Pourquoi le génocide israélien à Gaza est une guerre occidentale contre le peuple palestinien

Par Joseph Massad

La guerre génocidaire actuelle contre le peuple palestinien n’est pas menée par Israël seul.

Il s’agit d’un génocide occidental perpétré par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et le reste des pays de l’UE et de l’OTAN.

Le fait qu’Israël ait été établi comme un avant-poste impérial occidental pour assurer son contrôle et son pillage du monde arabe n’est guère une nouveauté. Pourtant, beaucoup sont aujourd’hui déconcertés par le soutien colossal de l’Occident au génocide israélien, croyant apparemment que le massacre occidental des Palestiniens n’a commencé qu’après le 7 octobre.

L’effort militaire et politique pour faire d’Israël une base militaire occidentale a commencé en 1917 lorsque la Grande-Bretagne a publié la déclaration Balfour avec le soutien d’autres puissances coloniales et impériales.

Depuis lors, la guerre impérialiste et raciste occidentale contre le peuple palestinien n’a pas faibli.

Dans le monde arabe, la plupart des intellectuels anti-impérialistes ont toujours considéré Israël comme un avant-poste impérialiste occidental implanté au cœur de la région.

A l’inverse, les élites arabes pro-impérialistes d’aujourd’hui et la technocratie arabe qui dirige les organisations non gouvernementales locales financées par l’Occident considèrent Israël comme distinct de l’Occident, même s’il est lié à celui-ci. Ils soutiennent que son lobby exerce une influence démesurée dans les capitales occidentales, qu’il aurait infiltrées.

Ces élites ont exprimé leur choc face au récent soutien occidental au génocide israélien, car elles étaient convaincues que l’Occident défendait les « droits de l’homme ».

Singeant la propagande libérale occidentale, ils présentent souvent à tort l’engagement occidental en faveur des droits de l’homme comme « universel » plutôt que limité aux seuls Européens et Américains blancs.

Les populations non blanches font exception à la règle : elles sont considérées comme victimes des « ennemis » déclarés par l’Occident. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’elles méritent la sympathie des libéraux blancs européens et américains – et seulement aussi longtemps que les intérêts occidentaux l’exigent, jusqu’à ce qu’elles soient rejetées et oubliées, comme les peuples d’Irak, de Syrie et de Libye, entre autres.

Les Palestiniens ne répondant pas à ce critère raciste et impérialiste occidental, l’Occident soutient leur massacre depuis plus de sept décennies.

Depuis 1948, il a fourni sans faille à Israël toutes les armes nécessaires pour anéantir les Palestiniens, voler et coloniser leurs terres, les expulser purement et simplement et soumettre la population survivante en lui faisant subir un apartheid administré par l’État israélien et des pogroms sous-traités aux colons juifs.

L’Occident a simultanément fourni une couverture juridique et diplomatique pour protéger Israël de l’opprobre international (c’est-à-dire des pays non occidentaux).

Avant-poste impérial

Depuis sa création en 1948, Israël a été chargé de protéger le canal de Suez ainsi que le pétrole du Moyen-Orient pour les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France.

Les propositions visant à établir un État juif sioniste en Palestine pour servir les intérêts impériaux ont commencé dès 1859, au début de la construction du canal de Suez. Les sionistes chrétiens et juifs ainsi que les officiers impériaux de Grande-Bretagne et de France le considéraient comme un avant-poste impérial permanent pour protéger la route commerciale contre une éventuelle résistance locale à leur domination ou contre les menaces d’empires rivaux.

Moses Hess, un proto-sioniste juif franco-allemand, a avancé cet argument dans son livre Rome and Jerusalem, 1862 : « Doutez-vous encore que la France aidera les Juifs à fonder des colonies qui pourraient s’étendre de Suez à Jérusalem et des rives du Jourdain à la côte de la Méditerranée ? »

Le fondateur de l’Organisation sioniste, Theodor Herzl, a tenu le même discours lorsqu’il s’est rendu en Égypte en 1903 pour négocier avec Lord Cromer la colonisation juive de la région située entre le Nil et le canal de Suez.

