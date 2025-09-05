Comment prouver qu’Israël n’est pas une colonie de peuplement tout en visant le « Grand Israël » ?

Carte du Grand Israël, dessinée par Theodor Herzl

Par Joseph Massad (revue de presse : ISM-France - 31 août 2025)*

Plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a publiquement soutenu le projet de « Grand Israël » lorsqu’il a déclaré à i24 News qu’il était engagé dans une « mission historique et spirituelle » de conquête territoriale.

Cette vision maximaliste est édifiée sur le Grand Israël déjà existant et son contrôle colonial sur Jérusalem-Est, le plateau du Golan, la Cisjordanie et, désormais, à nouveau, Gaza – où le gouvernement espère se réinstaller prochainement. Elle prévoit d’étendre la colonisation juive à l’ensemble de la Palestine historique, autrefois prétendument le foyer exclusif des anciens hébreux et promise par le Dieu juif au « peuple élu », ainsi qu’à certaines parties des pays arabes voisins, dont la Jordanie, l’Égypte, la Syrie et le Liban. Le soutien à cette idéologie a explosé dans le contexte du génocide israélien en cours à Gaza, avec la circulation en ligne d’images de soldats affichant une carte de ce nouveau Grand Israël brodée sur leurs uniformes.

De son côté, le gouvernement israélien s’empresse d’asseoir sa souveraineté sur l’ensemble du territoire. Ce mois-ci, il a annoncé l’approbation successive d’un plan de prise de contrôle de la ville de Gaza et du projet de colonie E1 en Cisjordanie – une mesure qui coupera l’accès des Palestiniens à Jérusalem-Est et déplacera les Bédouins de la région, et qui, selon de hauts responsables, « enterrera définitivement l’idée d’un État palestinien ».

Pourtant, alors même qu’Israël affiche effrontément son expansionnisme violent, y compris les massacres et la famine de toute une population, ses partisans sont passés à l’offensive, insistant sur le fait que ses actions depuis octobre 2023 relèvent de la « légitime défense » plutôt que de l’aboutissement de décennies de colonialisme de peuplement et d’apartheid explicites. Fidèles à leur habitude, les organisations pro-israéliennes ont lancé une vaste campagne de propagande visant à inverser la réalité, présentant les Israéliens non seulement comme des victimes des Palestiniens, mais aussi comme le peuple « indigène » reconquérant cette ancienne terre « juive » aux mains de prétendus « colons » palestiniens.

Pour que ce récit soit efficace, il leur fallait effacer les fondements coloniaux du sionisme, fondement même de l’oppression implacable des Palestiniens par Israël.

Au départ, le mouvement sioniste et le régime israélien émergent ont qualifié leurs démarches de « coloniales » et de « colonisation » – nommant même des institutions telles que le « Jewish Colonial Trust » et l’« Association juive de colonisation de Palestine » – avant de s’éloigner de ces termes lorsque la « colonisation » a été associée à l’impérialisme et à l’agressivité.

À partir des années 1930, ils ont modifié leur langage, abandonnant le mot tout en poursuivant sa logique de façon toujours plus impitoyable.

Le mythe du retour

Bien que cette offensive idéologique soit bien antérieure au génocide israélien, ses partisans l’ont accélérée pour justifier la poursuite des massacres à Gaza.

L’année dernière, par exemple, l’American Jewish Committee a publié une fiche d’information intitulée « Répondre aux fausses allégations concernant Israël », dans le but d’expliquer pourquoi le terme « colonialisme de peuplement » ne décrit pas les souffrances infligées au peuple palestinien par le mouvement sioniste et Israël.

Il affirme que le colonialisme de peuplement « désigne la tentative d’une puissance impériale de remplacer la population autochtone d’un territoire par une nouvelle société de colons ».

« Il ne peut décrire une réalité dans laquelle un groupe national, agissant en son nom et non sur ordre d’une puissance extérieure, revient dans sa patrie historique pour parvenir à l’autodétermination tout en soutenant simultanément la création d’un État-nation pour un autre groupe national, parallèlement à la création de son propre État.»

