Ben Gvir menace de renverser le gouvernement Netanyahu s'il n'attaque pas Rafah

Par Abdelraouf Arnaout (revue de presse: Anadolu – 8 avril 2024)*

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a menacé lundi de renverser le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu s'il mettait fin à la guerre dans la bande de Gaza sans lancer une offensive sur la ville de Rafah, dans le sud du pays.

"Si le Premier ministre décide de mettre fin à la guerre sans une attaque de grande envergure contre Rafah afin de vaincre le Hamas, il n'aura pas de mandat pour continuer à exercer ses fonctions", a écrit l'homme politique d'extrême droite sur X.

La menace de Ben Gvir survient alors que des informations font état d'une possible avancée dans les négociations indirectes entre Israël et le Hamas pour parvenir à un accord d'échange de prisonniers otages et à un cessez-le-feu.

Malgré le tollé général suscité par la situation catastrophique dans l'enclave palestinienne, le Premier ministre israélien a depuis longtemps exprimé son intention d'attaquer Rafah, où plus de 1,5 million de Palestiniens ont trouvé refuge.

Netanyahu règne avec 64 sièges sur la Knesset qui compte 120 membres. Sa coalition compte cinq autres partis, dont deux partis d'extrême droite dirigés par Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui totalisent 13 sièges. 61 sièges sont nécessaires pour former un gouvernement majoritaire.

Traduit de l'anglais par Malèk Jomni

*Source : Anadolu