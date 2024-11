La guerre contre les Palestiniens doit absolument continuer, par Philip Giraldi

Revue de presse : Association Entre la plume et l’enclume (3 novembre 2024)*

Les deux principaux partis politiques US sont complices du génocide israélien à Gaza

La soumission de la classe politique américaine à Israël et à ses soutiens ne semble jamais devoir disparaître. En fait, elle s’accroît même à l’approche des élections nationales. Dans la dernière manifestation de judéophilie, Rudy Giuliani, qui se décrit lui-même comme le « maire de l’Amérique », nous a maintenant informés : « Ils [les Israéliens] sont nos meilleurs amis. J’ai travaillé pour Ronald Reagan pendant huit ans et Ronald Reagan a dit que nous devons toujours être là pour Israël parce qu’Israël est toujours là pour nous ! Le Hamas n’est pas là pour nous, les Iraniens ne sont pas là pour nous, ils veulent nous tuer et on apprend aux Palestiniens à nous tuer dès l’âge de deux ans ! Ils ne laisseront pas un Palestinien entrer en Jordanie. Ils ne laisseront pas un Palestinien entrer en Égypte. Et [Kamala] Harris veut vous les amener ! Ils comportent peut-être de bonnes personnes, je m’en fiche, mais je ne prendrai pas de risque avec des gens à qui on apprend à tuer des Américains à deux ans ! Je suis du côté d’Israël ! Vous êtes du côté d’Israël ! Donald Trump est du côté d’Israël ! Et ils [les démocrates] sont du côté des terroristes.

Giuliani a dit tout cela et bien plus encore lors d’un meeting électoral de Donald Trump au Madison Square Garden de New York, où il a craché du feu dans un discours [à la minute 17:27] qu’un média a décrit comme « déchaîné » pour inciter la foule débordante à haïr les ennemis d’Israël, qui incluent apparemment le Parti démocrate s’ils devaient reprendre la présidence. Je ne voudrais pas être en désaccord avec un homme de la stature psycho-fantasmagorique de Giuliani sur les faits, mais je ne me souviens pas quand les États-Unis ont été réellement menacés par les ennemis d’Israël, incluant le Liban, la Syrie, l’Irak, l’Iran ou un endroit que nous avons appelé autrefois la Palestine, mais là encore, je vieillis et ma mémoire est peut-être en train de faiblir. Je ne me souviens pas non plus de quoi que ce soit de ce qu’Israël ait fait pour ce qui était autrefois mon pays, à part confisquer d’énormes sommes d’argent de nos impôts, soit l’équivalent d’un quart de trillion de dollars, tout en corrompant nos politiciens et en sapant à la fois notre État de droit et notre Déclaration des droits, mais, là encore, je peux mettre ça sur le compte de ma mémoire, car je ne peux pas imaginer un type chaleureux et amical comme Benjamin Netanyahu faire quelque chose de méchant ou de vilain.

En essayant de marquer des points politiques, Giuliani ne semble pas comprendre que l’adoration de l’État juif est une affaire bipartite, que le gouvernement américain, quel que soit le vainqueur des élections, continuera à fournir aux Israéliens de l’argent et des armes pour expulser ou tuer autant de ses voisins que possible. Le carnage créera un nouvel espace vide métaphorique, une « terre sans peuple », entre l’Euphrate et le Nil, qui deviendra une grande pépinière pour établir et peupler l’Eretz ou le « Grand Israël » choisi par Yahweh pour gouverner le Moyen-Orient.