Examinons brièvement les deux principaux points de cette affirmation. Les projets coloniaux européens invoquaient souvent la notion de « retour » aux « terres ancestrales ». Les Français ont prétendu « retourner » aux terres de l’Empire romain, dont ils se considéraient comme les héritiers, lorsqu’ils ont conquis l’Algérie, insistant sur le fait que les véritables colons étaient les Arabes algériens. Les Italiens ont également affirmé qu’ils « retournaient » aux anciennes terres romaines lorsqu’ils ont conquis la Libye, présentant leur colonisation comme une simple reconquête et la restauration d’une partie de leur ancienne patrie.

Même les nazis allemands ont justifié leur conquête de l’Europe de l’Est et de la Russie européenne par un « retour ». Ces territoires, insistaient-ils, n’étaient pas étrangers aux Allemands, mais des terres vers lesquelles le Volk « retournait ». Adolf Hitler a été explicite sur ce point : « Mes objectifs ne sont pas démesurés ; fondamentalement, ce sont toutes des zones où des Allemands étaient auparavant installés. Le Volk allemand doit s’y développer. » Les nazis cherchaient également à « retourner » sur les territoires du Premier Reich, ou Saint-Empire romain germanique, qui comprenaient la Russie, la Pologne, l’Ukraine, la Biélorussie et les États baltes, entre autres.

L’affirmation sioniste selon laquelle la colonisation de la Palestine n’était qu’un simple retour des Européens juifs dans leur « ancienne patrie » s’inscrit parfaitement dans cette histoire européenne du colonialisme de peuplement.

Le mythe de la conquête

L’affirmation connexe selon laquelle le colonialisme de peuplement ne soutient pas « la création d’un État-nation pour un autre groupe national parallèlement à la création de leur propre État » est également intenable.

C’est précisément ce qu’a fait le régime blanc sud-africain en créant dix bantoustans « indépendants » pour la population autochtone noire majoritaire, les dénationalisant tout en préservant la suprématie blanche. Il a également créé des bantoustans pour la population autochtone namibienne afin de maintenir la suprématie blanche en Namibie pendant l’occupation sud-africaine de ce pays.

À l’instar des Français, des Italiens et des Allemands, les sionistes affirmaient que les Palestiniens autochtones étaient les véritables colons de l’« ancienne patrie » des juifs européens, les présentant comme les descendants des Arabes musulmans qui ont conquis la Syrie et la Palestine au VIIe siècle.

Mais la conquête arabe n’était pas une conquête coloniale de peuplement ; elle était missionnaire et expansionniste territorialement. La plupart des peuples autochtones de Syrie et de Palestine, gouvernés par l’Empire byzantin puis conquis par les Arabes musulmans, sont restés majoritaires après la conquête, y compris les Ghassanides, chrétiens arabophones de Syrie.

Il a fallu environ cinq siècles – en Palestine et en Grande Syrie, et encore plus longtemps en Égypte – avant que la plupart des habitants ne se convertissent à l’islam, bien que l’arabisation et l’adoption de la langue arabe soient survenues bien plus tôt, y compris parmi les églises chrétiennes autochtones.

Très peu d’Arabes se sont installés dans les territoires conquis, et les quelques milliers qui l’ont fait se sont principalement installés dans les villes.

Au moment où les Croisés – les premiers véritables sionistes – ont conquis la Palestine au XIe siècle, la plupart de ses habitants étaient des chrétiens arabophones autochtones, avec une minorité de musulmans arabophones autochtones.

Précédents coloniaux

En 1919 encore, David Ben Gourion et Yitzhak Ben-Zvi, pères fondateurs de la colonie de peuplement juive, affirmaient dans un ouvrage coécrit que la plupart des Palestiniens autochtones étaient en réalité les descendants des anciens hébreux convertis au christianisme, puis à l’islam.

Confondant l’arabité avec une catégorie raciale plutôt qu’avec une identité linguistique et culturelle, les puissances coloniales européennes racialisées cherchèrent à diviser les Arabes. Elles prétendirent que les Égyptiens, les Irakiens, les Nord-Africains, les Maronites et d’autres n’étaient pas véritablement arabes, mais simplement des peuples conquis et arabisés. Le nationalisme arabe, quant à lui, insistait sur le fait que les Arabes étaient simplement ceux dont la langue maternelle était l’arabe et n’a jamais prétendu que l’arabité était une race ou une ethnie.

