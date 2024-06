Hezbollah détiendrait « un million de missiles » et « ne montre qu’une infime partie de son arsenal » (Médias)

Un incendie à Kiryat Shmona

Par la rédaction d’Al Manar (13 juin 2024)*

Les médias occidentaux et israéliens scrutent en terme quantitatif et qualitatif l’arsenal militaire du Hezbollah révélé graduellement depuis qu’il est entré en guerre, en soutien à la bande de Gaza, au lendemain de l’opération Déluge d’al-Aqsa. Selon certains observateurs israéliens, dans cette guerre, l’entité sioniste a montré la majeure partie de son arsenal alors que le contraire n’est pas vrai.

Un responsable de la force al-Qods du corps des gardiens de la révolution (CGRI) aurait révélé pour la revue américaine Foreign Policy que le Hezbollah détient des projectiles de différents types, dont des obus guidées avec précision, des roquettes Katioucha modifiées pour augmenter leur précision ainsi que des obus anti chars.

La revue rapporte que l’arsenal du Hezbollah comme l’a révélé la longue guerre d’usure comprend aussi des drones suicide et d’autres drones munis de missiles de fabrication russe qui permettent des raids aériens en plus de missiles iraniens de type Almas, munis de caméras.

« Un laboratoire terrifiant » pour le Hezbollah

Une analyste israélienne a assuré que le Hezbollah est en train de collecter « des acquis stratégiques au nord ».

« Les évolutions indiquent que le Hezbollah collecte des acquis stratégiques car il a créé une situation qui est pour lui un laboratoire terrifiant, car il lui a permis l’opportunité d’étudier les systèmes de défense et de surveillance israéliens avec soin, pendant une longue guerre. Il est clair qu’il cherche les points de faiblesse d’Israël et les trouve pour pénétrer leurs défenses et les immerger à travers des attaques d’aspects et diversifiés », a déclaré Mairav Zoneszein qui est l’analyste principal d’Israël à l’International Crisis Group.

Dans une interview avec le New York Times, elle poursuit : « Poursuivre la voie actuelle d’escalade des attaques mutuelles est très dangereux, car le risque qu’une guerre totale éclate, même si personne ne le veut, augmente constamment chaque jour, en raison des erreurs de calcul israéliennes sur le champ de bataille et de la situation actuelle et de l’efficacité des armes utilisées par le Hezbollah. Plus se prolonge la guerre d’usure avec le Hezbollah, plus Israël risque d’être entraîné dans un conflit plus profond. »

Elle a conclu en disant : « Le cessez-le-feu dans la bande de Gaza ramènera le calme dans le nord et ouvrira la voie au retour des colons dans leurs foyers ».

A noter que cette simultanéité entre les deux fronts de Gaza et du sud du Liban est une exigence du Hezbollah depuis le début des hostilités au lendemain de l’opération Déluge d’al-Aqsa.

Les défenses israéliennes ont besoin de défense

Pour le Yediot Ahronoth, le chroniqueur militaire israélien Yoav Zeitoun a mis en garde contre « le péril de l’extension de la guerre, surtout que des centaines de missiles précis et d’escadrilles de drones vont affecter le Dôme de fer ».

« L’armée intensifie sa défense pour les défenses par crainte que le Hezbollah ne tente de frapper le système de défense aérienne en vue d’ouvrir la porte devant des vagues d’attaques en profondeur d’Israël au cas où la guerre évolue au nord ».

Et Zeitoun de conclure : « les capacités que le Hezbollah montrent ne constituent qu’une infime partie de l’arsenal aérien qu’il détient ».

« Israël » incapable de détruire les capacités du Hezbollah

La chaine de télévision Channel 12 a quant à elle reconnu qu’Israël est incapable de détruire les capacités militaires du Hezbollah.

« Israël vit dans un état d’immobilisme dans le nord où il n’arrive pas à réaliser un changement stratégique », a-t-il indiqué.

Selon lui, « une capacité de 200 mille missiles dirigés sur tout Israël est une capacité que l’on ne peut éradiquer ». « Ni dans la phase actuelle ni via une offensive terrestre ».

Et de conclure : « Les feux du Hezbollah ne cesseront pas même si Israël tue 1.000 ou 2.000 de ses éléments »

*Source : Al Manar (via Qwant)