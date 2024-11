Livre : « Des Palestiniens s’expriment – « Notre vision pour la libération » par Ilan Pappé et Ramzy Baroud

Revue de presse : Chronique de Palestine (2 novembre 2024)*

Cet ouvrage, disponible à présent en français, est composé d’une trentaine de contributions rédigées, à l’occasion de ce projet de publication, par des intellectuels, acteurs, responsables de la société civile palestinienne.

La réunion de ces contributions a été faite par M. Ramzy Baroud, journaliste, analyste, chercheur, écrivain palestinien résidant aux Etats-Unis, ainsi que par M. Ilan Pappé, écrivain, chercheur, universitaire israélien résidant en Grande-Bretagne.

Comme ces deux chercheurs le développent en introduction, l’objectif central de ce livre est d’offrir un espace d’expression aux Palestiniens eux-mêmes, pour y conter, analyser, développer leur propre histoire.

En effet le récit palestinien – dans et en dehors de la Palestine historique – est encore trop souvent monopolisé par des représentants dont la légitimité peut être mise en doute ou est fortement contestée, où par des personnalités non-palestiniennes du mouvement de solidarité, qui malgré leur engagement, représentent un point de vue qui restera externe.

Attachés à une histoire qui se veut populaire, Ramzy Baroud et Ilan Pappé ont fait une sélection très représentative de présentations de parcours individuels et collectifs dans le cadre de la lutte pour la survie, la résistance à l’occupation, la libération nationale de la Palestine.

Pour ne citer que quelques-unes de ces contributions faites de récits et réflexions, on y trouvera celles de Hamdan Taha, archéologue, de Qassem Izzat Ali, journaliste à Gaza, du Père Manuel Mousallam, prêtre en Cisjordanie, de Khalida Jarrar, élue du Conseil Législatif palestinien et actuellement à nouveau emprisonnée, de Hanadi Halawani, organisatrice du mouvement des femmes en défense de la mosquée al-Aqsa, de Samah Jabr, psychiatre et psychothérapeute en Cisjordanie, de Haneen Zoabi, députée à la Knesset israélienne… et de tant d’autres qui mériteraient tout autant d’être mentionnés.

L’enseignement qui se dégage à la lecture est évident : la société palestinienne apparaît dans sa réalité d’aujourd’hui, sous occupation, et dans son devenir lorsque la libération sera devenue effective. Une Palestine libre, disposant d’un état de droit comme tant de pays à travers le monde, s’appuiera alors sur ce type de personnalités qui lui donneront son cadre institutionnel et formel.

C’est pour cela que le propre discours palestinien doit s’imposer, pour fournir cette perspective, cette vision, par-delà les souffrances indicibles imposées au peuple palestinien… et cet ouvrage participe pleinement à ce projet.

Si nous recommandons fortement cette lecture, c’est pour que notre connaissance de la société palestinienne soit réelle et rende notre solidarité plus effective. Les Palestiniennes et Palestiniens qui s’expriment ici forcent le respect, méritent tout notre soutien, et sont le reflet de la Palestine que nous voulons tous voir naître : libre et débarassée du colonialisme, solidaire de tous les combats pour la justice, égalitaire… et brillante.

Éditeur : ‎ La Guillotine - 488 pages - 20 euros

*Source : Chronique de Palestine