Un autre argument sioniste courant est que la Grande-Bretagne n’était pas la « mère patrie » ou la « métropole » des colons sionistes, la plupart n’étant pas citoyens britanniques mais originaires d’autres pays européens. Cette affirmation est tout aussi erronée. La colonisation de la Palestine était, en fait, typique des autres projets européens. Le parrainage britannique de la colonisation sioniste – qui incluait des juifs de toute l’Europe ainsi que de Grande-Bretagne – n’était pas unique. La Grande-Bretagne avait auparavant parrainé la colonisation de l’Irlande par des huguenots britanniques, allemands et français, bien que la plupart des colons fussent écossais et anglais.

Les Néerlandais ont colonisé l’Afrique australe avec des huguenots néerlandais et français, bien que les Néerlandais aient été prédominants. Les Français ont colonisé l’Afrique du Nord principalement avec leurs propres citoyens, tout en faisant venir des Espagnols, des Italiens, des Suisses, des Maltais et des Russes.

Le même schéma s’est observé lors de la colonisation par la Russie tsariste des territoires ottomans conquis par Catherine la Grande à la fin du XVIIIe siècle, qui a attiré des Polonais juifs, des Bulgares, des Italiens, des Allemands, des Grecs, des Roumains et bien d’autres invités à participer à la colonisation. Plus d’un siècle plus tard, en 1897, la colonie russe d’Odessa comptait encore une population majoritairement composée de juifs, de Grecs, d’Ukrainiens, de Polonais et d’Allemands, les Russes représentant moins de 49 %.

À la lumière de ces précédents, le parrainage par la Grande-Bretagne de la colonisation sioniste – dont certains étaient britanniques – n’était pas exceptionnel, mais simplement un exemple particulièrement exagéré d’une pratique européenne familière.

Faux exceptionnalisme

Il y a aussi ceux qui se croient nuancés et malins en affirmant que le sionisme était plus complexe que les autres mouvements coloniaux, car il visait l’« autodétermination » et la « libération nationale » des juifs – objectifs généralement associés aux peuples colonisés – mais les a atteints grâce au colonialisme de peuplement en Palestine. Là encore, ce sont des foutaises.

Les colons blancs d’Amérique du Nord ont également lutté pour l’indépendance, l’« autodétermination » et la « libération nationale » face aux Britanniques.

Les colons espagnols de ce qui allait devenir l’Amérique latine ont poursuivi le même objectif contre l’Espagne. Les Boers néerlandais d’Afrique du Sud ont mené des guerres contre les colonialistes britanniques pour obtenir l’« autodétermination » des colons, tout comme certains sionistes se sont retournés contre la Grande-Bretagne après 1945 pour obtenir l’« indépendance » de la colonie de peuplement.

Les colons français d’Algérie ont même tenté un coup d’État contre la France pour maintenir leur colonie de peuplement, comme l’ont fait d’autres colons dans le monde, y compris les Rhodésiens blancs. Rien dans la quête sioniste d’un État colonial de peuplement ne la distingue de ces cas.

Mythe de l’indigénéité

Le plus important pour les chrétiens européens et américains est la revendication sioniste d’« indigénéité » en Palestine, fondée sur des récits bibliques et, plus récemment, sur de prétendus liens « génétiques ». Ces prétendus « liens historiques et bibliques avec la terre » constituent le cœur de la revendication sioniste de la patrie des Palestiniens et incluent l’affirmation principale selon laquelle « le peuple juif » vivait en Palestine il y a deux millénaires et en était l’unique occupant.

Or, il y a deux millénaires, certains habitants de la Palestine étaient des hébreux – et non « le peuple juif », un concept apparu bien plus tard – et les hébreux n’y ont jamais vécu seuls.

En effet, la Bible elle-même, dans le livre de Josué, décrit comment les hébreux n’étaient pas originaires de Palestine, mais ont conquis la terre de Canaan aux Cananéens et l’ont occupée, affirmant que leur Dieu la leur avait « promise ». Même Abraham, avec qui le Dieu des hébreux a conclu son alliance, nous disent les Écritures juives, venait d’Ur, dans l’Irak actuel.

