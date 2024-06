Autodestruction : les divisions internes en pleine guerre à Gaza sonnent le glas du régime israélien

Par Maryam Qarehgozlou (revue de presse : presstv – 2 juin 2024)*

Huit mois après le début de la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza, après avoir échoué à atteindre ses objectifs militaires et été confronté à des embarras sur tous les fronts, le régime semble également imploser de l’intérieur.

Les appels croissants à la libération des captifs détenus à Gaza et les manifestations hebdomadaires contre le régime dans les territoires occupés, exigeant un accord de cessez-le-feu et la destitution du Premier ministre Benjamin Netanyahu, en difficulté, témoignent non seulement d'un fossé grandissant, mais également d'une profonde crise interne pour le régime de Tel-Aviv.

Plus de 36 300 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués dans la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé de Gaza. Des milliers d’autres seraient ensevelis sous les décombres des bâtiments détruits et des dizaines de milliers seraient blessés.

Les morts et les ravages dans la bande de Gaza assiégée ont également érodé le soutien même parmi les alliés les plus fidèles d’Israël, et l’entité illégale est sous le coup d’une surveillance internationale accrue.

Au milieu de la pression et des condamnations internationales croissantes, le régime de Tel-Aviv se heurte également à une hostilité des colons et des membres du cabinet, ce qui signifie des troubles sociopolitiques dans les territoires occupés.

À la mi-mai, le ministre israélien de la Guerre, Yoav Gallant, a exprimé publiquement son opposition à la stratégie d’après-guerre de Netanyahu consistant à établir une présence militaire israélienne dans la bande de Gaza.

« Je dois réitérer… Je n’accepterai pas l’établissement d’un régime militaire israélien à Gaza. Israël ne doit pas établir un régime civil à Gaza », avait déclaré Gallant lors d’une conférence de presse à l’époque.

Il a appelé à trouver une alternative palestinienne au mouvement de résistance Hamas basé à Gaza, que les Arabes accepteraient.

Gallant, également membre du parti Likoud de Netanyahu, a déclaré aux journalistes que lorsque la guerre contre Gaza a éclaté, il a tenté de promouvoir un projet d’administration alternative à Gaza « uniquement composée de Palestiniens », mais que ces efforts « n’ont eu aucun résultat ».

Benny Gantz, membre du cabinet de guerre du régime israélien, s'est à son égard exprimé en faveur de Gallant et contre le Premier ministre en exercice, affirmant qu'il disait la vérité sur le plan d'après-guerre de Gaza.

Plusieurs personnalités clés du cabinet d’extrême droite de Netanyahu ont exprimé leur indignation face aux déclarations de Gallant, certains extrémistes interprètent sa position comme une sorte de soutien à l’idée de la formation d’un État palestinien.

« Gallant a déclaré aujourd’hui son soutien à la création d’un État palestinien terroriste », a déclaré le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich dans un message sur X, -(anciennement Twitter), qualifiant la Résistance de terrorisme.

Smotrich ajoute que c’est au cabinet de Netanyahu de décider là-dessus et que Gallant peut décider « s’il travaillera ou s’il rendra les clés ».

Itamar Ben-Gvir, un autre ministre israélien, a également appelé au retrait de Gallant de son poste.

« [Il est question du ministre de la Guerre] qui a échoué le 7 octobre et ses échecs continuent toujours. Un tel ministre… doit être remplacé pour qu’ [Israël] puisse atteindre les objectifs de la guerre », a déclaré Ben-Gvir dans un message sur X.

Netanyahu a également exhorté Gallant à éliminer le Hamas « sans prétextes ».

Quelques jours plus tard, la chaîne de télévision israélienne Kan a rapporté qu’au cours d’une séance du cabinet, une violente confrontation avait éclaté entre Ben-Gvir et Netanyahu après le départ de Gallant en plein discours de Ben-Gvir.

La division entre les ministres de Netanyahu a incité le chef de l’opposition israélienne, Yaïr Lapid, à déclarer que le cabinet de Netanyahu avait « perdu le contrôle ».