Plus d’une décennie plus tard, le Premier ministre britannique David Lloyd George a souligné que le contrôle britannique de la Palestine était stratégiquement nécessaire pour défendre le canal de Suez. C’était un point que Joseph Chamberlain, le secrétaire colonial britannique chrétien sioniste, avait déjà souligné à Herzl lorsqu’il lui avait proposé le Sinaï et el-Arish pour la colonisation juive.

Alors que les Britanniques ont parrainé la colonisation de la Palestine, c’est la Société des Nations contrôlée par l’Occident qui a confié à la Grande-Bretagne cette tâche occidentale pernicieuse en 1922.

C’est également le rejeton officiel de la Société, les Nations Unies, qui a légitimé le vol des terres palestiniennes par les colons juifs dans la résolution de partage de novembre 1947 et a reconnu la colonie de peuplement israélienne après sa création.

En tant qu’avant-poste impérial, Israël a envahi l’Égypte en 1956 pour faciliter la prise de contrôle militaire du canal par les Britanniques et les Français après sa nationalisation par le président égyptien Gamal Abdel Nasser.

Après être devenu une véritable extension territoriale des États-Unis en 1967, Israël s’est vu confier la protection du pétrole et des trônes de tous les régimes clients arabes que les États-Unis avaient installés ou maintenus au pouvoir.

Après la chute des Soviétiques et le 11 septembre, Israël est resté un avant-poste impérial important, devenant un partenaire principal d’une nouvelle alliance entre les régimes clients arabes et les États-Unis. Il a été chargé, avec ses alliés arabes juniors, de repousser tout nouvel ennemi que l’empire américain avait fait surgir dans la région et dans le monde.

Complicité occidentale

Alors que le monde assiste depuis octobre à un génocide en direct contre le peuple palestinien, les gouvernements occidentaux n’ont eu d’autre choix que de soutenir ouvertement le génocide par tous les moyens possibles – militairement et financièrement – ​​ainsi que dans la propagande officielle diffusée mot pour mot par les médias dominants occidentaux racistes et pro-impérialistes.

Pour soutenir les agressions d’Israël, les gouvernements occidentaux ont également déclenché des mesures policières répressives draconiennes contre les populations occidentales qui daignent soutenir les Palestiniens.

Les criminels britanniques, qui ont historiquement été les premiers à déposséder les Palestiniens, se sont précipités pour envoyer des armes et des troupes le 8 octobre pour aider la colonie de peuplement qu’ils ont établie et leurs bases militaires dans la région se sont consacrées à la défense d’Israël.

Depuis, ils ont voté pour protéger Israël de la condamnation de l’ONU, ont fait pression sur la Cour pénale internationale (CPI) pour qu’elle n’inculpe pas les dirigeants criminels d’Israël pour leurs atrocités, se sont opposés à l’enquête de la Cour internationale de justice (CIJ) sur l’occupation et le génocide israéliens, ont déchaîné leurs services de police pour harceler les militants britanniques qui défendent les Palestiniens et ont lancé une grande campagne de propagande avec l’aide de la BBC en faveur des crimes israéliens. Les universités britanniques ont contribué à cet effort pro-génocide en adoptant des mesures répressives contre leurs propres étudiants.

La France, dont le racisme d’État contre les Arabes et les musulmans a atteint des niveaux effroyables au cours des deux dernières décennies, a également envoyé des navires, des armes et du personnel pour aider Israël dans sa guerre génocidaire et a ordonné aux bases militaires françaises dans la région de défendre Israël.

Elle a également protégé Israël à l’ONU, justifié l’occupation israélienne devant la CIJ et diffusé de la propagande pro-israélienne en qualifiant l’opposition au génocide israélien en cours de « forme d’antisémitisme », ce qui a ironiquement déclenché des manifestations massives en France, non pas contre le génocide mais plutôt contre un prétendu antisémitisme, tout en interdisant toutes les manifestations pro-palestiniennes.

Ce n’est pas nouveau, car la France a été le principal fournisseur d’armes d’Israël tout au long des années 1950 et jusqu’en 1967 et a été l’architecte du programme nucléaire israélien.