La plus grande fiction, cependant, est que les juifs modernes seraient merveilleusement les descendants directs et uniques des anciens hébreux.

Cette affirmation a été cimentée par la théologie chrétienne, ancrée dans l’hostilité historique de l’Église catholique envers les Européens juifs, qu’elle associait aux anciens hébreux comme les « assassins du Christ », et plus encore dans les ambitions millénaristes de la Réforme protestante d’expulser les juifs d’Europe vers la Palestine, ce qui, selon les protestants, accélérerait la seconde venue de Jésus-Christ. Les chrétiens européens n’ont commencé à identifier les juifs comme une « nation » étrangère qu’à la fin du XVIIIe siècle.

Que de nombreux juifs religieux aient historiquement cru venir de Palestine équivaut à ce que des musulmans indiens, chinois, indonésiens, nigérians ou malais prétendent venir d’Arabie simplement parce que l’Arabie était le berceau de leur foi. En effet, cela reviendrait à revendiquer un droit « indiscutable » sur La Mecque et l’Arabie, et une « présence ininterrompue » dans ces régions, parce que quelques-uns de leurs pèlerins annuels s’y sont installés au fil des siècles, et parce que certains immigrants arabes musulmans se sont installés dans ces régions d’Asie de l’Est ou d’Afrique au cours de la même période.

Les sionistes rejettent de telles analogies, insistant sur le fait que le judaïsme n’a jamais été une religion missionnaire. Mais c’est faux. Les chercheurs ont démontré de manière incontestable que le judaïsme pratiquait activement le prosélytisme, les conversions massives se poursuivant au moins jusqu’au IXe siècle.

Même si l’on acceptait l’idée d’un « lien » historique entre les juifs européens et la Palestine – et même si l’on supposait qu’ils ne descendaient pas de convertis – transformer ce lien en un « droit » à coloniser la Palestine n’a aucune valeur morale, et encore moins juridique.

Les Américains blancs, les Australiens, les Néo-Zélandais et les Sud-Africains conservent tous des liens ancestraux factuels avec l’Europe, mais cela ne leur donne guère le droit de la recoloniser. La domination passée de l’Empire romain sur la Grande-Bretagne ne donne pas non plus aux Italiens modernes le droit de la revendiquer aujourd’hui.

Fictions coloniales

L’appropriation par le sionisme de l’histoire des hébreux palestiniens comme ancêtres des juifs européens visait à séparer les Palestiniens de leur ascendance hébraïque.

Si les Égyptiens, les Jordaniens, les Libanais et les Irakiens peuvent raconter sans controverse une histoire nationale qui s’étend jusqu’aux Pharaons, aux Nabatéens, aux Phéniciens et aux Babyloniens, les Palestiniens ne peuvent revendiquer le passé de la Palestine en tant que nation, parce qu’une population juive européenne a décidé de s’approprier ce passé et d’en exclure les Palestiniens autochtones.

Ainsi, si les Palestiniens peuvent revendiquer les Cananéens comme leurs ancêtres, de manière controversée, les sionistes leur interdisent de revendiquer les anciens hébreux palestiniens comme leurs ancêtres.

Le sionisme a toujours reposé sur des arguments déraisonnables qui ne résistent pas à l’examen des colonisés. Les Palestiniens les ont démentis depuis plus d’un siècle et quart, mais leur caractère raisonnable n’a jamais convaincu les soutiens impérialistes d’Israël.

Ce qui rend convaincante la rhétorique fallacieuse du sionisme, c’est l’engagement des chrétiens européens envers des mythes bibliques reformulés et des critères racistes – la même logique qui a justifié non seulement le colonialisme de peuplement sioniste, mais aussi la conquête européenne des Amériques, l’esclavage des Africains et la domination occidentale continue du monde.

Le sionisme n’a avancé aucun argument qui le distingue de ceux des autres colonisateurs européens.

C’est pourquoi l’adhésion d’Israël au « Grand Israël » aujourd’hui ne constitue pas une rupture avec cette histoire, mais son apothéose : l’étape la plus effrontée à ce jour d’un projet colonial de peuplement qui s’est longtemps drapé dans les fictions du retour, de la fausse indigénéité et de la promesse divine.

Article original en anglais sur Middle East Eye / Traduction MR

*Source : ISM-France

