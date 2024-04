CECI EST UNE CAUSE - « Telk qadeya » : Gaza a démasqué l'hypocrisie abjecte de l'Occident

Le chant le plus populaire en Egypte

Revue de presse : Le blog d’Alain Marshal (7 avril 2024)*

Cette chanson poignante est un réquisitoire accablant contre l'Occident et ses "valeurs". Six mois de génocide à Gaza ont révélé que 13 000 enfants palestiniens tués suscitent moins d'indignation chez "l'homme blanc" que 40 bébés israéliens décapités dans la seule imagination des propagandistes. Elle rend hommage au peuple palestinien héroïque, volcan de courage qui a galvanisé la terre entière.

Paroles du poète Mostafa Ibrahim, interprétées par le groupe de rock égyptien Cairokee, Kaf Digital production.

Traduction et sous-titres par Alain Marshal. En conclusion, nous proposons une citation de Jean-Paul Sartre pour expliquer ce mutisme sans retour de l’Occident.

Ceci est une cause

Ils sauvent les tortues de mer

Et ils tuent les « animaux humains »

Ceci est une cause (jugée digne d'être défendue)

Et cela est une cause (jugée insignifiante)

***

Comment devenir un ange blanc ?

Et n'avoir qu'une moitié de conscience

Lutter pour les mouvements des « Libertés »

Et éradiquer les mouvements de Libération

Accorder sa compassion et sa tendresse

Aux tués en fonction de leur nationalité

Ceci est une cause (jugée digne d'être défendue)

Et cela est une cause (jugée insignifiante)

***

Comment devenir un homme « civilisé »

Qui respecte tous les usages et bienséances

Dont toutes les déclarations sont enjolivées

Et qui embrasse tous les arbres

Qui se gargarise de belles paroles

Aux côtés d'une armée qui rase les écoles

Et quand vous êtes pris en flagrant délit, les mains pleines de sang

Vous déplorez la situation en disant que chaque côté en est victime

Ceci est une cause (jugée digne d'être défendue)

Et cela est une cause (jugée insignifiante)

***

Comment puis-je croire ce monde ?

Lorsqu'il parle d'humanité ?

En voyant une mère pleurer son enfant

Tué dans un raid, alors qu'il était affamé

Renvoyer les victimes et les assassins dos à dos

En toute honnêteté, équité et neutralité

Ceci est une cause (jugée digne d'être défendue)

Et cela est une cause (jugée insignifiante)

Comment pourrais-je dormir en paix

Comment me boucher les oreilles

Alors qu'une famille est ensevelie sous les décombres de sa maison

Abandonnée... privée de secours auxquels on interdit l'accès

Comme si les monceaux de terre qui recouvre (ces innocents)

N'appartenaient pas à la planète Terre

Mais ceci est une cause (jugée digne d'être défendue)

Et cela est une cause (jugée insignifiante)

***

Comment vivre dans une prison à ciel ouvert

Avec des barreaux de feu et de cendres

Se relever de dessous les décombres

Et faire rendre gorge au meurtrier

Faire fi de ses blessures et combattre

Et montrer au monde hypocrite

Comment la loi de la jungle régit le monde

Et par où est le chemin de la Liberté

Comment faire face à un char d'assaut à mains nues

Peu importe le silence assourdissant du monde

Meurs libre, et refuse de vivre dans la soumission (ô Palestinien)

Inspire génération après génération, en leur apprenant

Comment vivre et mourir pour une cause

***

A quoi bon implorer le monde

Pour qu'au moins il dénonce et condamne

Condamnez tant que vous voulez

Car toute condamnation

De ces crimes perpétrés dans l'abattoir (qu'est Gaza)

N'adoucira pas le carnage des bombes

Et ne ramènera pas la lumière du jour

Ceci est une cause (jugée digne d'être défendue)

Et cela est la lutte (la plus honorable qui soit)

C'est la lutte (la plus honorable qui soit)

***

Cet extrait de la Préface de Jean-Paul Sartre aux Damnés de la Terre de Frantz Fanon donne des clés de compréhension sur cette hypocrisie occidentale généralisée (politiciens de droite comme de gauche, intellectuels, médias, etc.) :

« La gauche métropolitaine est gênée : elle connaît le véritable sort des indigènes, l'oppression sans merci dont ils font l'objet, elle ne condamne pas leur révolte, sachant que nous avons tout fait pour la provoquer. Mais tout de même, pense-t-elle, il y a des limites : ces guérilleros devraient tenir à cœur de se montrer chevaleresques ; ce serait le meilleur moyen de prouver qu'ils sont des hommes. Parfois elle les gourmande : “Vous allez trop fort, nous ne vous soutiendrons plus.” Ils s'en foutent : pour ce que vaut le soutien qu'elle leur accorde, elle peut tout aussi bien se le mettre au c*l.

Dès que leur guerre a commencé, ils ont aperçu cette vérité rigoureuse : nous nous valons tous tant que nous sommes, nous avons tous profité d'eux, ils n'ont rien à prouver, ils ne feront de traitement de faveur à personne. Un seul devoir, un seul objectif : chasser le colonialisme par tous les moyens. Et les plus avisés d'entre nous seraient, à la rigueur, prêts à l'admettre mais ils ne peuvent s'empêcher de voir dans cette épreuve de force le moyen tout inhumain que des sous-hommes ont pris pour se faire octroyer une charte d'humanité : qu'on l'accorde au plus vite et qu'ils tâchent alors, par des entreprises pacifiques, de la mériter. Nos belles âmes sont racistes. [...]

Vous condamnez cette guerre mais n'osez pas encore vous déclarer solidaires des combattants algériens ; n'ayez crainte, comptez sur les colons et sur les mercenaires : ils vous feront sauter le pas. »

***

PS : Si ce n'est déjà fait, je vous invite à signer et à faire largement circuler cette pétition sur change.org, qui dénonce la propagande guerrière pro-israélienne et appelle à un soutien authentique au peuple palestinien à son heure de vérité, alors qu'il est soumis à une guerre génocidaire qui interpelle l'humanité en chacun d'entre nous. Si vous êtes ou avez été adhérent CGT, merci de l'indiquer en commentaire et/ou de confirmer votre signature à petitioncgtpalestine@gmail.com. Notre objectif est d'obtenir 1 000 signatures...

*Source : Le blog d’Alain Marshal