Le « droit de tuer » d’Israël

Malgré la concurrence acharnée des autres pays européens et des États-Unis, les mesures anti-palestiniennes de l’Allemagne sont peut-être les pires de toutes.

Elle a interdit et réprimé toutes les manifestations pro-palestiniennes, fourni des armes, des fonds et un soutien diplomatique, s’est précipitée aux côtés d’Israël devant la CIJ pour défendre ses crimes génocidaires comme n’étant pas génocidaires, a critiqué le procureur de la CPI pour avoir demandé des mandats d’arrêt contre les dirigeants criminels de guerre israéliens et a déclenché une intense propagande pro-israélienne et anti-palestinienne auprès de sa propre population, largement médiatisée, et même auprès d’audiences étrangères.

Le gouvernement de Berlin a continué de réprimer la liberté d’expression et de faire taire tous les médias qui critiquent le soutien allemand à l’État génocidaire.

Rien de tout cela n’est nouveau, bien sûr, car l’Allemagne est depuis des décennies l’un des principaux fournisseurs d’armes d’Israël et a fourni à Israël des sous-marins capables de transporter des missiles de croisière à tête nucléaire.

Les représentants de l’État ont même soutenu le droit d’Israël à tuer le peuple palestinien au nom de la légitime défense contre une population captive.

Pour ne pas être en reste, l’ONU a également fait de grands efforts pour soutenir le massacre d’Israël. En juin 2023, quelques mois seulement avant le génocide, elle a refusé de classer Israël comme un violateur des droits de l’enfant.

Elle a ensuite publié un rapport de mauvaise qualité sur les allégations de viol qu’Israël et ses propagandistes occidentaux ont déclenchées après le 7 octobre, tout en admettant que son équipe « n’a pas été en mesure d’établir la prévalence de la violence sexuelle et conclut que l’ampleur globale, la portée et l’attribution spécifique de ces violations nécessiteraient une enquête à part entière ».

Plus récemment, l’ONU a demandé à Sigrid Kaag, la coordinatrice humanitaire et de reconstruction néerlandaise pour Gaza, de coordonner avec les ennemis de la résistance palestinienne, dont Israël, les Émirats arabes unis, la Jordanie et l’Autorité palestinienne collaboratrice, une proposition de « tutelle internationale, transitoire et temporaire » sur Gaza, qui, selon elle, sera autorisée par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU.

Kaag a assisté à des réunions auxquelles participaient notamment le chef des services de renseignement de l’Autorité palestinienne, Majed Faraj, qui collabore avec les Israéliens pour réprimer la résistance palestinienne, et le général de division de l’armée israélienne, Ghassan Alyan, pour les aider à démêler les nœuds de « Rafah et Netzarim », dont elle veut que l’ONU prenne le contrôle.

Le fait que la proposition de Kaag fasse de l’ONU non seulement une complice de l’occupation israélienne, mais une partie active de celle-ci ne semble pas perturber Kaag ou ses patrons de l’ONU, comme l’a récemment révélé le journal libanais al-Akhbar.

Une participation active

Pendant ce temps, les opportunités de profit dans la bande de Gaza post-génocide semblent trop alléchantes pour être laissées de côté.

Les Jordaniens se coordonneraient avec les Américains et l’Université américaine de Beyrouth pour planifier la prise de contrôle de tous les établissements de santé de Gaza, tandis que les entreprises égyptiennes se prépareraient à devenir la seule source de matériaux de construction au lendemain du génocide.

Contrairement aux Jordaniens, qui semblent intéressés par des accords lucratifs, les Algériens ont proposé d’envoyer des installations médicales et de construire plusieurs hôpitaux à Gaza gratuitement une fois la frontière ouverte pour aider les Palestiniens.

Et pourtant, toute cette aide au régime génocidaire n’est que complémentaire de la participation militaire majeure et active des États-Unis aux crimes israéliens.

Bien que cela ait commencé des décennies avant le 7 octobre, les États-Unis ont depuis envoyé davantage de personnel, d’armes, de sous-marins et de porte-avions pour défendre Israël, avec davantage de navires et de sous-marins dépêchés ces dernières semaines.

