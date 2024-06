Grandes manœuvres, petits arrangements et conciliabules pour préparer la “succession” de Mahmoud Abbas

Par Jack Khoury (revue de presse : Arrêt sur Info — 30 mai 2024)*

Les Palestiniens ont besoin d’un leader populaire capable de faire avancer les choses. Être originaire de Gaza serait un plus.

L’opinion publique palestinienne n’a pas de figure, autre que Marwan Barghouti, emprisonné, qui puisse prendre les rênes en Cisjordanie et à Gaza dès la fin de la guerre et jouir de la légitimité à la fois du Fatah et du Hamas.

La conversation sur la revitalisation de l’Autorité palestinienne par des réformes internes et des changements de dirigeants après la guerre n’a pas épargné la Cisjordanie. Ramallah est au courant des discussions et de la nécessité d’un changement, mais contrairement aux précédents cycles de combats entre Israël et Gaza, il n’y a personne pour parler en leur nom, ni pour proclamer des slogans sur un nouvel horizon.

Les enfants de la bande de Gaza sont les “stars” actuelles de la politique palestinienne. L’attention du public se concentre sur eux et sur la situation humanitaire catastrophique de Gaza.

L’Autorité palestinienne n’a pas de réponse claire à la question de l’après-guerre à Gaza, ce qui laisse présager toute une série de scénarios possibles, allant d’un chaos total à la somalienne à la création d’un forum international chargé d’œuvrer à une solution diplomatique et à des élections qui donneraient un coup de pouce à une nouvelle équipe dirigeante palestinienne.

Des sources proches du président palestinien Mahmoud Abbas ont déclaré à plusieurs reprises que des élections libres dans tous les territoires de l’Autorité palestinienne – y compris Jérusalem-Est et la bande de Gaza – étaient le seul moyen d’obtenir la légitimité. Cependant, il est clair pour tous que la tenue d’élections, qui aurait été compliquée même avant le 7 octobre, n’est pas envisageable à court terme, et que la réalité imposera une sorte de mesure provisoire pour préparer l’étape suivante. La condition est que les USA et Israël acceptent de coopérer et de présenter une vision claire de la paix.

Un processus intérimaire inclurait probablement des changements dans la gestion de l’Autorité palestinienne et de l’Organisation de libération de la Palestine (l’organisation faîtière qui la supervise). Mais le réseau d’intérêts est complexe. Le débat sur la prochaine étape commence par la question de savoir quel gouvernement Israël aura après la guerre.

Il se poursuit avec les plans régionaux américains, puis avec la Russie et la Chine. L’Égypte et la Jordanie font également partie de ce réseau, en raison de leur intérêt pour la stabilisation de la région, tandis que les États du Golfe participent à la mêlée grâce à leur énorme influence financière.

En ce qui concerne la politique palestinienne interne, il n’y a pas de consensus sur la personne qui pourrait immédiatement et naturellement prendre les rênes en Cisjordanie et à Gaza avec une large légitimité. La seule personnalité qui pourrait obtenir le soutien de toutes les factions est Marwan Barghouti, qui est emprisonné en Israël.

Dans toutes les enquêtes menées au cours de la dernière décennie, Barghouti a reçu le plus grand soutien en tant que leader, y compris dans une enquête publiée la semaine dernière par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les sondages, Barghouti – obtenant une moyenne de 55 %, en tenant compte des données de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Toutefois, il est peu probable qu’il puisse être libéré (ou peut-être dans le cadre d’un accord pour la libération des otages restés à Gaza), et qu’il soit préparé à occuper un poste de direction.

Les proches d’Abbas espèrent que l’Autorité palestinienne, sous sa direction, pourra gérer la tâche gigantesque de la reconstruction de la bande de Gaza après la guerre. Ils conditionnent toutefois cette possibilité à des garanties internationales – principalement de la part des USA et des États arabes – selon lesquelles un cadre clair pour la création d’un État palestinien accompagnera ce mouvement.

« Il y a un grand point d’interrogation concernant Israël et les USA », déclare un haut responsable du Fatah. « Veulent-ils vraiment stabiliser Gaza, la rendre à l’Autorité palestinienne d’une manière ou d’une autre, puis lancer un processus diplomatique et entamer des négociations ? Ou bien ont-ils intérêt à maintenir la séparation entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, puis à plonger Gaza dans le chaos le plus total et à provoquer l’effondrement de l’Autorité palestinienne ? Quels que soient les espoirs des Palestiniens, sans implication internationale et arabe, les choses ne progresseront pas ».

Ne pas aller n’importe où

À 88 ans, Mahmoud Abbas est toujours considéré comme l’homme fort de la Cisjordanie et ne montre aucun signe de départ de la scène politique – en tout cas pas tant que sa santé le permet et que des élections ne se profilent pas à l’horizon. Mais dans le même temps, les critiques croissantes de la situation de l’AP, le manque de légitimité publique d’Abbas et le discours international sur la nécessité d’un changement alimentent les rumeurs sur les candidats à la direction palestinienne de l’après-guerre.

Il y a deux noms importants dans le cercle d’Abbas. Le premier est le secrétaire général du comité exécutif de l’OLP, Hussein al-Sheikh, qui assure la liaison directe avec Israël et l’administration américaine et qui assiste à toutes les réunions diplomatiques importantes. L’autre est Majed Faraj, chef du service des renseignements généraux.

Toutefois, il est peu probable que l’un ou l’autre puisse prendre le contrôle de Gaza sans l’implication du Hamas. Le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh est une autre figure familière à tous les acteurs de l’arène, mais il a fait l’objet de critiques de la part des Palestiniens. Il était question de le remplacer avant la guerre.

