 10 explosions après avoir été témoins de plusieurs attaques lancées par des drones tôt mercredi matin. Les bateaux se trouvaient au large des côtes grecques.

“Plusieurs drones, des objets non identifiés largués, des communications brouillées et des explosions entendues depuis plusieurs bateaux. Nous sommes actuellement témoins de ces opérations psychologiques, mais nous ne nous laisserons pas intimider”, a déclaré la flottille Global Sumud.

L’activiste américain Greg Stoker a déclaré qu’un quadricoptère

“a largué un petit engin explosif sur le pont”, ajoutant que “d’autres bateaux ont subi le même sort”. “Notre radio VHF [très haute fréquence] a été piratée par des communications hostiles, et ils ont commencé à diffuser du ABBA”,

a-t-il ajouté. Un bateau aurait également été aspergé de produits chimiques.

Israël n’a pas commenté les attaques visant la flottille à destination de Gaza.

Dans une déclaration publiée mardi, le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que la flottille

“mène une action violente” qui “met en évidence l’absence de sincérité de ses membres et leur mission au service du Hamas, plutôt que du peuple de Gaza”.

Le Comité international pour briser le siège de Gaza (ICBSG) a averti dimanche que des drones non identifiés ont survolé certains navires.

Les salariés de toute l’Italie ont lancé une grève nationale le 22 septembre pour s’opposer au génocide perpétré par Israël à Gaza, paralysant les transports publics, les services ferroviaires, les écoles, les administrations publiques et les ports dans plus de 60 villes. Le syndicat italien Unione Sindacale di Base (USB), a appelé à la grève pour forcer Rome à

“interrompre immédiatement ses relations avec l’État terroriste d’Israël, la seule façon concrète envisageable de l’Italie pour réagir au génocide en cours”.

Le fret ferroviaire a été suspendu dimanche soir, et des ports tels que Ravenne, Livourne, Trieste et Gênes se sont joints à l’action. À Gênes, les dockers ont bloqué un navire à destination d’Israël, tandis qu’à Livourne, l’accès au port a été restreint par les manifestants.

La flottille bombardée tôt le 24 septembre est la troisième à tenter de briser le siège de Gaza au cours des quatre derniers mois.

La flottille Global Sumud a également été victime de deux attaques au début du mois de septembre.

Les navires transportent des centaines de tonnes d’aide humanitaire destinée aux civils de Gaza affamés et bombardés par l’armée israélienne. Elle a été décrite comme la plus grande flottille civile de l’histoire.

Fin juillet, le navire Handala de la Flottille de la liberté pour Gaza a été intercepté et saisi par les forces israéliennes alors qu’il tentait de briser le siège et d’acheminer de l’aide dans la bande de Gaza. Les membres d’équipage ont été arrêtés.

Le mois précédent, les forces israéliennes avaient intercepté le navire Madleen de la Flottille de la liberté pour Gaza dans les eaux internationales alors qu’il s’approchait de Gaza pour briser le siège, saisissant le bateau et arrêtant les 12 militants à bord.

En mai de cette année, un drone israélien a attaqué un navire de la Flottille de la liberté qui se dirigeait vers Gaza, ouvrant une brèche dans la coque, provoquant un incendie et menaçant de le faire couler.

*Source: The Cradle

Traduit par Spirit of Free Speech