Les États-Unis continuent de fournir à Israël des bombes d’une tonne et d’autres armes mortelles pour exterminer le peuple palestinien, et ont approuvé la semaine dernière un accord de vente à Israël d’une valeur de 20 milliards de dollars d’armes supplémentaires pour tuer les Palestiniens.

Cela s’ajoute à la propagande officielle américaine complétée par une presse américaine grand public virulemment anti-palestinienne et à la répression policière massive des manifestations universitaires, ordonnée par les présidents d’université pour réprimer leurs propres étudiants qui osent s’opposer au génocide.

La protection d’Israël par Washington à l’ONU et dans les forums internationaux est implacable, tout comme son rejet de l’enquête de la CIJ sur les crimes monstrueux d’Israël contre le peuple palestinien et sa sanction de la CPI pour ses mandats d’arrêt contre les auteurs du génocide.

Les Américains ont renforcé leur présence militaire impériale dans la région, jusqu’à plus de 40.000 soldats, pour défendre leur poste colonial de peuplement contre toute tentative de mettre un terme à sa guerre génocidaire.

Un crime occidental

Israël n’est peut-être pas une exception dans le fait de recevoir le soutien occidental pour ses guerres et ses atrocités (l’Afrique du Sud a reçu un soutien occidental important, même si ce fut à des niveaux moins astronomiques).

Mais ces niveaux gargantuesques de soutien démontrent sans équivoque qu’Israël n’est pas une question de politique étrangère ou un problème extérieur pour les pays impérialistes occidentaux.

Comme je l’ai soutenu dans divers articles, il s’agit bien d’un problème interne, tout comme il a toujours été une extension de l’empire américain et de ses partenaires européens subsidiaires.

Le fait que certains critiques occidentaux de gauche d’Israël prétendent que les sionistes américains pro-israéliens sont des « infiltrés sionistes » ou des « atouts sionistes », qu’ils considèrent comme extérieurs au système politique américain plutôt qu’en faisant partie intégrante, renverse l’ordre réel de la relation.

En effet, dans le jeu mondial du contrôle impérial, Israël et ses défenseurs sont des agents de l’empire américain et de ses sbires européens, et non l’inverse.

Le fait que plus d’un demi-million de juifs israéliens aient quitté Israël depuis le début du génocide, et que 40 % des citoyens juifs israéliens – selon les sondages d’avant octobre 2023 – envisageaient déjà d’émigrer, montre que l’État israélien a perdu un soutien substantiel de ses propres citoyens.

Pourtant, les maîtres impériaux du pays le défendront jusqu’à la mort précisément parce qu’ils défendent leurs propres intérêts, qui considèrent Israël comme une partie interne officielle de l’Occident, mais une partie qui se situe à une certaine distance territoriale de celui-ci.

Nous devons également garder à l’esprit que la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et les États-Unis ont d’importants contingents de leurs propres citoyens qui vivent en Israël en tant que colons juifs et servent dans l’armée israélienne.

Il s’agit d’une guerre occidentale et d’un génocide occidental contre le peuple palestinien mené pour défendre l’Occident, et pas seulement pour défendre Israël.

Les valeurs communes que les pays occidentaux et Israël brandissent sont en effet les mêmes : le colonialisme de peuplement, le racisme, la suprématie blanche et le génocide. Toutes ces valeurs ont été et continuent de faire partie de la boîte à outils impériale utilisée pour repousser les menaces contre les intérêts impériaux.

L’opposition au génocide de Gaza et la défense des Palestiniens deviennent enfin des enjeux internes à la politique américaine et occidentale européenne.

Cela signifie que les forces pro-palestiniennes en Occident ont également compris que l’extermination du peuple palestinien est principalement un crime occidental et pas exclusivement israélien.

Joseph Massad est professeur de politique arabe moderne et d'histoire intellectuelle à l'université Columbia de New York. Il est l'auteur de nombreux livres et articles universitaires et journalistiques. Il a notamment publié Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan, Desiring Arabs, The Persistence of the Palestinian Question : Essays on Zionism and the Palestinians, et plus récemment Islam in Liberalism. Ses livres et articles ont été traduits dans une douzaine de langues