Un candidat potentiel pour remplacer Shtayyeh est Mohamed Mustafa, qui gère l’appareil financier de l’AP et est un proche associé d’Abbas. Il est considéré comme un personnage quelque peu ennuyeux, mais capable de diriger le gouvernement. Il est cependant peu probable que les factions de Gaza soient prêtes à coopérer avec lui.

Un autre candidat est Ziad Abu Amr, l’actuel vice-premier ministre, qui est également proche d’Abbas. Contrairement à Mustafa, Abu Omar est originaire de Gaza et a été ministre des Affaires étrangères en 2007 pendant le gouvernement d’unité. Comme Mustafa, cependant, il ne jouit pas d’une base populaire qui lui permettrait de prendre des décisions importantes.

Un autre nom est apparu récemment, celui de Husam Zomlot, ambassadeur palestinien à Londres et ancien chef de la mission de l’OLP aux USA. Zomlot, issu d’une famille de Gaza, parle couramment l’anglais et a joué un rôle important dans les efforts de diplomatie publique palestinienne dans les médias usaméricains et britanniques pendant la guerre.

Si, à 50 ans, il fait partie de la jeune génération de fonctionnaires, il est plus connu en tant qu’universitaire et diplomate que dans un contexte populaire. Il n’a pas non plus occupé de poste administratif, de sorte qu’Abbas est plus susceptible d’envisager de le ramener à Ramallah en tant que ministre des Affaires étrangères plutôt que comme premier ministre.

Salam Fayyad, premier ministre de 2007 à 2013, est l’une des personnes qui a occupé un poste exécutif dans le passé et qui jouit de la confiance des USA, d’Israël et de la communauté internationale. Le principal inconvénient de Fayyad est – une fois de plus – l’absence d’une large base de soutien. Lors des élections au Conseil législatif palestinien en 2006, son parti, la Troisième Voie, n’a remporté que deux sièges. Tant Ramallah que Gaza pensent que Fayyad peut être une solution provisoire, en particulier si la communauté internationale et les pays arabes font pression pour le nommer, mais ils estiment que le fait qu’il ne soit pas originaire de Gaza est un inconvénient évident.

Azzam Al-Shawwa, ancien ministre de l’énergie qui a occupé des postes clés dans des institutions économiques et financières (y compris dans le secteur privé), est issu d’une famille bien connue et bien établie dans la bande de Gaza, ce qui pourrait l’aider à obtenir le soutien du Hamas et du Djihad islamique.

Un autre nom notable mentionné comme candidat potentiel à la direction de l’AP pendant une période de transition est celui de Mahmoud al-Aloul, chef adjoint du parti Fatah d’Abbas. Al-Aloul est un politicien chevronné et un membre de la génération fondatrice, mais ses perspectives dépendent principalement de la mesure dans laquelle le comité central du Fatah est prêt à prendre la décision spectaculaire d’écarter Abbas. En outre, comme d’autres, Al-Aloul ne dispose pas d’une base de soutien à Gaza, et sa capacité à y obtenir une légitimité est douteuse.

Bien entendu, Abbas a également des opposants politiques convaincus qui se considèrent comme des candidats. Mohamed Dahlan, qui a été exclu du Fatah et de l’Autorité palestinienne en 2010, est une figure incontournable dans le contexte de la lutte pour la succession, d’autant plus qu’il est né à Gaza, qu’il bénéficie d’un certain soutien dans les cercles de Gaza et de Cisjordanie et qu’il entretient des liens étroits avec les Émirats arabes unis.

Pendant la guerre, les alliés de Dahlan ont insisté sur le fait qu’il avait contribué, entre autres, à l’établissement d’un hôpital de campagne émirati à Gaza. Dahlan a également des liens avec le Hamas (tant à Gaza qu’à l’étranger), les services de renseignement égyptiens, Israël et les USA. Une source proche de lui a déclaré à Haaretz qu’il pourrait être un acteur majeur dans la gestion de la bande de Gaza, mais qu’il ne pourrait pas en prendre la tête.

Une autre figure – qui est anathème pour Abbas, mais dont le nom est apparu dans les discussions sur la nouvelle direction palestinienne – est Nasser al-Kidwa. Le neveu de Yasser Arafat a occupé plusieurs postes officiels dans le passé, notamment celui d’ambassadeur palestinien auprès des Nations unies et de ministre des affaires étrangères, mais il admet lui-même qu’il ne pourra occuper aucune fonction exécutive tant qu’Abbas restera au pouvoir.

Le mois dernier, le Hamas a publié une photo d’une réunion conjointe d’al-Kidwa et de Samir Mashharawi, considéré comme le bras droit de Dahlan, avec Ismail Haniyeh, haut responsable du Hamas, et Khaled Meshal au Qatar. Les observateurs considèrent que cette réunion a été organisée en vue de « l’étape suivante ».

Les détracteurs d’Al-Kidwa, même au sein du Fatah, admettent qu’il a des liens internationaux étendus et une expérience diplomatique et politique. De plus, ils pensent que le fait qu’il soit issu d’une famille gazaouie l’aidera. Selon eux, une question plane sur al-Kidwa en ce qui concerne sa « maison » politique. Dans quelle mesure devra-t-il lutter pour obtenir l’accord du Fatah pour diriger l’AP ? Il semble qu’il puisse obtenir l’accord du Hamas et le soutien de Dahlan, mais il est beaucoup plus douteux qu’Abbas et la direction de l’AP acceptent cette idée, du moins dans l’immédiat.

*Source : Arrêt sur Info

Version originale: Haaretz, 25/12/2023 - Traduit par Tlaxcala

