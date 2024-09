L’errance de qui?

Par Gilad Atzmon (revue de presse : Arrêt sur info – 29 août 2024)*

Le sionisme a été lancé à Bâle en 1897. Il s’agissait d’un projet européen ashkénaze. Mais peu de Juifs européens ont adhéré à l’idée. En 1948, seuls 640 000 Juifs vivaient en Palestine, la plupart d’entre eux étant des immigrants d’Europe de l’Est.

Ces Juifs européens rêvaient de construire un foyer national sur la terre d’un autre peuple. Le rêve était épique, mais ils avaient besoin de nombreux soldats et d’une main-d’œuvre bon marché.

Ils les ont trouvés en Arabie. Ils ont fait venir des Juifs arabes d’Irak, de Syrie, du Yémen, du Maroc, de Tunisie, d’Algérie et d’Égypte. Ils ont utilisé différentes méthodes pour les persuader d’immigrer dans un nouveau pays, y compris des opérations sous faux drapeau et même l’incendie de synagogues. Les Juifs arabes étaient essentiellement destinés à servir de chair à canon à Israël ou, en hébreu, à constituer le « deuxième Israël ».

70 ans plus tard, les descendants des premiers sionistes ashkénazes, fondateurs du projet sioniste, se sont rendu compte que le projet ne s’était pas déroulé comme prévu. Ils voient bien que l’endroit est condamné et qu’une nouvelle identité hébraïque n’est pas exactement ce que leurs ancêtres idéalistes avaient à l’esprit. Ils cherchent tous, je dirais sans exception, à obtenir des passeports européens et américains. Ils préparent leur fuite dans le cas où ils ne seraient pas déjà partis.

Mais les Juifs arabes sont coincés, ils ne peuvent pas récupérer leur nationalité yéménite ou syrienne. Ils devront rester et faire face aux conséquences tragiques de l’idéologie et de la politique de ceux qui cherchent déjà un nouvel avenir ailleurs.

Il est peut-être temps pour eux de se rassembler pour savoir qui sont leurs vrais frères et sœurs…

Gilad Atzmon est un jazzman et un militant antisioniste britannique, né en Israël (il a renoncé à cette nationalité). Il réside actuellement à Londres.

*Source : Arrêt sur info

*Commentaire posté sur le compte Facebook de Gilad Atzmon, le 27 août 2024