L’un des points positifs de Giuliani et de son maître Donald Trump est qu’ils ne prétendent même pas vouloir aider les Palestiniens et les autres « sous-hommes sans loi » à résister à l’occupation et à l’éradication par leurs maîtres juifs. Trump voudrait que le travail d’extermination soit terminé afin que l’image des relations publiques d’Israël ne soit pas encore plus ternie. Kamala, de son côté, continuerait à distribuer des armes et de l’argent tout en appelant pieusement à un cessez-le-feu, un objectif qui est systématiquement rejeté par un Netanyahou sévère. Le mode de fonctionnement du régime Biden-Harris pour les relations étrangères vis-à-vis du Moyen-Orient consiste à faire semblant d’une chose tout en faisant autre chose. Il a été rapporté que les négociateurs de paix de Biden, Amos Hochstein, un Israélien qui a servi dans l’armée israélienne, et Brett McGurk, qui travaillaient ostensiblement pour aider à éviter l’expansion de la crise de Gaza au Liban, faisaient tout le contraire. Ils ont travaillé « dans les coulisses » pour encourager Israël, et ils décrivent désormais les opérations israéliennes au Liban, qui ont notamment inclus une invasion terrestre majeure, comme un « moment historique » – un moment qui « remodèlera le Moyen-Orient pour le mieux dans les années à venir ».

Et ce n’est pas tout. L’ambassadrice des États-Unis au Liban, Lisa Johnson, a rencontré les différents partis et groupes qui composent le gouvernement libanais et sa composition sociale et religieuse, avec une proposition visant à préparer le pays à une « ère post-Hezbollah » en mobilisant des forces « internes » pour éliminer le mouvement de résistance islamique tandis qu’il est engagé dans la lutte contre l’armée israélienne. Johnson, nommée à son poste par Joe Biden, reflète certainement la pensée de la Maison Blanche et du Département d’État sur le Moyen-Orient. Elle aurait déclaré aux politiciens libanais : « Israël ne peut pas tout obtenir par la guerre ; il est temps pour vous de faire votre part et de lancer un soulèvement interne sous la bannière du « Assez ». Le peuple libanais doit montrer sa volonté de se soulever et de se débarrasser du Hezbollah. » Johnson a lancé un défi aux politiciens : « Pourquoi semblez-vous avoir peur ? Le Hezbollah a été vaincu, sa direction est détruite, et nous sommes avec vous, et le monde libre tout entier est à vos côtés… Nous ne voulons pas seulement limiter l’influence du Hezbollah, mais nous allons frapper ses lignes de soutien, et nous travaillons sans relâche pour faire tomber le régime en Iran également.

Quelqu’un devrait rappeler à Mme Johnson, ainsi qu’à McGurk et Hochstein, que nous ne sommes pas légalement en guerre avec le Liban, ni avec l’Iran, ni même avec les Palestiniens dont nous facilitons le génocide. La réalité est que Gaza et le Liban sont la guerre de l’Amérique dans le sens où l’assaut d’Israël contre ses voisins ne serait ni possible ni soutenable sans que Washington n’en assume les coûts et ne fournisse les armes. Un rapport récemment publié par l’agence de presse israélienne Calcalist a passé en revue les dépenses militaires israéliennes depuis le début des combats le 7 octobre. Il a déterminé que Washington a financé directement 70 % du total des dépenses militaires de Tel-Aviv au cours de l’année écoulée. Cela représente plus de 20 milliards de dollars d’aide militaire, un chiffre proche des 22,57 milliards de dollars estimés par plusieurs sources américaines, dont le très respecté Cost of War Project de l’Université Brown, qui a également examiné les chiffres. Et on suppose qu’il y a également des dépenses cachées substantielles consistant en des armements expédiés directement depuis les arsenaux américains sans aucune procédure comptable ainsi que de l’argent dissimulé dans d’autres projets. En fin de compte, il faut conclure que sans le soutien direct des États-Unis, la guerre de Netanyahou serait tout simplement inabordable pour l’État juif. Calcalist conclut que « par conséquent, il est douteux que cette guerre aurait été menée comme elle l’est – ni en intensité ni en ampleur – sans l’aide américaine ». Ainsi, dans un sens très réel, il s’agit et il en a toujours été ainsi, de la guerre de l’Amérique, tandis que l’objectif secret du gouvernement américain de détruire le Hezbollah ainsi que le Hamas et même de renverser le régime iranien indique clairement que le plan hégémonique et génocidaire de Netanyahou pour faire d’Israël la puissance suprême au Moyen-Orient est partagé par de nombreux membres de Washington.

Source : Association Entre la plume et l'enclume

Version originale : Council for the National Interest

