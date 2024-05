Il n’y a aucune équivalence possible entre la violence israélienne et celle de la résistance

Israël a tué plus de 100 journalistes à Gaza et plus de 250 travailleurs humanitaires . Il a également enlevé 40 autres journalistes. La plupart d’entre eux auraient été emmenés dans un centre de détention secret où la torture est monnaie courante. Le Hamas aurait tué un journaliste israélien le 7 octobre et aucun travailleur humanitaire connu.