« Des soldats sont tués chaque jour à Gaza, alors que [les ministres] se battent entre eux à la télévision. Le cabinet est divisé et non fonctionnel. Les ministres protestent régulièrement lors des réunions du cabinet », a ajouté Lapid.

Ismaïl Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, avait cependant déclaré à l’époque, en réponse au débat sur l’avenir de Gaza d’après-guerre, que le mouvement Hamas resterait à Gaza.

Plus tard ce mois-là, dans une vidéo partagée sur Telegram par Yaïr, le fils de Netanyahu, âgé de 32 ans, un réserviste a appelé à une mutinerie contre Gallant.

La vidéo montrait un homme en tenue militaire, le nez et la bouche couverts par un masque noir, alors qu’il délivrait son message, qui, selon lui, était destiné à Netanyahu.

« Nous, les soldats de réserve, n'avons pas l'intention de remettre les clés à une quelconque Autorité palestinienne », a-t-il déclaré.

S'adressant directement à Gallant, il a déclaré : « Vous ne pouvez pas gagner la guerre. Démissionnez ».

Le réserviste a déclaré qu'il n'y avait qu'un seul chef qui n'est ni le ministre de la Guerre ni le chef d'état-major, Herzi Halevi. « Nous n'écouterons que le Premier ministre », a-t-il ajouté.

Les médias israéliens ont révélé que le soldat était un militant du parti israélien Likoud.

Lapid a déclaré plus tard que Netanyahu, son fils et son proche collaborateur, le journaliste Yinon Magal, avaient délibérément diffusé la vidéo, ce qui signifie un appel ouvert au chaos dans les territoires occupés.

En février, Yaïr Netanyahu a été largement critiqué, car il a été photographié en train de profiter du soleil devant son appartement de Miami alors qu’Israël menait une guerre dévastatrice contre Gaza.

Les frictions entre l’establishment militaire et Netanyahu remontent à l’époque précédant la guerre de Gaza, lorsque Netanyahu avait tenté de remanier le système judiciaire israélien, conduisant à des troubles latents.

Les observateurs ont vu dans la soi-disant « initiative législative » une tentative d’accorder à Netanyahu une immunité effective contre les accusations de corruption, ce qui pourrait le conduire en prison.

À l’époque, des centaines de milliers d’Israéliens avaient participé à une manifestation anti-régime massive, notamment des réservistes de l’armée et des pilotes de l’armée de l’air, qui avaient menacé de refuser leurs fonctions si l’initiative persistait.

Ensuite, Gallant a également tenu tête à Netanyahu, exprimant ses inquiétudes concernant la législation. Il a été destitué, puis réintégré après qu’une grève générale a forcé Netanyahu à revenir sur sa décision.

Les désaccords sur l’avenir de Gaza ont également conduit à une instabilité croissante, à de profondes divisions sociales et à des bouleversements dans les territoires occupés.

Netanyahu fait face à de fortes pressions de la part des familles des captifs détenus à Gaza. Beaucoup d’entre eux ont déjà été tués lors des bombardements israéliens.

Des affrontements entre la police israélienne et des manifestants ont éclaté dimanche à Tel-Aviv après que des milliers de personnes se sont rassemblées pour manifester contre le régime et exiger qu'il rapatrie les captifs.

Les manifestants ont également appelé à la démission de Netanyahu et exigé de nouvelles élections.

Le Hamas, qui a détenu près de 130 otages, exige la fin définitive de la guerre israélienne contre la bande de Gaza avant tout accord d’échange de prisonniers, une exigence que Netanyahu a jusqu’à présent rejetée.

Les observateurs estiment que Netanyahu hésite à élaborer une stratégie du jour au lendemain parce que la poursuite de la guerre sert ses intérêts politiques.

Il a déclaré que « l’arrêt de la guerre » ne sert « aucun intérêt pour Israël, mais sert plutôt Netanyahu et certains membres extrémistes de son [cabinet] ».

*Source : presstv