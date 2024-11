Liban: Le bilan des victimes de l’agression israélienne, depuis le 8 octobre 2023, grimpe à 3 013 morts

- Au moins 13 553 personnes ont été blessées par les frappes israéliennes, selon le ministère libanais de la Santé

Par Wassim Samih Seifeddine (revue de presse: Onadolu – 5 novembre 2024)*

Le ministère libanais de la Santé a annoncé, ce mardi, que 11 personnes ont été tuées et 61 autres blessées dans les raids israéliens menés la veille (lundi) au Liban.

‘’Les raids israéliens sur le Liban, menés lundi, ont fait 11 morts et 61 blessés’’, a fait savoir le ministère de la Santé dans un communiqué.

Ce nouveau bilan porte à ‘’3 013 morts et 13 553 blessés’’, le nombre total des victimes, côté libanais, depuis le début des hostilités entre le Hezbollah et l’État hébreu le 8 octobre 2023, soit au lendemain de l’opération ‘’Déluge d’Al-Aqsa’’, selon la même source.

Tel Aviv mène depuis le 23 septembre des frappes meurtrières sur la capitale Beyrouth et sa banlieue sud, bastion du Hezbollah, ainsi qu'une incursion au sol dans le sud du Liban, faisant peu de cas des avertissements internationaux et des résolutions de l'Onu.

Le Hezbollah riposte quotidiennement avec des missiles, des drones et des obus d’artillerie ciblant des sites militaires et des colonies, alors qu’Israël annonce en partie ses pertes humaines et matérielles, la censure militaire imposant un black-out strict sur la plupart des pertes, selon des observateurs.

L’agression israélienne a provoqué le déplacement forcé d'au moins 1 400 000 personnes, dont plus de 400 000 enfants, selon un décompte d’Anadolu basé sur plusieurs communiqués des autorités libanaises et l’Unicef.

Traduit de l’arabe par Majdi Ismail

*Source : Anadolu